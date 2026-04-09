Svolta in America: per la prima volta la maggioranza dei cittadini boccia Israele e Netanyahu

Un nuovo sondaggio del Pew Research Center , pubblicato il 7 aprile, mostra un crescente sentimento negativo tra i cittadini statunitensi nei confronti di Israele e del suo Primo Ministro Benjamin Netanyahu, con la maggioranza che ora esprime opinioni sfavorevoli e una minore fiducia nella leadership.

Lo studio è stato condotto dal 23 al 29 marzo su un campione di 3.507 cittadini adulti statunitensi.

Sei intervistati su dieci esprimono un'opinione sfavorevole di Israele, rispetto al 53% dell'anno scorso, mentre anche il numero di coloro che hanno un'opinione "molto sfavorevole" è aumentato vertiginosamente, quasi triplicando dal 2022.

Anche la fiducia in Netanyahu ha seguito una traiettoria discendente simile, con circa il 59% che afferma di avere poca o nessuna fiducia in lui "per quanto riguarda le questioni internazionali".

La maggioranza degli adulti sotto i 50 anni, appartenenti a entrambi gli schieramenti politici, ora ha un'opinione negativa di Israele, compresa una quota crescente di giovani repubblicani, sebbene il 58% dei repubblicani nel complesso continui a esprimere un'opinione favorevole.

Nel frattempo, i Democratici nutrono opinioni sfavorevoli in tutte le fasce d'età.

L'indagine ha preso in esame anche la religione, rilevando che i cittadini ebrei e i protestanti evangelici bianchi mantengono in larga misura un'opinione positiva di Israele, mentre si registra un sostegno significativamente inferiore tra i cattolici, i protestanti neri e le persone non affiliate a nessuna religione.

Tra i cittadini musulmani, solo il quattro percento esprime un'opinione favorevole.

Esaminando le opinioni sul presidente statunitense Donald Trump, il sondaggio ha rilevato che oltre il 55% degli intervistati non ha fiducia nella sua gestione delle relazioni tra Stati Uniti e Israele, sebbene il sostegno al Partito Repubblicano rimanga forte.

Oltre la metà degli intervistati ha affermato che la guerra di Israele a Gaza era per loro personalmente importante, ma più di due terzi hanno dichiarato che la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran era più importante.

A fine marzo, prima che venisse annunciato il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran, un sondaggio Reuters /Ipsos ha rilevato che il 66% dei cittadini statunitensi era favorevole a una rapida fine della guerra, anche se gli obiettivi dichiarati non fossero stati raggiunti.

Un precedente sondaggio Gallup, pubblicato a fine febbraio, aveva rilevato che, per la prima volta, un numero maggiore di cittadini statunitensi si dichiara solidale con i palestinesi rispetto agli israeliani: il 41% sostiene i palestinesi, mentre il 36% appoggia gli israeliani.

Questo cambiamento rispecchia i dati di sondaggi più recenti, secondo i quali i cittadini statunitensi si sono mostrati sempre più contrari alla guerra, citando l'aumento dei costi del carburante, le difficoltà finanziarie e le più ampie ripercussioni economiche della guerra israelo-americana contro l'Iran.