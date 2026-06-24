Svolta in Medio Oriente: gli USA impongono paletti a Israele, vietati attacchi su Beirut

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Il governo statunitense ha informato Israele di non avere più l'autorizzazione per un'azione militare "senza restrizioni" in Libano, nonostante i continui attacchi e l'occupazione israeliana del Paese, secondo quanto riportato da Canale 12 il 23 giugno.

Washington avrebbe informato Tel Aviv che "la precedente autorizzazione ad agire senza restrizioni in Libano era scaduta". Il presidente statunitense Donald Trump starebbe "imponendo restrizioni a Israele, non solo in Libano ma anche in altri ambiti".

"Queste direttive vietano le operazioni in aree come la capitale, Beirut, e il distretto di Tiro, nel Libano meridionale", si legge nel rapporto.

Nel frattempo, Israele si è rifiutato di ritirarsi dal Libano meridionale e non ha posto fine completamente agli attacchi.

Martedì, due civili sono stati uccisi dai bombardamenti dell'artiglieria israeliana a Nabatieh al-Fawqa, nel sud del Libano, mentre lavoravano alla rimozione delle macerie causate dai raid di Tel Aviv nella zona. Uno dei due era un operaio comunale.

"La Resistenza islamica avverte che questo atto costituisce una palese violazione del cessate il fuoco, al quale la Resistenza ha aderito fino ad ora", ha dichiarato Hezbollah in un comunicato.

In un altro episodio, avvenuto il 23 giugno, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver "individuato una cellula di terroristi armati" vicino alle proprie forze nella zona di Ali al-Taher, aggiungendo di aver "colpito i terroristi per eliminare la minaccia".

Nonostante le notizie diffuse dai media israeliani in lingua ebraica, martedì i funzionari israeliani hanno ribadito che le truppe di occupazione non si ritireranno dal Libano.

"L'esercito continuerà ad agire con decisione per contrastare le minacce ai nostri soldati e civili, distruggere le infrastrutture terroristiche e mantenere la zona di sicurezza nel Libano meridionale", hanno dichiarato alti funzionari in una nota congiunta.

La dichiarazione è giunta poche ore prima di un nuovo ciclo di colloqui diretti tra Beirut e Tel Aviv, ospitati dagli Stati Uniti, che si svolgono in violazione della legge libanese e sono respinti da Hezbollah.

Secondo quanto riportato da fonti ebraiche, Tel Aviv si starebbe "affannando" di separare il Libano dall'Iran raggiungendo un accordo indipendente con il governo libanese.

Funzionari e personalità dei media israeliani hanno criticato aspramente il Memorandum d'intesa (MoU) tra Stati Uniti e Iran, in particolare la clausola che prevede la cessazione degli attacchi israeliani e il ritiro delle truppe dal Libano.

Nel fine settimana, Israele ha lanciato una brutale escalation in Libano, uccidendo almeno 100 persone.

Durante il fine settimana si sono verificati anche importanti scontri tra truppe israeliane e combattenti della resistenza di Hezbollah , prima che la cessazione delle ostilità venisse imposta a Tel Aviv dalle pressioni di Teheran su Washington.

Secondo un recente articolo dell'agenzia di stampa iraniana Tasnim, i colloqui tra Teheran e Washington saranno "interrotti" se Israele continuerà a rifiutare il ritiro dal Libano.

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