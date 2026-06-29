Svolta NATO in arrivo ad Ankara: investimenti sul nucleare e il nuovo ruolo dell'IA
La NATO torna a investire nel nucleare dopo vent'anni. A rivelarlo è stato il ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, durante una conferenza stampa sabato scorso.
"Nel corso dell'ultimo vertice dei ministri della Difesa della NATO a Bruxelles, circa due settimane fa, abbiamo adottato una decisione storica, la prima di questo tipo negli ultimi due decenni. È stato stabilito esplicitamente che l'Alleanza finanzierà il potenziamento delle proprie capacità di deterrenza nucleare", ha spiegato il ministro.
Questo nuovo corso strategico verrà ufficializzato durante il prossimo summit della NATO, in programma il 7 e 8 luglio ad Ankara, in Turchia. Kosiniak-Kamysz ha poi aggiunto che, durante il vertice, un focus importante sarà dedicato anche al ruolo di primo piano della Polonia nello sviluppo dell'intelligenza artificiale.