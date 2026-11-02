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Svolta sul gas russo: Il piano degli USA per riaprire i rubinetti verso l'Europa

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Svolta sul gas russo: Il piano degli USA per riaprire i rubinetti verso l'Europa

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Gli Stati Uniti sarebbero favorevoli a una rapida ripresa delle forniture di gas russo verso l'Europa attraverso i gasdotti ucraini. È quanto riporta il Wall Street Journal (WSJ), citando fonti ufficiali statunitensi, europee e ucraine.

La proposta, avanzata dall'inviato statunitense Steve Witkoff e da Jared Kushner, genero di Donald Trump, prevede l'impiego di un intermediario americano e di un conto di deposito a garanzia (escrow account) per aggirare le sanzioni europee, spiega il quotidiano.

Washington avrebbe inoltre presentato l'iniziativa ai leader europei come una soluzione per calmierare i prezzi degli idrocarburi, in un momento in cui le riserve di gas in Europa sono ai minimi storici in vista della stagione invernale.

Secondo la ricostruzione del quotidiano, la Casa Bianca ha proposto di accreditare i proventi della vendita del gas russo su un conto fiduciario gestito da una parte terza.

Il Wall Street Journal aggiunge che Washington starebbe valutando anche il ripristino del gasdotto Nord Stream come tassello chiave di un intesa più ampia. L'accordo mirerebbe non solo a risolvere il conflitto ucraino, ma anche a superare le storiche divergenze tra la Russia e gli alleati europei degli Stati Uniti.

Al momento, la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato americano non hanno rilasciato commenti in merito alle richieste dell'agenzia TASS.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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