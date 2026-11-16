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SWISSAID: Gli Emirati hanno riciclato oltre 650 tonnellate d'oro saccheggiato nelle zone di guerra

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SWISSAID: Gli Emirati hanno riciclato oltre 650 tonnellate d'oro saccheggiato nelle zone di guerra

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Stando a un'indagine diffusa il 12 novembre da SWISSAID, ente svizzero attivo nella cooperazione allo sviluppo, nel corso del 2024 almeno 651 tonnellate di oro, corrispondenti a un controvalore di 74 miliardi di dollari, sono state ripulite passando per gli Emirati Arabi Uniti dopo essere uscite illegalmente dall'Africa o essere state estratte in nazioni martoriate da conflitti.

Marc Ummel, tra gli autori della ricerca, ha definito tali conclusioni estremamente allarmanti, sottolineando come il Paese del Golfo continui a fungere da snodo centrale per il traffico illecito del metallo prezioso e per quello legato alle aree di guerra.

Sebbene nel gennaio 2023 Abu Dhabi avesse varato una normativa sulla dovuta diligenza per rendere più rigorosa la tracciabilità e la vigilanza sulla filiera aurea, su 52 ispezioni condotte tra il 2023 e il 2025 soltanto due hanno certificato la piena aderenza delle raffinerie locali agli standard richiesti. Secondo l'organizzazione elvetica, questi traffici illegali sono alimentati proprio da profonde lacune nei sistemi di verifica.

Nel dettaglio, il metallo trafugato dal continente africano ha inciso per quasi 500 tonnellate sul volume complessivo del 2024, pari a 56,7 miliardi di dollari, mentre un minimo di 192 tonnellate è giunto da Sudan, Yemen e Russia, tutti Stati colpiti da sanzioni internazionali. Malgrado l'introduzione delle nuove regole, il documento evidenzia che l'afflusso di oro africano di contrabbando verso gli Emirati non ha subito flessioni, registrando anzi un lieve incremento.

Le rilevazioni di SWISSAID confermano che gli Emirati Arabi Uniti restano di gran lunga il principale approdo per l'oro proveniente dai teatri bellici africani, oltre a rappresentare un canale fondamentale per quello originario di Paesi sanzionati. Per queste ragioni, l'ente ha sollecitato il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) a includere nuovamente Abu Dhabi nella cosiddetta lista grigia, che raggruppa le giurisdizioni carenti nel contrasto al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo.

Sempre secondo il rapporto, oltre 40 tonnellate del metallo riciclato negli Emirati nel 2024 arrivavano dal Sudan. Il minerale estratto nella regione sudanese del Darfur, sotto il controllo delle Forze di Supporto Rapido (RSF) appoggiate da Abu Dhabi, giunge a Dubai tramite un circuito di aziende registrate negli Emirati. Queste imprese trasformano il metallo in valuta forte a beneficio delle milizie paramilitari, accusate da una commissione d'inchiesta dell'ONU nel gennaio 2026 di crimini che presentano i tratti tipici del genocidio.

Dal canto suo, il governo di Khartoum, dopo aver reciso i legami diplomatici con Abu Dhabi nel maggio 2025 per via delle forniture belliche destinate alle RSF, spinge affinché il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite inserisca la milizia nell'elenco delle organizzazioni terroristiche, mentre gli Emirati respingono ogni addebito circa un loro coinvolgimento militare nel conflitto sudanese. Intanto, nel gennaio 2026, Dubai ha svelato il progetto di un nuovo Distretto dell'Oro che ospiterà quella che viene presentata dalle istituzioni locali come la prima passeggiata al mondo rivestita interamente in oro a 24 carati.

 

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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