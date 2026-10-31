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Tagli a scuola e sanità: cosa c'è davvero nei documenti del Governo

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Tagli a scuola e sanità: cosa c'è davvero nei documenti del Governo

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Prima di credere alle promesse dovremmo provare a leggere gli atti: ad esempio la relazione tecnica alla legge di bilancio 2027, dove troviamo numeri chiari come il taglio delle risorse destinate alla scuola, pari a circa 252 milioni di euro all'anno — equivalenti a 4.925 cattedre e 2.049 posti ATA in meno. Se a questi sommiamo i tagli della manovra 2026 (meno 5.660 insegnanti e 2.174 ATA), alla scuola pubblica mancheranno qualcosa come 15mila posti di lavoro, oltre a quasi un centinaio di dirigenti scolastici.

Non arrampichiamoci sugli specchi e non nascondiamoci dietro al calo demografico o al PNRR: siamo di fronte a una scelta deliberata nella sua stessa follia. Si evita di ridurre il numero di alunni per classe, non si estende il tempo pieno e non viene garantita, all'interno di un progetto di inclusione sociale, l'apertura pomeridiana dei plessi scolastici per lo svolgimento di attività sportive, educative e sociali. Il Governo sceglie di far quadrare il bilancio con i tagli alla scuola pubblica e ai ministeri, applicando il turnover al 75% sui pensionamenti perfino in uffici e servizi in cui la carenza di personale è ormai cronicizzata.

Al contempo, l'Esecutivo compie altre scelte: si veda il bonus di 1.500 euro destinato alle scuole paritarie per le famiglie che scelgono di non mandare i figli alla scuola pubblica.

Nel frattempo tocchiamo con mano gli stanziamenti insufficienti per i nuovi contratti nazionali: le risorse mancanti dovrebbero arrivare dalla contrattazione di secondo livello, con una conseguente erosione della produttività destinata ai dipendenti.

Sui salari il Governo ha fatto poco o nulla: il potere d'acquisto è stato eroso dall'inflazione e da meccanismi — come l'indice IPCA — che non consentiranno alcun recupero. Sarebbero serviti investimenti maggiori, ma quelle risorse non sono mai arrivate.

Il Decreto Scuola prevede inoltre il tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi prime e multe da 200 a 1.000 euro per i genitori che non frequentano i corsi di italiano. Viene da chiedersi quanti genitori italiani dovrebbero frequentarli a loro volta: il vocabolario dell'italiano medio, ovvero la quantità di parole conosciute e usate in una normale conversazione, è ai minimi storici. Sono sempre più numerosi gli analfabeti di ritorno, incapaci di leggere, comprendere e sintetizzare un testo semplice.

La riforma della filiera tecnico-professionale e l'impostazione del rapporto scuola-lavoro stravolgono il concetto stesso di formazione: quel sapere "medio" deve essere subito spendibile per le imprese, gli istituti tecnici vengono ridotti al rango di scuole professionali e l'interazione tra scuola e lavoro resta intatta.

Non se la passa meglio la sanità pubblica. Anche in questo caso una lettura, pur sommaria, del Rapporto Gimbe aiuterebbe a non cadere nella trappola elettorale delle autocelebrazioni. Siamo di fronte al definanziamento silenzioso del Servizio Sanitario Nazionale. Per arrestare questa tendenza sarebbe sufficiente destinare al SSN il 7% del PIL, ricordando per l'ennesima volta che il Fondo Sanità cresce sì in termini nominali, ma rapportato alla spesa complessiva è in continuo calo. La scelta delle destre è lineare: una buona parte della ricchezza prodotta va ai profitti o a finanziare bonus e sgravi fiscali; già oggi spendiamo meno rispetto al 2022, a fronte di una popolazione più anziana.

Nel 2028 la spesa per la sanità scenderà sotto il 6%. Dei 18 miliardi chiesti dalle Regioni ne arriveranno a malapena 7 per un triennio. È fin troppo scontato che i cittadini debbano sobbarcarsi in misura crescente — e non progressiva — le spese sanitarie causate dal mancato finanziamento pubblico. Alla fine, nei suoi anni di mandato, il Governo Meloni è riuscito nel difficile compito di ridurre di 10 miliardi di euro la spesa per la sanità pubblica (considerando la percentuale rispetto al PIL, passata da quasi il 6,7% ad appena il 6%).

Ma certi record non vengono annoverati nel Pantheon delle vanità governative. Di fronte al disagio sociale crescente e ai processi di militarizzazione delle scuole e delle università, la sola risposta diventa il vittimismo o, ancora meglio, la repressione. E su questo il Governo Meloni non si farà superare da nessuno.

 

Federico Giusti

Federico Giusti

Federico Giusti nasce a Pisa nel 1966, si laurea in letteratura italiana e subito dopo inizia a lavorare come precario per poi entrare in Comune nel 1999.

Delegato sindacale prima dei Cobas e oggi della Cub è stato attivo nei movimenti studenteschi e per il diritto all'abitare Oggi fa parte dell'ufficio stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, ha dato vita a un gruppo di studio con Emiliano Gentili e Stefano Macera ed è tra gli animatori di Radio Grad. E' sposato con figli e nipoti.

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