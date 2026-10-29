Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • EUROPA

Tassa sulle banche: la strategia di Meloni e le divisioni del Campo Largo

392
Tassa sulle banche: la strategia di Meloni e le divisioni del Campo Largo

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Alessandro Volpi

 

Nella definizione delle entrate previste dalla Legge di Bilancio, il governo Meloni sembra avere deciso di fare sul serio nei confronti delle banche.
 
L'intervento fiscale rivolto ai settori bancario e assicurativo si configura infatti come una manovra combinata tra significativi ritocchi delle aliquote e differimento temporaneo dei crediti d'imposta.
 
La misura centrale prevede un incremento lineare di 3 punti percentuali dell'aliquota IRES, che porta l'aliquota ordinaria dal 27,5% al 30,5% per gli istituti di credito e dal 24% al 27% per le compagnie di assicurazione.
 
A questo ritocco verso l'alto delle imposte dirette si affiancano modifiche strutturali alla base imponibile IRAP e il blocco temporaneo della deducibilità delle DTA (Deferred Tax Assets, ossia le attività per imposte anticipate) legate a svalutazioni dei crediti, avviamenti e marchi aziendali.
 
Dal punto di vista della quantificazione economica, l'operazione è stimata generare un gettito complessivo per le casse dello Stato compreso tra i 3,5 e i 4 miliardi di euro nel primo anno di applicazione, potendo raggiungere una cifra fino a 10-12 miliardi nel triennio di programmazione finanziaria.
 
La quota principale di questo contributo fa capo alle banche (circa 2,5-3 miliardi di euro), mentre la componente rimanente è sostenuta dal comparto assicurativo mediante l'anticipo dell'imposta sui premi e il rinvio delle svalutazioni.
 
La natura della misura non è rigidamente "una tantum" a fondo perduto, ma si tratta di un intervento temporaneo distribuito su più esercizi fiscali.
In questo senso, la durezza di Meloni verso le banche ha pochi precedenti nella storia recente e bisogno risalire al peraltro molto contraddittorio Salva Italia.
 
Giorgia Meloni sembra avere capito dunque due cose: che senza la tassazione sulle banche non ci sono coperture vere per la Legge e che senza una misura “contro” le banche la campagna elettorale sarebbe stata molto dura.
 
Si tratta di una sfida aperta alle titubanze del campo largo sulle questioni fiscali che ora deve decidere cosa intende proporre in materia di patrimoniale, di aliquote Ires sui profitti, di allargamento della base imponibile Irpef e fine dei regimi sostitutivi.
 
In estrema sintesi, la Destra ha mosso in direzione sociale e il Campo largo deve smettere di parlare di primarie e di leadership.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

La guerra può diventare Nucleare: ma dov’è la Ue?

La guerra può diventare Nucleare: ma dov’è la Ue?

29 Ottobre 2026 10:00
Il terrorista (di Marco Travaglio)

Il terrorista (di Marco Travaglio)

29 Ottobre 2026 10:00
Colonialità di potere, islamofobia e cittadinanza sotto sospetto: una lettura decoloniale del caso Youssef Siher

Colonialità di potere, islamofobia e cittadinanza sotto sospetto: una lettura decoloniale del caso Youssef Siher

27 Ottobre 2026 17:00
Terzo vertice “Russia-Africa” 2026: partecipanti, ordine del giorno e risultati dei precedenti forum

Terzo vertice “Russia-Africa” 2026: partecipanti, ordine del giorno e risultati dei precedenti forum

27 Ottobre 2026 08:00
Le proteste servono

Le proteste servono

26 Ottobre 2026 10:00
I mandanti occulti (di Marco Travaglio)

I mandanti occulti (di Marco Travaglio)

26 Ottobre 2026 10:00
La Cina sta realizzando il sogno storico del socialismo (di Pino Arlacchi)

La Cina sta realizzando il sogno storico del socialismo (di Pino Arlacchi)

26 Ottobre 2026 10:00
La finanza è la continuazione della guerra con altri mezzi (di Alessandro Volpi)

La finanza è la continuazione della guerra con altri mezzi (di Alessandro Volpi)

25 Ottobre 2026 10:00
MEDITERRANEO

Tutto quello che non vi raccontano su Youssef Siher

31327
EUROPA

A proposito di vetrine rotte: la vera lista delle "vittime" che i media vi nascondono

17847
EUROPA

Il folle piano dell'UE per prolungare la guerra

16418
EUROPA

L'ucrainizzazione dell'Europa ha avuto inizio. E il Corriere della Sera ne è il profeta

11466
AMERICA LATINA

I 5 minuti di Ernesto Che Guevara all'Onu che hanno fatto la storia

10616
AMERICA LATINA

L'Assemblea ONU vota contro il bloqueo. L'Italia si astiene

9785
EUROPA

Dalla povertà alle rivolte: la vera «guerra ibrida» contro gli italiani

9359
CINA

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

8413
ASIA

Axios: Stati Uniti e Israele si preparano a una settimana di intensi bombardamenti contro l'Iran

NORD-AMERICA

Crisi ai vertici USA: licenziato il generale Sylvia, responsabile della strategia militare

ASIA

Hormuz: l'Iran intercetta e abbatte il 14° drone USA

AMERICA LATINA

Cuba, l’offensiva USA spezza il fronte latinoamericano contro il bloqueo

AMERICA LATINA

Bolsonaro, operazione Guaidó 2.0: Flávio si autoproclama presidente dagli USA

ASIA

Gli USA avvertono gli alleati nel Golfo: possibile "breve e intensa campagna militare" contro l'Iran

EUROPA

Pfizergate: il j'accuse finale di Kovesi su Ursula von der Leyen e le ombre dell'UE

NORD-AMERICA

Media USA: la guerra contro l'Iran sta costa 47 miliardi di dollari

Elezioni Israele, Karem da Haifa: "Gaza non esiste, ha vinto la deumanizzazione" di Giulia Bertotto Elezioni Israele, Karem da Haifa: "Gaza non esiste, ha vinto la deumanizzazione"

Elezioni Israele, Karem da Haifa: "Gaza non esiste, ha vinto la deumanizzazione"

  • 28 Ottobre 2026 15:30
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi» di Loretta Napoleoni Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

  • 28 Ottobre 2026 20:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà   Una finestra aperta Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

  • 23 Ottobre 2026 14:30
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi" Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

  • 27 Ottobre 2026 08:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni di Francesco Santoianni Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

  • 26 Ottobre 2026 10:48
In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo di Alessandro Bartoloni In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo

In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo

  • 25 Ottobre 2026 11:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
«Israele fa scuola nei Balcani: una miccia nella polveriera». L'inchiesta di Marjo Durmishi di Geraldina Colotti «Israele fa scuola nei Balcani: una miccia nella polveriera». L'inchiesta di Marjo Durmishi

«Israele fa scuola nei Balcani: una miccia nella polveriera». L'inchiesta di Marjo Durmishi

  • 27 Ottobre 2026 16:47
Fulvio Grimaldi - Aria cilena. TERRORISTA A CHI? Guerra sì, ma quale? Fulvio Grimaldi - Aria cilena. TERRORISTA A CHI? Guerra sì, ma quale?

Fulvio Grimaldi - Aria cilena. TERRORISTA A CHI? Guerra sì, ma quale?

  • 27 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
Dalla democrazia allo Stato di polizia: la svolta autoritaria contro i giovani che protestano di Giuseppe Giannini Dalla democrazia allo Stato di polizia: la svolta autoritaria contro i giovani che protestano

Dalla democrazia allo Stato di polizia: la svolta autoritaria contro i giovani che protestano

  • 28 Ottobre 2026 09:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti