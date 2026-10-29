Tassa sulle banche: la strategia di Meloni e le divisioni del Campo Largo

di Alessandro Volpi

L'intervento fiscale rivolto ai settori bancario e assicurativo si configura infatti come una manovra combinata tra significativi ritocchi delle aliquote e differimento temporaneo dei crediti d'imposta.

La misura centrale prevede un incremento lineare di 3 punti percentuali dell'aliquota IRES, che porta l'aliquota ordinaria dal 27,5% al 30,5% per gli istituti di credito e dal 24% al 27% per le compagnie di assicurazione.

A questo ritocco verso l'alto delle imposte dirette si affiancano modifiche strutturali alla base imponibile IRAP e il blocco temporaneo della deducibilità delle DTA (Deferred Tax Assets, ossia le attività per imposte anticipate) legate a svalutazioni dei crediti, avviamenti e marchi aziendali.

Dal punto di vista della quantificazione economica, l'operazione è stimata generare un gettito complessivo per le casse dello Stato compreso tra i 3,5 e i 4 miliardi di euro nel primo anno di applicazione, potendo raggiungere una cifra fino a 10-12 miliardi nel triennio di programmazione finanziaria.

La quota principale di questo contributo fa capo alle banche (circa 2,5-3 miliardi di euro), mentre la componente rimanente è sostenuta dal comparto assicurativo mediante l'anticipo dell'imposta sui premi e il rinvio delle svalutazioni.

La natura della misura non è rigidamente "una tantum" a fondo perduto, ma si tratta di un intervento temporaneo distribuito su più esercizi fiscali.

In questo senso, la durezza di Meloni verso le banche ha pochi precedenti nella storia recente e bisogno risalire al peraltro molto contraddittorio Salva Italia.

Giorgia Meloni sembra avere capito dunque due cose: che senza la tassazione sulle banche non ci sono coperture vere per la Legge e che senza una misura “contro” le banche la campagna elettorale sarebbe stata molto dura.