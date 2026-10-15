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Tassare gli algoritmi per salvare la società: perché il modello post-lavorista è l'unica via d'uscita

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Tassare gli algoritmi per salvare la società: perché il modello post-lavorista è l'unica via d'uscita

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di Michele Blanco

La civiltà occidentale sta attraversando una transizione che non ammette regressioni nostalgiche né correttivi congiunturali. Si tratta di un processo di decomposizione strutturale che sta smantellando le idee portanti della modernità novecentesca, a partire dal collasso del suo indicatore più intimo: la demografia.

L’inversione biologica tra saldi vivi e saldi morti — inaugurata dal modello scandinavo degli anni Settanta e oggi estesa per osmosi fino alla Cina — ha determinato un invecchiamento ipertrofico della popolazione. Questo fenomeno drena la spesa pubblica verso il welfare geriatrico, contrae la produttività marginale del lavoro e spegne l'entropia giovanile, intesa come forza storica di contestazione e rottura dei modelli di conformismo sociale.

In questo quadro di asfissia biologica si inserisce la faglia geostorica con l'Africa subsahariana, dove la disparità dei profili anagrafici e l'inversione delle masse critiche configureranno un'attrazione magnetica inevitabile, riducendo l'Europa ad appena l'11% della popolazione globale entro il 2050.

La crisi del modello economico e la trappola dell'iper-consumismo

Sul piano economico, l'Occidente sconta gli esiti della globalizzazione neoliberale avviata negli anni Ottanta, in cui la totale autonomizzazione della sfera finanziaria rispetto ai cicli della produzione materiale ha generato una plutocrazia oligarchica strutturalmente ostile a qualsiasi riconfigurazione del sistema, polarizzando la ricchezza a livelli pre-moderni.

Contemporaneamente, il modello basato sull'obsolescenza programmata e sull'iper-consumismo ha esaurito la sua spinta propulsiva: la saturazione della domanda dimostra che l'offerta non trova più sbocchi reali. L'avvento della transizione digitale ha agito per via sostitutiva, cannibalizzando il vecchio mondo materiale e distruggendo i meccanismi tradizionali di redistribuzione del reddito.

Questa crisi da sovrapproduzione cozza con la violenta destabilizzazione ecologica causata dall'estensione dei modelli estrattivi a una massa globale di oltre otto miliardi di individui. Nel frattempo, la democrazia liberale formale si svuota di sovranità, riducendosi a un simulacro procedurale incapace di governare le spinte sistemiche.

In questo vuoto, il deficit di alfabetizzazione sistemica della popolazione civile rappresenta il pericolo più immediato: una massa sociale stritolata da dinamiche macroeconomiche di cui ignora le cause è fatalmente esposta a regressioni scioviniste e populismi reazionari, col rischio di convertire una fisiologica decadenza in un collasso catastrofico qualora si tenti di opporre la forza militare alla logica del riassestamento globale.

Dall'efficienza produttiva all'Otium radicale

L'unica strategia adattativa per preservare la civiltà risiede in una mutazione epistemologica radicale che smantelli l'assioma fondamentale della modernità: il nesso indissolubile tra sapere, lavoro e valore economico.

Con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e dell'automazione algoritmica — che non si limitano più a sostituire la forza muscolare, ma colonizzano le funzioni cognitive superiori come la sintesi, la programmazione e la diagnosi a costi marginali azzerati —, la conoscenza umana finalizzata alla produzione materiale diviene obsoleta, superata con efficienza dalle macchine.

L'essere umano, espropriato del suo ruolo di produttore di conoscenza funzionale, è costretto a transitare dal negotium del tempo occupato all'otium radicale nell'accezione classica e contemplativa: un tempo liberato dal bisogno in cui la conoscenza cessa di essere un mezzo per l'accumulazione di capitale e torna a essere un fine in sé.

Questa transizione implica un salto quantico rispetto all'alienazione marxiana tradizionale: l'individuo rischia oggi di essere alienato dalle sue stesse facoltà cognitive e di perdere il senso dell'efficacia personale se l'algoritmo calcola e decide meglio di lui. La scommessa della conoscenza non produttiva diventa quindi l'unico baluardo terapeutico contro l'atrofia intellettuale e il nichilismo da automazione. Studiare la storia, la filosofia o la fisica teorica non per addestrare un modello o per riempire una casella nel mercato del lavoro, ma per il puro godimento della scoperta, permette di riscattare la cultura dalla sua riduzione aziendale a mera competenza.

L'evoluzione dell'IA dimostra inoltre che può esserci computazione pura senza coscienza, rompendo il monopolio umano sul pensiero logico-razionale e ridefinendo la nostra specie non più come l'animale che calcola meglio, bensì come l'essere che abita fenomenologicamente il significato, prova stupore ermeneutico ed è trasformato dall'atto stesso del conoscere.

Il paradigma post-lavorista e la sfida al Neo-Tecnofeudalismo

Da ciò deriva una conclusione logica e squisitamente politica: dal momento che l'automazione riduce drasticamente la domanda di forza lavoro umana e la biosfera impone di frenare l'impatto ambientale, occorre ridurre progressivamente la giornata lavorativa, sostenendo le forme di vita attraverso la redistribuzione automatica della ricchezza prodotta dagli algoritmi.

Questa radicale transizione post-lavorista impone tuttavia una profonda de-aziendalizzazione del sistema educativo contemporaneo, il quale opera ancora come una filiera di subfornitura del mercato occupazionale attraverso la certificazione di competenze iperspecialistiche e procedurali destinate a un'immediata obsolescenza. La scuola e l'università devono invece abbandonare l'addestramento performativo e la logica aziendalista dei test standardizzati per rifondarsi attorno all'ermeneutica della complessità, al pensiero critico e alla resistenza cognitiva, trasformando il tempo dell'apprendimento in uno spazio di fioritura intellettuale disaccoppiato dall'utilitarismo economico.

Sul piano macroeconomico, l'introduzione di un Reddito Universale di Base (UBI) finanziato attraverso una tassazione del capitale algoritmico e la creazione di Fondi Sovrani Pubblici — alimentati dalle partecipazioni azionarie dello Stato nelle imprese automatizzate — si configura come l'unico possibile stabilizzatore sistemico in grado di scongiurare il collasso della domanda aggregata in un capitalismo privo di salariati.

L'attuazione di tale modello si scontra inevitabilmente con la feroce resistenza politica delle nuove élite finanziarie e dei proprietari delle infrastrutture digitali, i quali attuano il ricatto della fuga dei capitali, la cattura ideologica dei decisori politici e la retorica della filantropia privata per difendere le proprie ingiuste rendite estrattive.

Per disarmare questo neo-tecnofeudalismo, il potere pubblico deve utilizzare leve geoeconomiche transnazionali, condizionando l'accesso ai mercati di consumo occidentali al rispetto delle regole del Fondo Sovrano, dichiarando l'infrastruttura dei dati collettivi un assoluto bene comune demaniale soggetto a royalty e promuovendo una solida alleanza sovranazionale.

Se la società non democratizza il sapere parallelamente alla redistribuzione automatica delle risorse, si genererà una distopia a due velocità: una tecnocrazia plutocratica deterrà la proprietà dei codici, mentre una massa subalterna precognitiva verrà confinata in un intrattenimento algoritmico passivo. La drastica contrazione del tempo di lavoro per investire nella cultura non è un lusso intellettuale, ma l'infrastruttura di sopravvivenza indispensabile per formare una cittadinanza dotata di un'elevata alfabetizzazione della complessità: l'unica massa critica in grado di comprendere le cause profonde del presente, negoziare coscientemente il proprio futuro ed evitare che l'architettura algoritmica si trasformi in un panopticon totalitario invisibile.

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