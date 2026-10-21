Teheran: Ciò che preoccupa gli Stati Uniti dell'Iran va oltre il programma nucleare

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che la principale divergenza tra Teheran e Washington non riguarda il programma nucleare, bensì il rifiuto americano dell'indipendenza politica della Repubblica islamica. A riportarlo è l'agenzia di stampa Tasnim.

Secondo il capo della diplomazia iraniana, gli Stati Uniti non accettano il sistema politico del Paese né la sua opposizione all'influenza di Washington nella regione, legata anche all'ascesa dei movimenti di resistenza locali. La questione nucleare sarebbe quindi soltanto un pretesto per esercitare pressioni su Teheran. "Ciò che rifiutano e non possono tollerare è la visione e l'ideologia alla base del sistema iraniano", ha affermato Araghchi, ricordando che l'accordo sul nucleare siglato nel 2015 con le potenze mondiali — pur avendo ottenuto un ampio sostegno internazionale — è stato abbandonato dagli Stati Uniti nel 2018 durante il primo mandato di Donald Trump.

Araghchi ha sostenuto che la medesima dinamica si è ripetuta con gli intese raggiunte a Islamabad: nonostante gli impegni condivisi, Washington sarebbe venuta meno ai patti. Ciononostante, il ministro ha ribadito l'importanza di proseguire lungo la via diplomatica per ricomporre le divergenze, precisando che la piena riapertura dello Stretto di Hormuz resta subordinata al raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti e al rispetto dei reciproci impegni.

Al momento la Repubblica islamica sta valutando la posizione americana. "Il processo negoziale prosegue e lo scambio di messaggi avviene attraverso mediatori", ha concluso l'alto diplomatico.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it