Teheran prepara il funerale da 20 milioni di persone per Khamenei e giura vendetta contro USA e Israele

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L'Iran ha dato inizio alla prima fase delle cerimonie funebri per il leader martire della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Seyed Ali Khamenei, con dignitari stranieri e figure religiose che hanno reso omaggio al Grande Mosala di Teheran.

???? Altas autoridades iraníes rinden homenaje al Líder mártir de la Revolución Islámica



????Los jefes de los tres Poderes y el presidente del Consejo de Discernimiento del Sistema de Irán rinden homenaje al Líder mártir de la Revolución Islámica, Seyed Ali Jamenei. pic.twitter.com/NghpXprBYI — HispanTV (@Nexo_Latino) July 3, 2026

La salma del Leader martire, insieme a quella dei membri della sua famiglia, anch'essi martirizzati, è stata trasferita venerdì mattina alla Grande Moschea di Teheran e collocata nella sala di preghiera principale in vista di una cerimonia pubblica di commiato della durata di due giorni.

L'evento, che fa seguito a un rito privato per i familiari e le vittime della recente guerra dei 40 giorni, ha richiamato l'attenzione globale dopo il vile attacco congiunto israelo-americano in cui la Guida Suprema ha perso la vita.

????????Altos mandos de las Fuerzas Armadas de Irán despiden al Líder mártir



?? Los altos mandos de las Fuerzas Armadas iraníes acudieron a la Musalá de Teherán para rendir homenaje y despedir al Líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei. pic.twitter.com/fBqqxYoKE3 — HispanTV (@Nexo_Latino) July 3, 2026

Alti funzionari e delegazioni provenienti da oltre 30 Paesi – tra cui Russia, Cina, Pakistan, India e Cuba – sono già giunti nella capitale per esprimere il proprio cordoglio e consolidare i legami diplomatici, mentre le autorità locali stimano una partecipazione record che potrebbe raggiungere i 20 milioni di persone in lutto. I riti proseguiranno nei prossimi giorni toccando la città santa di Qom e le località irachene di Najaf e Karbala, fino alla sepoltura definitiva a Mashhad prevista per il 9 luglio.

Sul fronte politico, i massimi vertici della Repubblica Islamica hanno espresso una ferma e unanime condanna, promettendo di ritenere Washington e Tel Aviv responsabili di quella che considerano una flagrante violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.

Il presidente Masoud Pezeshkian, durante incontri bilaterali con i rappresentanti stranieri, ha ribadito l'intenzione di perseguire i colpevoli e i loro sostenitori attraverso tutti i canali legali e diplomatici disponibili, esortando al contempo i Paesi confinanti a non concedere i propri territori o infrastrutture per future aggressioni anti-iraniane.

Parallelamente, il presidente del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf ha invocato una "sanguinosa vendetta" identificata con la liberazione dei musulmani dall'oppressione americana e israeliana. Ricevendo una delegazione del movimento libanese Amal, Qalibaf ha inoltre evidenziato la centralità del Fronte di Resistenza e l'importanza del recente accordo in 14 articoli siglato a metà giugno con la mediazione del Pakistan, sottolineando come l'attuazione delle clausole relative al Libano sia fondamentale per garantire la stabilità dell'intera regione e prevenire ulteriori tensioni interne.

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