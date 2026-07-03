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Teheran prepara il funerale da 20 milioni di persone per Khamenei e giura vendetta contro USA e Israele

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Teheran prepara il funerale da 20 milioni di persone per Khamenei e giura vendetta contro USA e Israele

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L'Iran ha dato inizio alla prima fase delle cerimonie funebri per il leader martire della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Seyed Ali Khamenei, con dignitari stranieri e figure religiose che hanno reso omaggio al Grande Mosala di Teheran.

 

La salma del Leader martire, insieme a quella dei membri della sua famiglia, anch'essi martirizzati, è stata trasferita venerdì mattina alla Grande Moschea di Teheran e collocata nella sala di preghiera principale in vista di una cerimonia pubblica di commiato della durata di due giorni.

 L'evento, che fa seguito a un rito privato per i familiari e le vittime della recente guerra dei 40 giorni, ha richiamato l'attenzione globale dopo il vile attacco congiunto israelo-americano in cui la Guida Suprema ha perso la vita.

Alti funzionari e delegazioni provenienti da oltre 30 Paesi – tra cui Russia, Cina, Pakistan, India e Cuba – sono già giunti nella capitale per esprimere il proprio cordoglio e consolidare i legami diplomatici, mentre le autorità locali stimano una partecipazione record che potrebbe raggiungere i 20 milioni di persone in lutto. I riti proseguiranno nei prossimi giorni toccando la città santa di Qom e le località irachene di Najaf e Karbala, fino alla sepoltura definitiva a Mashhad prevista per il 9 luglio.

 

Sul fronte politico, i massimi vertici della Repubblica Islamica hanno espresso una ferma e unanime condanna, promettendo di ritenere Washington e Tel Aviv responsabili di quella che considerano una flagrante violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.

Il presidente Masoud Pezeshkian, durante incontri bilaterali con i rappresentanti stranieri, ha ribadito l'intenzione di perseguire i colpevoli e i loro sostenitori attraverso tutti i canali legali e diplomatici disponibili, esortando al contempo i Paesi confinanti a non concedere i propri territori o infrastrutture per future aggressioni anti-iraniane.

Parallelamente, il presidente del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf ha invocato una "sanguinosa vendetta" identificata con la liberazione dei musulmani dall'oppressione americana e israeliana. Ricevendo una delegazione del movimento libanese Amal, Qalibaf ha inoltre evidenziato la centralità del Fronte di Resistenza e l'importanza del recente accordo in 14 articoli siglato a metà giugno con la mediazione del Pakistan, sottolineando come l'attuazione delle clausole relative al Libano sia fondamentale per garantire la stabilità dell'intera regione e prevenire ulteriori tensioni interne.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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