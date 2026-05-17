Teheran rivendica la vittoria su Usa e Israele. "I nostri 10 punti sono una linea rossa"

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L'Iran, in quanto parte vincitrice nello stallo con Israele e gli Stati Uniti, sta determinando i termini di una futura risoluzione del conflitto, ha affermato Mohammad Saleh Jokar, presidente della Commissione Affari Interni del Parlamento iraniano, sottolineando che il piano in 10 punti rappresenta una "linea rossa" per la Repubblica Islamica.

"I termini sono determinati dal Paese che ha vinto sul campo di battaglia, non dal governo di un Paese che ha fallito, ha mancato i suoi obiettivi e ha portato solo distruzione. Pertanto, gli americani devono accettare le nostre condizioni", ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa Mehr.

Jokar ha aggiunto che i 10 punti iraniani sono una "linea rossa per qualsiasi negoziato".

Il parlamentare ha osservato che l'Iran "non si è mai fidato degli Stati Uniti" e che il suo Paese non ha altra scelta se non quella di "diventare più forte". Ha inoltre chiesto il ritiro delle truppe statunitensi dalla regione.

Ad aprile, la televisione di Stato iraniana aveva riferito che Teheran aveva posto 10 condizioni per un cessate il fuoco. Tra questi figuravano il principio di non aggressione, il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz, l'arricchimento dell'uranio sul territorio della Repubblica islamica, la revoca delle sanzioni primarie e secondarie, i pagamenti di compensazione e il ritiro delle forze USA dalla regione.

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