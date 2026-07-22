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Tensione al Senato USA: Hegseth ammette la forza dell'Iran e chiede altri 87 miliardi di dollari

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Tensione al Senato USA: Hegseth ammette la forza dell'Iran e chiede altri 87 miliardi di dollari

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Il Segretario alla Guerra statunitense, Pete Hegseth, ha riconosciuto le capacità militari dell'Iran davanti al Senato, affrontando contestazioni per gli attacchi condotti contro il paese persiano.

Durante un'audizione tenutasi martedì sera davanti alla Commissione per gli stanziamenti del Senato, Hegseth ha ammesso che le incursioni statunitensi non sono riuscite a indebolire in modo decisivo il potenziale militare iraniano.

«Riconosco che conservano indubbiamente ancora delle capacità; tuttavia, il livello di danno che abbiamo inflitto li ha ridotti nella peggiore situazione possibile», ha dichiarato.

Hegseth ha quindi chiesto al Congresso lo stanziamento di 87 miliardi di dollari per il proprio dipartimento, di cui 67 miliardi destinati alle attività militari nella regione dell'Asia occidentale.

In risposta alle dure critiche dei senatori, l'esponente dell'amministrazione statunitense ha giustificato l'avventurismo militare della Casa Bianca contro Teheran affermando che l'operazione è costata agli Stati Uniti "solo" 37,5 miliardi di dollari — una cifra che mostra comunque un aumento di quasi 8 miliardi rispetto all'ultima stima ufficiale diffusa a maggio.

Hegseth, comparso davanti al Senato al fianco del Capo di Stato Maggiore congiunto statunitense, John Daniel Caine, ha rilasciato dichiarazioni offensive nei confronti del popolo iraniano, sostenendo che «il presidente Trump merita un riconoscimento per la sua determinazione e il suo coraggio» nell'impedire alla Repubblica Islamica dell'Iran di acquisire armi nucleari.

Nel tentativo di giustificare quelli che vengono considerati attacchi illegali e indiscriminati contro la popolazione civile e le infrastrutture non militari dell'Iran, ha aggiunto: «Volete forse che gli estremisti islamisti abbiano una bomba nucleare in grado di distruggere il mondo?».

Interrogato sulla capacità degli Stati Uniti di distruggere gli impianti situati sotto il monte Kolang Gazla, il Segretario ha evitato una risposta diretta, limitandosi a precisare che «molte delle nostre capacità sono classificate».

Nel frattempo, senatori pacifisti hanno interrotto l'intervento di Hegseth gridando: «Basta bombardare i bambini in Iran e Palestina!».

Hegseth ha quindi ribadito la sua controversa linea: «Non siamo stati noi a iniziare questa guerra. L'ha iniziata l'Iran 47 anni fa...».

Evitando di rispondere a un quesito sulla reale operatività della Marina iraniana, Hegseth ha poi ammesso: «Non possiamo distruggere tutte le motovedette veloci iraniane, tutte le imbarcazioni armate di mitragliatrici o tutti i loro missili da crociera».

In un altro passaggio del suo intervento, ha sottolineato che «gli impianti nucleari sono stati distrutti, ma gli iraniani hanno continuato a tentare sconsideratamente di sviluppare capacità atomiche».

Da parte sua, il Capo di Stato Maggiore congiunto degli Stati Uniti, sollecitato sulla possibilità che gli impianti di desalinizzazione iraniani fossero stati presi di mira durante l'ultima aggressione, non ha confermato l'accaduto. «Non sono a conoscenza del fatto che tali impianti rientrassero tra gli obiettivi», ha dichiarato Caine.

Caine ha inoltre riconosciuto la resilienza militare della Repubblica Islamica, affermando: «L'Iran mantiene la capacità di continuare a rappresentare una minaccia nella regione».

Il 7 luglio, su ordine di Trump, gli Stati Uniti hanno ripreso gli attacchi contro l'Iran dopo aver accusato Teheran di aver colpito diverse navi in transito a sud dello Stretto di Hormuz.

In risposta all'aggressione statunitense, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e l'esercito iraniano hanno sferrato attacchi di rappresaglia contro le installazioni militari statunitensi nell'area, affermando che le operazioni continueranno fino al ripristino della calma in tutto il paese.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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