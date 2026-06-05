Terremoto al Congresso USA: la legge anti-armi per Israele diventa bipartisan e spacca i partiti

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Quando la deputata Delia Ramirez annunciò per la prima volta il Block the Bombs Act, una legge volta a imporre un embargo parziale sull'invio di armi dagli Stati Uniti a Israele, solo 21 legislatori democratici si unirono a lei nel sostenere il provvedimento.

Era il giugno del 2025. Un anno dopo, la proposta di legge conta ora 73 co-firmatari, un numero che i sostenitori dei diritti dei palestinesi definiscono un progresso "storico".

"Sebbene alcuni ritenessero il disegno di legge estremo, in realtà è diventato piuttosto diffuso", ha dichiarato Ramirez giovedì in una conferenza stampa a Capitol Hill.

Con 73 membri favorevoli al provvedimento volto a limitare le forniture di armi a Israele, il disegno di legge infligge un duro colpo al sostegno bipartisan quasi unanime di cui Israele ha goduto al Congresso nel corso dei decenni.

Tuttavia, il numero è ben lontano dalla maggioranza nella Camera dei Rappresentanti, composta da 435 membri.

Margaret DeReus, direttrice esecutiva dell'Institute for Middle East Understanding (IMEU), ha affermato che è importante "monitorare i progressi" di tale disegno di legge, sottolineando che un maggior numero di legislatori dovrebbe schierarsi con la maggioranza degli elettori nel respingere gli aiuti incondizionati a Israele.

"Partiamo da una situazione di tale deficit, in cui il Congresso ha dimostrato una tale mancanza di coraggio nel fare ciò che è giusto, che questo rappresenta un enorme miglioramento rispetto a dove eravamo prima", ha dichiarato DeReus ad Al Jazeera.

"Ovviamente, la strada da percorrere è ancora lunghissima."

Sebbene il Congresso rimanga in gran parte filo-israeliano, gli attivisti hanno esortato i suoi membri a riflettere meglio il mutamento delle opinioni dell'opinione pubblica statunitense. Diversi sondaggi mostrano che Israele sta rapidamente perdendo consensi .

Secondo un recente sondaggio dell'Institute for Global Affairs, solo il 16% degli intervistati si è dichiarato d'accordo sul fatto che gli Stati Uniti "dovrebbero continuare a fornire armi a Israele senza nuove restrizioni".

"Gli americani vogliono che investiamo qui in patria".

Giovedì, Ramirez ha sottolineato la necessità di sottoporre il suo disegno di legge al voto della Camera dei Rappresentanti, citando le numerose campagne militari israeliane in Medio Oriente.

Finora, tuttavia, il disegno di legge è stato bloccato dalla leadership repubblicana della Camera.

La deputata ha inoltre criticato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Donald Trump per il loro ruolo nella guerra in Iran, nell'invasione israeliana del Libano e nel crescente numero di vittime a Gaza, dove Israele continua a lanciare attacchi mortali nonostante il "cessate il fuoco".

"Trump e Netanyahu continueranno ad ampliare le guerre, in modo da consolidare il loro potere, rimanere al governo e continuare a trarre profitto dalla nostra sofferenza", ha affermato Ramirez.

La deputata Rashida Tlaib ha inoltre sottolineato che non è più un tabù mettere in discussione il sostegno di Washington a Israele, evidenziando la crescente consapevolezza pubblica degli abusi israeliani.

"Gli americani vogliono che investiamo qui in patria. Non vogliono che investiamo in morte, distruzione e bombe. Vogliono che investiamo in acqua potabile, alloggi, servizi per l'infanzia e molto altro ancora", ha detto Tlaib ai giornalisti.

“Tantissime persone non possono nemmeno permettersi di andare dal medico, eppure tra un minuto troveremo i soldi per continuare a sostenere il governo israeliano nel bombardare i civili.”

La deputata palestinese-americana ha attribuito il merito del crescente sostegno al disegno di legge ai cittadini comuni, affermando che il cambiamento verrà dal popolo, non dal Congresso.

«Cittadini comuni che non condividono la mia fede o la mia etnia si sono presentati alle assemblee comunali chiedendo: "Perché state tagliando il programma SNAP e perché state facendo morire di fame Gaza?"», ha affermato Tlaib, riferendosi a un programma di aiuti alimentari per le famiglie a basso reddito.

"Li vedi venire e dire: 'Perché finanziamo il genocidio, ma non l'assistenza sanitaria nel nostro Paese?'"

All'interno del disegno di legge

Il Block the Bombs Act vieterebbe il trasferimento in Israele di determinate bombe pesanti e munizioni di artiglieria, armi utilizzate in alcuni degli attacchi più letali avvenuti durante la guerra genocida di Israele contro Gaza.

Il disegno di legge è stato inizialmente presentato al Congresso da progressisti e critici accesi di Israele. Ma con l'aumentare dell'indignazione per le atrocità commesse da Israele a Gaza e in tutta la regione, alcuni nomi inaspettati si sono aggiunti alla lista dei co-firmatari.

La deputata Valerie Foushee, eletta al Congresso nel 2022 con il sostegno di gruppi filo-israeliani, tra cui l'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), ha co-sponsorizzato il disegno di legge lo scorso anno.

"Non possiamo semplicemente continuare a fornire armi al governo israeliano quando queste non vengono utilizzate in conformità con il diritto internazionale per massimizzare la protezione dei civili a Gaza", ha dichiarato Foushee nell'agosto del 2025.

A maggio, l'AIPAC si è congratulata con il deputato Christian Menefee per aver sconfitto il suo collega texano Al Green alle primarie che vedevano contrapposti i due deputati democratici uscenti, a seguito della ridefinizione dei distretti elettorali.

Martedì Menefee è diventato l'ultimo co-firmatario del Block the Bomb Act.

Il deputato repubblicano Thomas Massie, che ha perso le primarie contro uno sfidante sostenuto da Trump e da gruppi filo-israeliani, ha anch'egli appoggiato la proposta questa settimana, rendendola bipartisan.

"Israele ha utilizzato munizioni fornite dagli Stati Uniti per uccidere decine di migliaia di civili innocenti", ha affermato Massie.

“Gli Stati Uniti hanno l’obbligo morale di porre fine al sostegno di Israele alla devastazione di Gaza e alla sua popolazione. Sono co-firmatario del Block the Bombs Act per limitare il trasferimento di armi offensive a Israele.”

Il Congresso cambia

Anche il Congressional Progressive Caucus ha appoggiato il disegno di legge. Giovedì, il suo presidente, Greg Casar, ha affermato che il crescente sostegno dimostra che far sentire la propria voce, manifestare e contattare i legislatori può portare al cambiamento.

"Dobbiamo chiaramente sia affrontare il Partito Repubblicano, sia cambiare la nostra identità come Partito Democratico, se vogliamo salvare vite umane", ha affermato Casar.

"L'idea alla base del Block the Bombs Act è semplice: gli Stati Uniti non dovrebbero fornire bombe che sappiamo verranno utilizzate per perpetrare uno dei peggiori disastri della nostra vita."

I legislatori hanno sottolineato che, nonostante il cessate il fuoco, la crisi umanitaria a Gaza persiste e Israele continua a limitare gli aiuti umanitari al territorio palestinese.

La deputata Lateefah Simon ha affermato che sostenere il disegno di legge non dovrebbe essere una questione di parte.

"Dobbiamo essere chiari, non di parte, ma come americani, sul fatto che dovremmo dare la priorità al sostentamento e agli aiuti umanitari rispetto alle bombe, soprattutto quando ci sono centinaia di migliaia di bambini, donne e anziani che muoiono di fame e vivono in condizioni di degrado", ha affermato Simon.

“Stiamo finanziando quella crisi umanitaria. Credo di avere solo una frase da dire: Fermate le bombe.”

Il primo anniversario del Block the Bombs Act coincide con il crescente consenso suscitato da altre proposte legislative che mettono in discussione i legami tra Stati Uniti e Israele.

Mercoledì, la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di Trump di attaccare l'Iran senza l'autorizzazione del Congresso, in una presa di posizione contro la guerra che Stati Uniti e Israele hanno scatenato contro il Paese.

Quaranta senatori su cento, tra cui una schiacciante maggioranza di democratici, hanno votato ad aprile contro il trasferimento di bulldozer militari a Israele.

Beth Miller, direttrice politica del gruppo di difesa dei diritti civili Jewish Voice for Peace (JVP) Action, ha affermato che il crescente sostegno al Block the Bombs Act è dovuto all'attivismo del movimento per i diritti dei palestinesi negli Stati Uniti.

Ma ha fatto notare che il numero di co-sponsor rimane "terribilmente basso".

"Il fatto che la maggioranza dei membri del Congresso voglia ancora inviare bombe a un Paese che commette un genocidio è un segno di quanta strada dobbiamo ancora fare", ha detto Miller.