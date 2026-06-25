Terremoto Venezuela: medici cubani già al lavoro per prestare soccorso

Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez ha espresso le sue condoglianze al governo e al popolo venezuelano in seguito ai forti terremoti che hanno colpito la nazione caraibica mercoledì. In un messaggio pubblicato sul suo account social, il ministro ha manifestato la sua solidarietà al Paese e ha assicurato che il personale medico cubano dispiegato nella zona è pienamente mobilitato per assistere la popolazione colpita.

Expreso profundas condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo hermano de la República Bolivariana de #Venezuela, por la pérdida de vidas y daños ocasionados por el sismo.



Los colaboradores de la salud de #Cuba allí presentes están totalmente movilizados y prestando… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 25, 2026

“Esprimo le mie più sentite condoglianze e la mia solidarietà al governo e al fraterno popolo della Repubblica Bolivariana del Venezuela per la perdita di vite umane e i danni causati dal terremoto”, ha scritto il diplomatico cubano. “Gli operatori sanitari cubani presenti sul posto sono pienamente mobilitati e stanno fornendo assistenza medica alla popolazione colpita”, ha aggiunto.

Nonostante i numerosi ostacoli e le severe sanzioni imposte dagli Stati Uniti, Cuba rimane ferma nel suo impegno a fornire assistenza medica alle nazioni bisognose. Gli operatori sanitari cubani sono stati presenti in numerose crisi internazionali: nel 2020, l'isola ha inviato oltre 1.400 professionisti sanitari in 22 paesi del mondo per sostenere la lotta contro la pandemia di COVID-19, e si sono recati anche in Turchia dopo il terremoto che ha devastato il paese all'inizio del 2023, fornendo assistenza medica alla popolazione colpita. Questi sono solo alcuni esempi di una cooperazione che dura da decenni e coinvolge decine di nazioni in tutto il mondo.

#TerremotoVenezuela Más videos de Catia La Mar en La Guaira. pic.twitter.com/qQ7P60KZFe — Federico A. Black B. (@FedericoBlackB) June 25, 2026

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