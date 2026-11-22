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Il leader dell'opposizione israeliana Gadi Eisenkot – ex capo di stato maggiore dell'esercito e principale rivale del primo ministro Benjamin Netanyahu – ha condannato gli incendi dolosi appiccati da coloni israeliani in Cisgiordania, nei territori occupati, la notte del 22 novembre, definendoli "terrorismo ebraico".

Israeli settlers set Palestinian vehicles on fire and spray-painted hateful slogans during attacks on the villages of Deir Abu Mashal, Kafr Malik, and Deir Sudan, north and west of Ramallah in the occupied West Bank. https://t.co/io8DiTb6WR — Ramy Abdu| ???? ???? (@RamAbdu) November 22, 2026

Le Forze di difesa israeliane hanno riferito che, nel corso della notte, i propri soldati e gli agenti della polizia di frontiera sono stati inviati nelle aree di Deir as-Sudan, Deir Abu Masha'al, Kafr Malik e At-Tuwani, in seguito a segnalazioni e alla diffusione di immagini che ritraevano veicoli dati alle fiamme e scritte sui muri. Numerose immagini, circolate sui social media, mostravano automobili avvolte dalle fiamme.

«La notte degli incendi dolosi in Giudea e Samaria [termine usato in Israele per indicare la Cisgiordania] costituisce terrorismo ebraico in ogni senso del termine, e deve essere chiamata con il suo nome. L'attività violenta di gruppi estremisti – che appiccano incendi a veicoli e abitazioni – mina la stabilità regionale, mette a repentaglio vite umane e danneggia gravemente la sicurezza nazionale dello Stato di Israele, così come le sue relazioni estere», ha scritto Eisenkot su X.

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Secondo il politico, «questa realtà non è un destino inevitabile». A tal proposito, ha attribuito la responsabilità della situazione attuale a esponenti dell'estrema destra: il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. «Le misure promosse da Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich in Giudea e Samaria hanno portato la regione sull'orlo di un'anarchia che non viene affrontata», ha osservato.

«Il governo di Israele e l'apparato di sicurezza devono utilizzare ogni strumento a loro disposizione — inclusa la detenzione amministrativa e le operazioni mirate dello Shin Bet [servizio di sicurezza interna] — per arrestare i facinorosi e infliggere loro pene severe», ha concluso Eisenkot.

In risposta, Ben-Gvir ha suggerito che Eisenkot non sia pienamente informato su quanto accaduto.

«Gadi Eisenkot non ha alcuna cognizione dei fatti né delle indagini, eppure si affretta a definire tutto ciò "terrorismo ebraico", chiede il ricorso alla detenzione amministrativa e invoca l'incarcerazione di questi individui nelle celle di interrogatorio dello Shin Bet. Perché? Perché questo non è altro che un anticipo che Gadi sta versando ad Ahmad Tibi [deputato dell'opposizione], in vista di un futuro governo formato con il sostegno di simpatizzanti del terrorismo. Si tratta, in sostanza, di svendere la sicurezza di Israele in cambio di una posizione politica», ha dichiarato.

Da parte sua, Yousef Jabareen, esponente del partito politico arabo-israeliano Hadash, ha sostenuto che «il terrorismo dei coloni in Cisgiordania non arriva dal nulla». «È una conseguenza diretta dell'inasprimento dell'occupazione e di una politica governativa in cui la violenza contro i palestinesi è diventata una routine quotidiana», ha aggiunto.

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«Si tratta dell'ala militare di Otzma Yehudit [il partito di Ben-Gvir] e di Sionismo Religioso [il partito di Smotrich], che opera quotidianamente sul campo attraverso attacchi, incendi dolosi e atti di aggressione contro palestinesi innocenti e le loro proprietà», ha osservato il politico.

«L'esercito sa benissimo chi c'è dietro questi atti abominevoli, eppure permette ai terroristi di continuare ad agire senza ostacoli, senza arresti e senza doverne rispondere. E chiunque giustifichi tali atti, offra loro sostegno o si astenga dal condannarli è, a tutti gli effetti, un sostenitore del terrorismo», ha dichiarato Jabareen.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it