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Terrorismo ucraino: un morto e decine di feriti in un attacco con droni vicino a Mosca

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Terrorismo ucraino: un morto e decine di feriti in un attacco con droni vicino a Mosca

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Nuova ondata di terrorismo ucraino contro i civili russi. La regione di Mosca è stata attaccata durante la notte da droni, causando un morto e 36 feriti, come riportato dal governatore locale Andrei Vorobyov sul suo canale Telegram.

Una persona è morta a seguito dello schianto dei droni contro un magazzino di Wildberries, il più grande rivenditore di e-commerce russo, situato nella città di Elektrostal.

"A seguito dell'attacco con droni, si registra una vittima. Un paziente dell'ospedale Elektrostal è deceduto a causa delle ferite riportate. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari", ha scritto Vorobiov.

È stato inoltre segnalato che detriti di un drone sono caduti su un edificio adibito ad asilo nido. L'incendio, che ha interessato un'area di 100 metri quadrati, è stato domato. Non ci sono stati feriti tra i bambini o il personale dell'asilo nido.

Inoltre, diverse persone sono rimaste ferite nella città di Noginsk. Lo schianto di un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio e ha costretto all'evacuazione precauzionale di un vicino ospedale di maternità. Pazienti e personale sono stati trasferiti in altre strutture sanitarie.

I servizi di emergenza sono tuttora operativi nelle zone colpite, ha dichiarato il governatore.

In totale, le forze di difesa aerea hanno abbattuto 48 droni durante la notte nella regione di Mosca, ha precisato Vorobiov.

In relazione all'attacco al centro logistico, è stato aperto un fascicolo per terrorismo, ha riferito il Comitato investigativo russo.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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