Terzo doc della Trilogia del Rimosso: "Il crollo" a 25 anni dal G8 di Genova

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A pochi giorni dall’uscita del documentario“Saif e la Libia - il Ritorno del Domani” (70’, 2026, guarda: https://www.youtube.com/watch? v=tqyc_Wo_R9M), L’AntiDiplomatico è lieto di presentare il terzo e ultimo documentario di Michelangelo Severgnini “Il crollo” (67’, 2024), disponibile a partire da sabato 18 luglio, in occasione del 25° anniversario del G8 a Genova (guarda il trailer: https://www.youtube.com/watch? v=jHEni5FHML0).

Il documentario, pubblicato nel 2024 per gli abbonati, sarà pubblicato in chiaro come parte di una trilogia, iniziata con il documentario “Una storia antidiplomatica” (75’, 2024), già disponibile da alcuni mesi a questo link: https://www.youtube.com/ watch?v=Rw0Ltw1Of_E&t=4170s

IL CROLLO - diario genovese di quei giorni del 2001 al G8

Una produzione de L’AntiDiplomatico. Un film documentario di Michelangelo Severgnini. Scritto, musicato e montato da Michelangelo Severgnini.

Con le riprese inedite girate dall’autore al G8 di Genova nel luglio 2001.

Il crollo pilotato di una generazione, per auto-sabotaggio, che spense la fiamma no-global prima che divampasse l'incendio. Un crollo che lasciò in piedi una sola sinistra: la sinistra della NATO, anti-rivoluzionaria, orfana dell’URSS e bisognosa di filantropi. La sinistra della militanza a gettone, di un altro mondo possibile finché arriva lo stipendio. 24 anni e diversi finanziamenti dopo, i leader di quel movimento no-global sono ora globalisti, fact-checkers, guerrafondai anti-russi, sostenitori delle rivoluzioni colorate, dei certificati vaccinali e della schiavitù.

La reazione spropositata delle forze dell'ordine fu la trappola dove pensatori nell'ombra, cripto-finanziati dal capitale, hanno condotto i corpi e le menti del movimento.

Una generazione che ha inaugurato un paradigma: giocare a salvare gli sfruttati con i soldi degli sfruttatori.

Una generazione che ha trasformato l'anti-fascismo nella difesa delle ZTL.

Una generazione che ha conquistato il castello vendendosi al castellano.

Una generazione che ha preferito cambiare il nome alle cose, piuttosto che cambiare le cose.

Michelangelo Severgnini Regista indipendente, esperto di Medioriente e Nord Africa, musicista. Ha vissuto per un decennio a Istanbul. Il suo film “L'Urlo" è stato oggetto di una censura senza precedenti in Italia.