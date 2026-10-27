Terzo vertice “Russia-Africa” 2026: partecipanti, ordine del giorno e risultati dei precedenti forum

di Michele Merlo

Il terzo vertice «Russia-Africa» si terrà a Mosca il 28 e 29 ottobre, in concomitanza con il Forum economico e umanitario. Il tema principale del Forum economico e umanitario Russia-Africa di quest’anno è «Insieme sviluppiamo una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e il potenziale di ogni paese africano». All’inizio di ottobre avevano confermato la loro partecipazione 30 Stati africani; la parte russa prevede che alla fine saranno presenti rappresentanti di quasi tutti i 54 paesi del continente, oltre che di associazioni regionali e del mondo imprenditoriale.

Il principale risultato organizzativo del vertice dovrebbe essere il nuovo piano d’azione del Forum di partenariato «Russia-Africa» per il periodo 2027–2029, che subentra al documento adottato a San Pietroburgo per il periodo 2023–2026.

Formato e contesto storico

I legami di Mosca con l’Africa hanno una storia di lunga data: l’URSS sosteneva i movimenti anticolonialisti, formava personale qualificato nelle università sovietiche, forniva armi e contribuiva alla costruzione di impianti industriali e infrastrutture. Dopo il crollo dell’URSS la presenza della Russia si è ridotta, ma a partire dagli anni 2000 Mosca ha iniziato a ristabilire le relazioni attraverso la fornitura di energia e armamenti, progetti nucleari, prodotti alimentari, sicurezza e programmi educativi. Il formato «Russia-Africa» è stato lanciato nel 2019 a Sochi. Il suo obiettivo era quello di riunire in un’unica piattaforma il dialogo politico, la sicurezza, il commercio, gli investimenti, la scienza, l’istruzione, la sanità e i legami umanitari. Si è svolto all’insegna del motto «Per la pace, la sicurezza e lo sviluppo». Vi hanno partecipato rappresentanti di tutti i 54 paesi africani, mentre 43–45 paesi erano rappresentati dai capi di Stato o di governo. È stata adottata una dichiarazione su politica, sicurezza, economia, scienza e cooperazione umanitaria; sono stati firmati memorandum con l’Unione Africana e, complessivamente, sono stati siglati 92 accordi per un valore superiore a 12,5 miliardi di dollari.

Il secondo vertice si è tenuto nel luglio 2023 a San Pietroburgo. In tale occasione sono stati adottati una dichiarazione in 74 punti e un piano d’azione per il periodo 2023–2026; sono state inoltre approvate dichiarazioni specifiche sul terrorismo, sulla sicurezza informatica e sulla prevenzione della corsa agli armamenti nello spazio.

Le basi economiche

Nel 2024 il volume degli scambi commerciali della Russia con i paesi africani ha raggiunto i 27,8 miliardi di dollari, mentre la quota dell’Africa sul totale degli scambi commerciali della Russia è cresciuta fino al 3,9%. Nel 2024 le esportazioni di prodotti agroalimentari russi verso l’Africa hanno superato i 7 miliardi di dollari, registrando un aumento del 19%; il commercio reciproco di prodotti del settore agroalimentare ha raggiunto quasi 10 miliardi di dollari. Ciò rende la sicurezza alimentare, i fertilizzanti, le forniture di cereali, l’energia, i trasporti, l’estrazione di minerali e la formazione del personale i temi pratici più probabili del forum di Mosca.

Quali legami esistono tra i partecipanti al vertice?

??Egitto

L’Egitto è uno dei partner chiave della Russia in Nord Africa e ha copresieduto il primo vertice del 2019 insieme alla Russia. Quest’anno è prevista la partecipazione del presidente Abdel Fattah al-Sisi. Il Cairo mantiene una politica estera multivettoriale: è strettamente legato agli Stati Uniti, ai paesi del Golfo e all’Europa, ma allo stesso tempo sviluppa relazioni con Mosca. L’economia egiziana è sotto pressione a causa dell’elevato debito estero, della svalutazione della sterlina e della dipendenza dalle importazioni alimentari; il grano e i fertilizzanti russi rimangono per il Paese importanti voci di importazione. Ma la Russia e l’Egitto sono legati da un partenariato di lunga data e multiforme: le relazioni diplomatiche sono state stabilite nel 1943 e dal 2021 è in vigore un accordo di partenariato globale e cooperazione strategica. Le relazioni si basano su un dialogo regolare ai massimi livelli e sulla cooperazione sulle questioni relative al Medio Oriente e all’Africa. Negli anni ’50 e ’60 l’Unione Sovietica era un alleato chiave dell’Egitto: contribuì alla costruzione della diga di Assuan e di oltre cento impianti industriali; dopo il crollo dell’URSS i legami sono stati ripristinati e si sono particolarmente intensificati a partire dagli anni 2010. Tra le tappe fondamentali figurano le visite di Putin e al-Sisi tra il 2014 e il 2018 e la firma di un accordo strategico nel 2018. Il volume degli scambi commerciali nel 2021 è stato pari a 4,77 miliardi di dollari, mentre nel 2022 ha superato i 6 miliardi di dollari, con una crescita di circa il 30% rispetto all’anno precedente.

??Sudafrica

Il Sudafrica è la più grande economia industriale dell’Africa e membro del BRICS. È prevista la partecipazione di una sua delegazione al vertice di Mosca. Pretoria conduce una politica cauta ma autonoma di «neutralità amichevole»: non ha aderito alle sanzioni occidentali contro la Russia e sottolinea il proprio impegno a favore del multilateralismo. L’economia del Paese deve affrontare un alto tasso di disoccupazione, una crisi energetica e disuguaglianze, ma vanta settori minerario, automobilistico e finanziario ben sviluppati.

Le relazioni tra la Russia e il Sudafrica si sono evolute da contatti sporadici nel XIX secolo a un partenariato strategico; tuttavia, la vicinanza politica continua a superare nettamente la portata della cooperazione economica e culturale. Il Sudafrica e la Russia si posizionano come sostenitori di un mondo multipolare, del rafforzamento del ruolo dell’ONU e del coordinamento nell’ambito dei formati BRICS e del «Gruppo dei Venti». I documenti chiave sono stati il Trattato di amicizia e partenariato del 2006 e la dichiarazione sul partenariato strategico globale del 2013.

I legami economici rimangono limitati rispetto al partenariato politico: nel 2021 il volume degli scambi commerciali è stato pari a circa 1,14 miliardi di dollari, una cifra modesta per entrambe le economie. La Russia esporta fertilizzanti, prodotti petroliferi, materie plastiche e cereali; dal Sudafrica verso la Russia vengono esportati, in particolare, manganese e agrumi. La cooperazione si sta sviluppando nei settori dell’estrazione mineraria, dell’energia, dell’agricoltura e degli investimenti, ma il suo potenziale è stato realizzato solo in parte a causa della distanza geografica, della logistica e dell’orientamento del Sudafrica verso i mercati occidentali e asiatici.

??Mali, Burkina Faso e Niger

I leader dei tre paesi del Sahel — Assimi Goïta, Ibrahim Traoré e Abdourahmane Tchiani — sono stati annunciati come partecipanti al vertice. Questi Stati formano la Confederazione degli Stati del Sahel e, a seguito del raffreddamento dei rapporti con alcuni partner occidentali, puntano sulla diversificazione delle relazioni esterne.

Tutti e tre i paesi devono affrontare la minaccia dei gruppi jihadisti, l’instabilità politica a seguito dei colpi di Stato militari e le difficoltà di un’economia che dipende dall’agricoltura, dall’oro e dagli aiuti esteri. Per loro la Russia è innanzitutto un partner nel campo della sicurezza, della formazione del personale e della fornitura di armi; i legami storici con l’URSS includevano la formazione di specialisti militari e civili.

Mali

Il Mali e la Russia intrattengono relazioni dal 1960: queste si sono sviluppate come un partenariato amichevole tra l’URSS e il giovane Stato africano e, dopo la transizione politica del 2020, si sono notevolmente rafforzate in ambito politico, militare ed economico; Bamako ha iniziato a guardare a Mosca come a un partner chiave in materia di sicurezza: La Russia ha fornito armi e attrezzature, oltre a partecipare all’addestramento delle forze di sicurezza maliane. Nel giugno 2025 sono stati firmati a Mosca un accordo quadro sulle relazioni bilaterali, un accordo sulla commissione commerciale ed economica e un accordo sulla cooperazione nell’uso pacifico dell’energia nucleare. Il volume degli scambi commerciali rimane per ora modesto, ma le parti vedono un potenziale nell’estrazione dell’oro, nella prospezione geologica, nel settore energetico, nell’agricoltura, nei trasporti e nella logistica. La Russia forniva al Mali grano, fertilizzanti e prodotti petroliferi, in un’ottica di sicurezza alimentare e di sostegno al settore agricolo. In passato l’Unione Sovietica ha aiutato il Mali a costruire strutture industriali, sanitarie, scolastiche e di irrigazione; questa base storica influenza ancora oggi la percezione della Russia nel Paese. Dal 1961, docenti, medici, sportivi e artisti sovietici si recavano in Mali, mentre gli studenti maliani studiavano in URSS. Numerosi progetti sono attualmente in fase di accordo, preparazione e realizzazione. Tra questi:

Una centrale solare nei pressi di Bamako con una potenza di 200 MW,

La cooperazione con Rosatom nel settore dell’energia nucleare a fini pacifici, con lo sviluppo di prospezioni geologiche, l’estrazione di minerali e la possibile estrazione e lavorazione congiunte del litio, al fine di aumentare l’attrattiva del Paese per gli investitori.

L’apertura nel 2027 di un impianto di lavorazione dell’oro a Bamako: capacità iniziale fino a 100 tonnellate di oro all’anno, con possibilità di espansione fino a 200 tonnellate.

Costruzione e ristrutturazione delle ferrovie, sviluppo del trasporto acquatico e della navigazione fluviale.

Creazione sul territorio del Mali di uno stabilimento di assemblaggio KamAZ, che dovrebbe garantire posti di lavoro a livello locale e il trasferimento di tecnologie.

Standardizzazione e rimozione delle barriere commerciali, sviluppo dell’industria petrolchimica e dell’agricoltura.

Formazione universitaria di specialisti maliani in intelligenza artificiale, robotica, tecnologie digitali nell’industria, settore minerario, energia, medicina e conservazione del patrimonio culturale.

La questione della sicurezza riveste un’enorme importanza. Il Mali rimane una zona di intensa attività di gruppi armati legati ad «Al-Qaeda» e ai separatisti tuareg; questi attaccano strutture economiche, convogli di carburante e vie di trasporto. Per le miniere, la centrale solare, la ferrovia e i corridoi di esportazione ciò comporta la necessità di costose misure di sicurezza, il rischio di interruzione dei lavori e la perdita di attrezzature.

Burkina Faso

Le relazioni tra la Russia e il Burkina Faso hanno attraversato un percorso che va dalla cooperazione sovietico-africana degli anni ’60-’80 a un notevole avvicinamento dopo il 2022. Nel periodo sovietico la cooperazione si limitava principalmente alla formazione di studenti burkinabé nelle università dell’URSS, a prestiti e ad accordi specifici in materia di commercio, collegamenti aerei e relazioni culturali e scientifiche. Dopo il crollo dell’URSS, i rapporti bilaterali si sono indeboliti a lungo e le ambasciate sono state chiuse. La svolta è avvenuta dopo l’ascesa al potere del capitano Ibrahim Traoré nel settembre 2022. Il governo del Burkina Faso, di fronte alla minaccia jihadista e prendendo le distanze dalla Francia e dall’ECOWAS, ha iniziato a perseguire una politica di avvicinamento a Mosca e ai partner dell’Alleanza degli Stati del Sahel. La Russia ha riaperto l’ambasciata a Ouagadougou alla fine del 2023 e, dopo il vertice «Russia-Africa» tenutosi a San Pietroburgo nel luglio 2023, le parti hanno intensificato il dialogo politico e la cooperazione militare. Mosca fornisce armamenti, invia consiglieri militari e aiuta il Burkina Faso nella lotta contro i gruppi armati. L’attuale partenariato si fonda su tre pilastri: sicurezza, sovranità e diversificazione delle relazioni esterne. Per il Burkina Faso la Russia rappresenta una fonte di sostegno militare, generi alimentari, energia e opportunità nel campo dell’istruzione; per la Russia, invece, è una piattaforma per rafforzare la propria influenza nel Sahel.

I legami economici rimangono per ora modesti in termini di volume, ma si stanno rapidamente espandendo. Le esportazioni russe comprendono generi alimentari, materie prime agricole, macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto; sono in fase di discussione progetti nei settori dell’estrazione mineraria, dell’energia, dell’agricoltura, della prospezione geologica e della digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Tra le aree di maggiore rilevanza figurano le forniture di grano russo per mitigare la crisi alimentare e la cooperazione con «Rosatom» nell’uso pacifico dell’energia nucleare. La Russia manifesta inoltre interesse per lo sviluppo del settore aurifero del Burkina Faso. La presenza culturale della Russia in Burkina Faso si è notevolmente rafforzata: a Ouagadougou si tengono festival di graffiti, proiezioni cinematografiche, conferenze, tornei di sambo e trasmissioni radiofoniche in lingua francese e russa. Circa 3.500 cittadini del Burkina Faso hanno conseguito una formazione presso università sovietiche e russe. Le parti stanno inoltre sviluppando la formazione professionale e universitaria, mentre la Russia offre borse di studio e collaborazioni accademiche.



Niger

Fino all’indipendenza del Niger nel 1960, i contatti diretti con l’Impero russo erano praticamente inesistenti. L’URSS stabilì relazioni diplomatiche con il Niger nel 1972, ma la cooperazione rimase modesta: il Niger guardava alla Francia, agli Stati Uniti e alle istituzioni occidentali. Durante il periodo sovietico furono firmati accordi in materia di commercio, cooperazione culturale e tecnica; diverse centinaia di nigerini ricevettero un’istruzione nelle università sovietiche. Dopo il crollo dell’URSS, i legami si indebolirono a lungo e le ambasciate furono chiuse. Il colpo di Stato del 26 luglio 2023 ha rappresentato una svolta: in seguito ad esso, le autorità del Niger hanno preso le distanze dalla Francia e dall’Occidente e hanno iniziato a cercare appoggio a Mosca. Per il Niger si tratta di una parte di una più ampia strategia di diversificazione dei partner esterni e di rafforzamento della sovranità; per la Russia, è un’opportunità per espandere la propria influenza nel Sahel. I legami economici sono stati storicamente modesti, ma ora si stanno spostando verso le risorse strategiche e le infrastrutture. Il Niger possiede ingenti riserve di uranio e, dopo la nazionalizzazione della società uranifera Somair nel 2025, Niamey ha iniziato a coinvolgere più attivamente partner alternativi, tra cui la Russia.

All’inizio del 2024 i due paesi hanno firmato memorandum di cooperazione nel settore agricolo e nella fornitura di fertilizzanti, in relazione alla sicurezza alimentare del Niger. In precedenza, le aziende russe avevano partecipato a progetti nel settore energetico e nell’estrazione dell’uranio, sebbene alcuni contratti, tra cui la costruzione della diga di Kandaji, siano stati interrotti. Inoltre, il Niger considera la Russia un partner nei settori della scienza, dell’istruzione e della cultura, nel tentativo di ridurre la dipendenza dal modello educativo e informativo francofono.

Il fattore principale di questi cambiamenti è il passaggio del Niger, dopo il 2023, da un orientamento occidentale a una politica estera più autonoma e multivettoriale.

??Libia

Il Paese rimane diviso tra centri di potere rivali, pur disponendo delle riserve accertate di petrolio più grandi dell’Africa. Per la Russia, la Libia è importante come potenziale partner nei settori dell’energia, della ricostruzione e della politica mediterranea.

Le relazioni diplomatiche sono state instaurate nel 1955. Dopo la rivoluzione del 1969 e l’ascesa al potere di Muammar Gheddafi, l’URSS fu il primo Stato a riconoscere il nuovo regime libico; negli anni ’70 e ’80 i due Paesi collaborarono attivamente nei settori dell’energia, dell’edilizia, dei trasporti e in ambito militare-tecnico. Dopo il crollo dell’URSS la cooperazione si è ridotta, ma dalla fine degli anni ’90 ha iniziato a riprendersi: si è discusso di debiti, energia, gasdotti e grandi progetti infrastrutturali. Nel 2008 le relazioni si sono notevolmente intensificate, tuttavia gli eventi del 2011 — la caduta del regime di Gheddafi e la guerra civile — hanno portato al congelamento di molti contratti russi e hanno complicato i rapporti bilaterali. La Russia si schiera a favore del mantenimento di una Libia unita, sovrana e territorialmente integra e mantiene contatti con diverse forze politiche del Paese. Dopo una relativa stabilizzazione, nel 2023 Mosca ha ripreso la propria presenza diplomatica in Libia.

Le principali prospettive di cooperazione riguardano l’energia, il petrolio e il gas, l’agricoltura, i trasporti e le infrastrutture. In Libia continuano a operare alcune aziende russe, anche nel settore petrolifero e del gas; la Libia è inoltre un importante acquirente di gasolio, orzo e mais russi. Il volume degli scambi commerciali nel 2022 è stato pari a circa 492 milioni di dollari e nel 2023 ha continuato a crescere. Tuttavia, lo sviluppo su larga scala dell’economia è frenato dall’instabilità politica, dalla frammentazione del potere e dall’incompiutezza di molti progetti precedenti.

??Ghana

La Russia e il Ghana intrattengono relazioni diplomatiche dal 1958. La loro cooperazione si è sviluppata in modo particolarmente intenso durante il mandato del primo presidente Kwame Nkrumah (1957–1966), quando l’URSS forniva sostegno ad Accra nei settori dell’industria, dell’energia, dell’istruzione, della medicina e della cultura; furono firmati accordi in materia di commercio, cooperazione economica e tecnica, cultura, collegamenti aerei e uso pacifico dell’energia atomica. Migliaia di cittadini ghanesi hanno ricevuto istruzione e formazione professionale nell’URSS e molti di loro hanno successivamente contribuito allo sviluppo del proprio Paese. Dopo la destituzione di Nkrumah e durante il periodo dei regimi militari, i rapporti si sono notevolmente indeboliti; tuttavia, in seguito all’adozione della Costituzione del Ghana nel 1992, è iniziata una graduale ripresa del dialogo politico e della cooperazione concreta. Settori chiave rimangono il commercio, l’energia, l’agricoltura, l’industria mineraria, l’istruzione e i rapporti scientifici e tecnologici. Di particolare importanza è l’energia nucleare a fini pacifici.

Tuttavia, negli ultimi anni le relazioni si sono complicate: il Ghana ha condannato l’operazione militare speciale russa in Ucraina, mentre le sanzioni e la pandemia hanno frenato una serie di progetti economici. Ciononostante, Mosca e Accra mantengono contatti diplomatici e continuano a sviluppare singoli settori di cooperazione, soprattutto nei campi dell’energia, dell’istruzione e degli affari.

Il presidente del Ghana John Mahama, secondo quanto riferito, spera di incontrare Vladimir Putin a Mosca. Il Ghana è una delle democrazie più stabili dell’Africa occidentale, nonché un importante produttore di oro, cacao e petrolio. Negli ultimi anni la sua economia ha attraversato una crisi del debito e un programma di ristrutturazione, motivo per cui Accra è interessata a investimenti, commercio e progetti tecnologici.

??Ruanda

Il presidente del Ruanda, Paul Kagame, ha confermato la propria partecipazione al vertice.

Il Ruanda è una delle economie in più rapida crescita dell’Africa orientale, nota per i servizi pubblici digitali, lo sviluppo del turismo e una governance relativamente efficiente. La sua politica è caratterizzata da un forte potere presidenziale e da un ruolo attivo nella sicurezza regionale.

La Russia e il Ruanda intrattengono relazioni diplomatiche dal 1963. Durante il periodo sovietico, i rapporti si basavano principalmente sul dialogo politico, sulla formazione del personale e sui legami umanitari, sebbene la portata della cooperazione rimanesse limitata. Oggi la cooperazione abbraccia i settori dell’istruzione, della sicurezza, della sanità, delle tecnologie digitali e dell’uso pacifico dell’energia nucleare. Nel 2019, in occasione del vertice Russia-Africa a Sochi, le parti hanno concordato la creazione in Ruanda di un Centro di scienze e tecnologie nucleari con la partecipazione di «Rosatom». Di particolare importanza sono i programmi formativi nei settori della medicina, del diritto, delle relazioni internazionali e di altre discipline. Gli scambi commerciali tra i due paesi rimangono modesti, ma entrambe le parti dichiarano l’intenzione di ampliare gli investimenti e i legami commerciali. I contatti politici si sono intensificati dopo gli incontri tra Vladimir Putin e Paul Kagame nel 2018–2019. Nel complesso, le relazioni tra Russia e Ruanda possono essere descritte come un partenariato pragmatico e in graduale espansione: il Ruanda mira a diversificare i propri legami con l’estero, mentre la Russia rafforza la propria presenza in Africa attraverso l’istruzione, l’energia e la sicurezza.

??Nigeria

La Nigeria è il Paese africano con la popolazione più numerosa e uno dei principali mercati potenziali per le esportazioni russe. Il Paese dispone di ingenti riserve di petrolio e gas, ma dipende dalle importazioni di prodotti petroliferi e deve affrontare problemi legati alla sicurezza, all’inflazione e alla diversificazione dell’economia.

La Russia e la Nigeria intrattengono relazioni diplomatiche dal 1960. La loro cooperazione si è evoluta dal sostegno sovietico-nigeriano durante gli anni della guerra civile fino ai progetti odierni nei settori dell’energia, della sicurezza, dell’istruzione e del commercio.

Negli anni ’70 e ’80 la cooperazione si è ampliata: sono stati firmati accordi sul commercio, sui collegamenti aerei, sugli scambi scientifici, tecnici e culturali, e si sono sviluppati progetti nel settore petrolifero e del gas, nella geologia e nella metallurgia. Nel 2001 i presidenti Vladimir Putin e Olusegun Obasanjo hanno firmato la Dichiarazione sui principi delle relazioni amichevoli e di partenariato, mentre nel 2009 Dmitrij Medvedev ha effettuato la prima visita ufficiale di un presidente russo in Nigeria.

Oggi la cooperazione abbraccia i settori dell’energia, del petrolio e del gas, dell’agricoltura, dell’industria, della scienza, dell’istruzione e della sicurezza. Nel 2021 i due paesi hanno firmato un accordo di cooperazione tecnico-militare che prevede la fornitura di attrezzature, la formazione del personale e il trasferimento di tecnologie.

Mosca e Abuja sottolineano il reciproco interesse per l’espansione del commercio, degli investimenti, dei progetti energetici e tecnologici, nonché per la cooperazione in materia di sicurezza. Nel 2025 i due paesi hanno celebrato il 65° anniversario delle relazioni diplomatiche, descrivendole come un partenariato solido, fondato sul rispetto reciproco e sugli interessi comuni.

??Sudan e Sud-Sudan

Il Sudan sta attraversando un devastante conflitto armato interno, una crisi umanitaria e un collasso economico. Il Sud-Sudan dipende dai proventi del petrolio e deve affrontare una situazione di instabilità politica. Storicamente, l’URSS ha aiutato il Sudan nella realizzazione di progetti infrastrutturali e nella formazione di personale specializzato; la Russia mantiene il proprio interesse per il porto sudanese, il settore energetico, l’estrazione dell’oro e il dialogo politico.

La Russia intrattiene con il Sudan relazioni di lunga data, prevalentemente strategiche, mentre con il Sud Sudan ha instaurato un partenariato più recente, ma in rapido rafforzamento. In entrambi i casi, Mosca punta sulla diplomazia, sulla sicurezza, sulle risorse e sui progetti economici.

Le relazioni diplomatiche tra l’URSS e il Sudan furono stabilite nel 1956, si svilupparono attraverso accordi a lungo termine, poi subirono un periodo di stasi e, a partire dagli anni ’90, furono ripristinate. I legami divennero particolarmente stretti durante il mandato di Omar al-Bashir: nel 2017 egli visitò Mosca.

La Russia è stata tra le prime a riconoscere l’indipendenza e a stabilire relazioni diplomatiche con il Sud Sudan, nel 2011. L’attuale cooperazione riguarda il petrolio e l’energia, la prospezione geologica, l’agricoltura, l’istruzione e i legami umanitari. Le aziende russe partecipano a progetti petroliferi, tra cui la costruzione di raffinerie, mentre il Sud Sudan beneficia di borse di studio russe. La visita del presidente Salva Kiir a Mosca nel settembre 2023 e l’apertura dell’ambasciata della Federazione Russa a Juba nel 2025 hanno rappresentato importanti tappe nel ravvicinamento tra i due paesi. Le parti stanno inoltre discutendo la creazione di una commissione intergovernativa per la cooperazione economica, scientifica e tecnica.

Tuttavia, le relazioni con entrambi i paesi sono complicate dai loro conflitti interni e dalle controversie reciproche tra Khartoum e Juba.

??Uganda

Le relazioni diplomatiche tra i due Paesi furono instaurate nel 1962, pochi giorni dopo la proclamazione della Repubblica. Durante il periodo sovietico, Mosca sosteneva i movimenti anticoloniali africani e sviluppava legami commerciali ed economici con Kampala: nel 1964 furono firmati accordi sul commercio e sulla cooperazione tecnica, che includevano un prestito da parte dell’URSS. Negli anni 2000 e 2010 i contatti si sono intensificati, anche grazie alle visite a Mosca del presidente ugandese Yoweri Museveni e alla firma di un accordo di cooperazione tecnico-militare nel 2012. Oggi il settore di cooperazione più rilevante rimane quello della difesa: l’Uganda utilizza equipaggiamenti militari sovietici e russi, mentre la Russia fornisce armamenti, forma specialisti e offre assistenza nella manutenzione dei mezzi. Nel 2026 i due paesi hanno presentato una serie di progetti russi: centri di riparazione dei mezzi, strutture per la sicurezza marittima e infrastrutture di addestramento per le forze armate ugandesi. Parallelamente si sviluppano il commercio, l’energia, l’istruzione e lo scambio tecnologico. In particolare, si sta discutendo di una collaborazione con «Rosatom» per l’uso pacifico dell’energia nucleare, mentre l’Uganda sta cercando di ampliare i programmi di borse di studio per i propri studenti in Russia.

??Kenya

La Russia e il Kenya intrattengono relazioni diplomatiche da oltre 60 anni.

Durante la Guerra Fredda, il Kenya, in quanto membro del Movimento dei Paesi Non Allineati, manteneva rapporti pragmaticamente amichevoli con l’URSS. L’Unione Sovietica offriva ai kenioti borse di studio e partecipava alla formazione del personale. Una tappa importante è stata il vertice «Russia-Africa» tenutosi a Sochi nel 2019, in cui i presidenti Vladimir Putin e Uhuru Kenyatta hanno concordato di istituire un consiglio commerciale russo-keniota per lo sviluppo del commercio e degli investimenti. Oggi le relazioni si sviluppano nei settori del commercio, dell’agricoltura, dell’energia, dell’istruzione, delle tecnologie e della cultura. La Russia fornisce al Kenya grano e fertilizzanti, mentre il Kenya esporta tè, caffè, fiori e altri prodotti agricoli; nel 2025 il volume degli scambi commerciali bilaterali era stimato a circa 600 milioni di dollari. La Russia sta ampliando i programmi educativi e presso l’Università di Nairobi è stato inaugurato il Centro di studi russi. Le parti stanno inoltre discutendo di cooperazione nei settori dell’energia nucleare, del turismo e delle tecnologie digitali.

??Burundi

La Russia e il Burundi intrattengono relazioni amichevoli dal 1962. Durante il periodo sovietico, la cooperazione comprendeva sostegno politico, formazione del personale e aiuti umanitari. Dalla fine degli anni 2010 e soprattutto dopo il 2022, i contatti si sono intensificati: il Burundi assume spesso una posizione vicina a quella di Mosca all’ONU e sottolinea i principi di sovranità e non ingerenza. Nel 2023 si sono tenuti negoziati a Sochi, la prima visita del ministro degli Esteri russo in Burundi e l’incontro tra i presidenti in occasione del vertice «Russia-Africa» a San Pietroburgo. In quell’occasione sono stati discussi accordi in materia di sanità, giustizia, istruzione, lavoro e energia nucleare a fini pacifici. A Bujumbura è stato inaugurato il centro russo-burundese per lo studio delle malattie infettive; la Russia fornisce apparecchiature diagnostiche e contribuisce alla lotta contro le infezioni pericolose. Si sta sviluppando la cooperazione nel settore dell’energia nucleare a fini pacifici, compresa la formazione del personale e l’interesse del Burundi per i reattori modulari di piccole dimensioni. In pratica, le relazioni tra Russia e Burundi si sono evolute dal sostegno sovietico al giovane Stato africano a un partenariato moderno, in cui l’accento è posto sul ravvicinamento politico, la medicina, l’energia, l’istruzione e la diplomazia multilaterale.

??Madagascar

La Russia e il Madagascar intrattengono relazioni dal 1972. La cooperazione si è sviluppata nei settori del commercio, dell’industria, dell’agricoltura e della formazione del personale. Durante il periodo sovietico, Mosca forniva al Madagascar assistenza tecnica e finanziaria; con il sostegno dell’URSS, sull’isola furono costruiti 14 impianti industriali. Nel 1974–1975 le parti hanno firmato accordi di cooperazione economica, tecnica e commerciale. Oggi la Russia considera il Madagascar uno dei suoi partner più importanti nei settori dell’energia, della prospezione geologica, della sanità, dell’istruzione e delle infrastrutture. Nel febbraio 2026 il presidente del Madagascar Michael Randrianirina si è recato in visita a Mosca e le parti hanno dichiarato la propria disponibilità ad ampliare la partnership, includendo la sfera culturale e umanitaria e la cooperazione in seno all’ONU. Gli scambi commerciali rimangono modesti: nel 2021 il volume degli scambi ammontava a circa 29,6 milioni di dollari, con la Russia che esportava prevalentemente cereali. Le relazioni possono essere descritte come un partenariato pragmatico, in cui si intrecciano interessi economici, educativi e, sempre più, politico-militari.

?? Mozambico, Zimbabwe, Guinea-Bissau

Il Mozambico dispone di notevoli riserve di gas naturale, ma deve affrontare una rivolta islamista nel nord del Paese e un pesante indebitamento. Lo Zimbabwe è ricco di risorse minerarie, tra cui litio e platino, ma è afflitto da problemi valutari e inflazionistici. La Guinea-Bissau è una piccola economia agricola, nota per la produzione di anacardi.

L’URSS sosteneva attivamente i movimenti di liberazione nazionale in Mozambico, Zimbabwe e Guinea-Bissau, fornendo armi, addestramento del personale e sostegno politico. Questi legami storici influenzano ancora oggi la percezione della Russia da parte di una parte delle élite politiche.

??Ciad e Gabon

Anche il Ciad e il Gabon dovrebbero essere tra i partecipanti. Il Ciad, dopo la morte di Idriss Déby nel 2021, ha attraversato un periodo di transizione sotto la guida di suo figlio Mahamat Idriss Déby Itno; l’economia dipende dal petrolio, dall’oro e dall’allevamento. Il Gabon è un paese ricco di petrolio e manganese, con un reddito pro capite relativamente elevato per gli standard africani, ma caratterizzato da notevoli disuguaglianze e da una forte dipendenza dalle esportazioni di materie prime. Durante il periodo sovietico entrambi i paesi ricevevano assistenza militare e tecnica; oggi la Russia sta sviluppando con loro rapporti nei settori della sicurezza e delle risorse.

Nel 2025 le esportazioni della Russia verso l’Africa ammontavano a circa 22,7 miliardi di dollari, mentre le importazioni a 4,4 miliardi di dollari. Le importazioni sono aumentate del 126,1% rispetto al 2024, registrando uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni. Le esportazioni russe sono costituite principalmente da petrolio e prodotti petroliferi, grano, metalli e fertilizzanti. Dall’Africa la Russia importa prevalentemente prodotti agricoli: frutta, cacao, caffè e altri prodotti agricoli. Petrolio, prodotti petroliferi e metalli rimangono le voci principali delle esportazioni russe. Nel giugno 2025, la quota dei pagamenti in rubli tra la Russia e i paesi africani ha raggiunto l’85,4%, riducendo così la dipendenza dai tradizionali canali di pagamento occidentali e i rischi economici legati alla realizzazione dei progetti.

Tra i temi previsti per il terzo vertice figurano: l’adozione di un piano d’azione per il periodo 2027–2029; l’espansione del commercio, della cooperazione industriale e degli investimenti; il settore energetico, compresi petrolio, gas, energia elettrica e uso pacifico del nucleare; la sicurezza alimentare, le forniture di cereali e fertilizzanti; la sicurezza, la lotta al terrorismo e la formazione del personale; la digitalizzazione, la scienza, l’istruzione e la sanità; il coordinamento in seno alle Nazioni Unite e il sostegno all’idea di un mondo multipolare.

Il terzo vertice consoliderà il percorso della Russia verso l’istituzionalizzazione delle relazioni con l’Africa con un piano d’azione triennale, in un contesto caratterizzato da sanzioni costanti e dai tentativi dell’Occidente di esercitare pressioni sui paesi africani.