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"Ti voglio ancora bene, amico", disse l'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel corso del loro ultimo colloquio telefonico, pronunciando parole che stridono apertamente con il ritratto del leader israeliano tracciato nella sua recente autobiografia. Secondo una trascrizione della chiamata ottenuta dal Jerusalem Post, Biden espresse profonda gratitudine nei confronti dell'interlocutore, riconoscendo che avesse attraversato momenti infernali.

Pur ammettendo le divergenze passate, l'ex inquilino della Casa Bianca ribadì il proprio affetto e la propria ammirazione, definendo Netanyahu un "brav'uomo" capace di grande coraggio e aggiungendo che avrebbe pensato a lui ogni volta che si fosse trovato ad affrontare un incarico difficile.

Tuttavia, come evidenziato da Newsweek e da altre testate che hanno visionato alcune anticipazioni del volume "Promise Me, America", questi elogi sperticati contrastano nettamente con il giudizio espresso da Biden nelle sue memorie. Nel libro, infatti, l'ex presidente accusa il premier israeliano di nutrire "tendenze simili a quelle di Trump" e di aver messo a repentaglio la tenuta democratica. L'ultima conversazione ufficiale tra i due risale al 15 gennaio 2025, giornata in cui Israele e Hamas siglarono un'intesa per la tregua e il rilascio degli ostaggi, mediata con il contributo della subentrante amministrazione Trump.

Le parole di stima rivolte da Biden a Netanyahu arrivarono mentre sul capo del governo israeliano pendeva un mandato della Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità legati alle azioni condotte a Gaza, un'offensiva iniziata nell'ottobre 2023 che ha causato oltre 74.644 vittime palestinesi e 175.978 feriti. La tregua annunciata a gennaio naufragò poi nella primavera del 2025 con la ripresa dei bombardamenti israeliani sulla Striscia. Successivamente, nell'ottobre dello stesso anno, l'amministrazione Trump annunciò un secondo cessate il fuoco, ma Israele ha violato l'intesa consolidando il proprio controllo sul 60% del territorio e proseguendo con le restrizioni agli aiuti umanitari essenziali; dall'ottobre dello scorso anno i raid hanno provocato almeno altri 1.614 morti e 5.849 feriti.

Nelle pagine del suo libro, Biden offre una ricostruzione ben diversa del rapporto personale e politico con il primo ministro. Pur riconoscendo la possibilità di parlarsi con franchezza, l'ex presidente sottolinea la profonda mancanza di fiducia reciproca, ribadendo la preoccupazione per l'attitudine di Netanyahu a manipolare la verità senza scrupoli e a piegare le istituzioni democratiche ai propri tornaconti personali. Biden ricorda inoltre un episodio risalente al periodo in cui era vicepresidente, quando rimproverò duramente Netanyahu intimandogli di sedersi dopo che quest'ultimo lo aveva chiamato alla finestra per mostrargli i nuovi insediamenti nella Cisgiordania occupata.

Nonostante quella reazione, durante il suo mandato presidenziale Biden non adottò misure concrete per frenare l'espansione delle colonie, considerate illegali dal diritto internazionale: proprio nel 2024, ultimo anno della sua presidenza, Israele ha dichiarato demanio statale una porzione record di territorio cisgiordano per accelerare le nuove costruzioni, un primato poi superato nel 2025 durante il primo anno del secondo mandato di Trump, come segnalato dal segretario generale dell'ONU Antonio Guterres.

L'autobiografia non risparmia critiche neppure sulla gestione della sicurezza, arrivando a definire l'attacco condotto da Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre 2023, costato la vita a circa 1.200 persone, il frutto di una "negligenza" attribuibile a Netanyahu. Secondo Biden, il premier israeliano prometteva con disinvoltura ciò che non aveva né la forza né la volontà di realizzare. Pur tenendo conto delle forti pressioni interne cui era sottoposto, l'ex presidente confessa la propria frustrazione di fronte all'incapacità del leader israeliano di agire da vero statista per tutelare gli interessi strategici a lungo termine di Israele, privilegiando invece le proprie urgenze politiche immediate. Questa frattura rifletteva quanto già emerso tra il 2023 e il 2024 su testate come Axios, che avevano ripetutamente raccontato l'esasperazione della Casa Bianca e le minacce di sospendere il sostegno militare a causa della condotta bellica a Gaza.

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