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Tom Felle, l'esperto di fake news irlandese smascherato: ha mentito sul dottorato

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Tom Felle, l'esperto di fake news irlandese smascherato: ha mentito sul dottorato

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Un accademico irlandese che ha costruito la propria carriera studiando le “fake news” e la disinformazione è al centro di uno scandalo che riguarda proprio la veridicità delle sue credenziali. Tom Felle, professore associato ed ex direttore del dipartimento di giornalismo dell’Università di Galway è stato indicato per anni come «dott. Tom Felle». Le sue presunte qualifiche comparivano sui siti web dell’ateneo, nei materiali di reclutamento e sui social media. Nel suo curriculum e in un’intervista rilasciata alla RTE la scorsa estate, Felle ha affermato di aver conseguito nel 2022 un dottorato in giornalismo presso la City University di Londra, oggi City St George’s, dove in precedenza aveva lavorato come docente senior. Il dipartimento di giornalismo di questa università è tra i più prestigiosi della Gran Bretagna.

Tuttavia, un’inchiesta di RTE Prime Time pubblicata venerdì ha rivelato che a Felle non è mai stato conferito il dottorato che sosteneva di possedere. Un ex docente di alto livello della City St George’s ha riferito all’emittente che Felle si era iscritto a un programma di dottorato ma lo aveva abbandonato senza portarlo a termine. Felle sosteneva di aver conseguito il titolo grazie a una ricerca già pubblicata, un percorso legittimo che prevede una tesi più breve. Secondo quanto riferito, però, non riusciva a ricordarne il titolo né a spiegare la sua assenza dalla biblioteca universitaria. Ha inoltre affermato di non aver avuto né un relatore né un esaminatore esterno e di non aver mai discusso la tesi – tutti requisiti necessari per ottenere un dottorato alla City St George’s.

L’università inizialmente si era rifiutata di confermare se Felle fosse un ex studente, adducendo motivi di protezione dei dati. Ma una richiesta ai sensi della legge sulla libertà di informazione e la successiva verifica hanno rivelato che nessuno dei quattro dottorati in giornalismo conferiti negli anni accademici 2021-22 e 2022-23 era stato conseguito attraverso il percorso da lui ipotizzato.

L’ironia è evidente. Il profilo di Felle presso l’Università di Galway, ora inaccessibile, elencava tra i suoi interessi di ricerca “fiducia” e “trasparenza”, insieme a “disordine informativo, verifica e manipolazione delle informazioni online”. Le sue credenziali lo hanno aiutato ad affermarsi come un rispettato esperto di media: nel 2023 ha vinto una borsa di studio Fulbright finanziata dal governo statunitense, ha fornito consulenza a organizzazioni internazionali ed è stato inserito tra i giudici degli Irish Journalism Awards di quest’anno. Ha inoltre pubblicato numerosi articoli su giornalismo, etica e disinformazione. In un articolo del 2025 sulla crisi di credibilità della BBC, ha sostenuto la necessità di un rigoroso fact-checking e della separazione tra prove verificate e affermazioni prive di fondamento. In un editoriale del 2017 sul Limerick Leader, in cui criticava le carenze in materia di responsabilità all’interno dell’università, ha dichiarato: «La verità è scomoda, ma tutti noi traiamo beneficio dalla piena trasparenza e dalla responsabilità».

L’Università di Galway ha rifiutato di confermare se avesse verificato le qualifiche di Felle prima di assumerlo. Da allora, diverse pagine web dell’università sono state modificate o cancellate per rimuovere il suo titolo di dottorato. Felle non ha risposto alle richieste di commento da parte di RTE.

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