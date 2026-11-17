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La rivoluzione dell'intelligenza artificiale potrebbe nascondere una delle più grandi contraddizioni del capitalismo tecnologico contemporaneo: aziende valutate migliaia di miliardi di dollari, investimenti colossali e prospettive di crescita straordinarie, ma modelli di business che ancora faticano a dimostrare la propria sostenibilità economica. È questo il quadro delineato da Francesco Marino, esperto del settore hi-tech, nell'intervista a Loretta Napoleoni per la rubrica Storia in Diretta.

Al centro dell'analisi c'è Nvidia, diventata l'architrave finanziaria e tecnologica dell'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale. L'azienda non si limita a vendere i chip indispensabili per lo sviluppo dei nuovi modelli: attraverso i propri investimenti contribuisce anche a finanziare le stesse realtà che acquistano le sue tecnologie. Un circuito che alimenta continuamente la crescita del settore, ma che presenta anche evidenti fragilità. Se uno degli ingranaggi dovesse incepparsi, le conseguenze potrebbero propagarsi rapidamente all'intero sistema.

Il problema, secondo Marino, è che molte delle aziende protagoniste di questa rivoluzione hanno raggiunto valutazioni enormi senza aver ancora individuato un modello economico realmente redditizio. OpenAI e Anthropic, per esempio, continuano a sostenere costi elevatissimi per offrire i propri servizi, mentre gli abbonamenti non sono ancora sufficienti a garantire un equilibrio tra entrate e uscite. La loro sopravvivenza dipende quindi da continui finanziamenti e dalla capacità di attirare nuovi capitali.

È una contraddizione che Marino sintetizza efficacemente: «Quello che loro vendono è un prodotto che continua a costargli troppo offrire quel servizio rispetto ai soldi che chiedono». Per mantenere la propria competitività, queste aziende devono continuare a investire, sviluppare modelli sempre più potenti e, contemporaneamente, ridurre il costo delle singole interrogazioni. Una corsa che non può proseguire indefinitamente facendo affidamento soltanto sui finanziamenti esterni.

Ma la questione Nvidia non riguarda esclusivamente il mercato azionario. L'intervista mette in evidenza anche un problema più profondo: la concentrazione del potere nelle mani di pochissimi dirigenti e il rapporto sempre più stretto tra le grandi aziende tecnologiche e il governo degli Stati Uniti. La competizione con la Cina è diventata uno strumento attraverso il quale le Big Tech giustificano la necessità di mantenere il controllo su tecnologie considerate strategiche per la sicurezza e la supremazia americana.

In questo scenario, le imprese tecnologiche non sono più semplicemente soggetti privati che operano sul mercato, ma attori con un'influenza determinante sulle scelte politiche e geopolitiche di Washington. Marino individua proprio in questa sovrapposizione uno dei principali elementi di rischio: «Il vero problema della Silicon Valley intesa come sistema di potere ristretto intorno al sistema paese Stati Uniti è proprio il fatto che è un circolo che tende a escludere e tende a concentrare potere e quando c'è qualche problema all'interno di quel circolo poi i risvolti cadono su tutti gli altri».

La fragilità di questo modello emerge anche nella gestione delle stesse aziende. La concentrazione delle decisioni intorno a singole figure, le dinamiche interne e l'eccessiva dipendenza dalla leadership di pochi dirigenti possono trasformare problemi individuali in questioni di rilevanza sistemica. Quando il destino di un'intera filiera tecnologica e finanziaria dipende dalle scelte di un ristretto gruppo di persone, il rischio non riguarda più soltanto gli azionisti, ma l'intero sistema economico.

A rendere ancora più delicato il quadro è l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla cybersicurezza. Gli strumenti di IA stanno aumentando enormemente le capacità operative degli hacker, consentendo di analizzare quantità di dati e individuare vulnerabilità informatiche con una velocità irraggiungibile per un essere umano. Il rischio riguarda anche le infrastrutture finanziarie e bancarie, dove agenti autonomi potrebbero amplificare comportamenti destabilizzanti e reazioni collettive.

La regolamentazione, tuttavia, continua a inseguire una tecnologia che procede molto più rapidamente delle istituzioni. Secondo Marino, non basta introdurre nuove norme: servirebbero anche argini tecnologici capaci di contenere le potenzialità più pericolose di questi sistemi. Un obiettivo estremamente complesso, soprattutto considerando che gli strumenti diventano progressivamente più potenti e accessibili.

Resta infine la domanda fondamentale: cosa accadrebbe se la bolla dell'intelligenza artificiale dovesse esplodere?

INTERVISTA COMPLETA:

Loretta Napoleoni *Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPA, Economia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism