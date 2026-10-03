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"Tornare in un club il cui tetto è crollato": Galloway contro l'idea di rientrare nell'UE

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"Tornare in un club il cui tetto è crollato": Galloway contro l'idea di rientrare nell'UE

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In una conversazione con RT, George Galloway, politico britannico e fondatore del Workers Party of Britain, ha criticato l'intenzione di Londra di rientrare nell'Unione Europea.

"L'Unione Europea è un disastro; si sta sgretolando. I suoi leader sono odiati dai loro stessi popoli. I leader di Germania, Francia e Regno Unito sono apertamente detestati dalle rispettive popolazioni, così come quelli dell'Italia. Immaginate di voler tornare in un club il cui tetto è crollato, infestato dai tarli e da ogni sorta di marciume, e che ha intrapreso politiche estere disastrose in Medio Oriente, Asia occidentale e - aspetto forse più grave di tutti - in Ucraina", ha osservato.

A suo avviso, un simile passo richiederebbe necessariamente un nuovo referendum. "17,4 milioni di britannici hanno votato a favore della Brexit. Si tratta della più ampia espressione di voto a sostegno di una persona o di una causa nell'intera storia dello Stato britannico e solo un altro referendum – dall'esito molto incerto, ve lo assicuro – potrebbe ribaltare la decisione di lasciare l'Unione Europea", ha dichiarato.

Inoltre, Galloway ha sostenuto che l'attuale Primo Ministro, Andy Burnham, non può prendere decisioni di tale portata, dato che non è stato eletto nel corso di elezioni generali.

"Andy Burnham non ha assolutamente alcun diritto di riportare il Regno Unito nell'Unione Europea. Si potrebbe anzi dire che non abbia il diritto di fare alcunché. È un Primo Ministro che nessuno ha eletto: una novità assoluta nella politica britannica", ha affermato.

"Per usare una metafora: quando sono iniziati i Mondiali di calcio non era nemmeno un deputato, mentre al loro termine era già Primo Ministro. Pertanto, non ha alcun mandato per compiere un passo così significativo e potenzialmente divisivo come il ritorno del Regno Unito nell'Unione Europea", ha concluso.

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