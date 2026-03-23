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Tra crisi energetica e caos globale, la Cina sceglie la via della responsabilità

Pechino tende la mano ai paesi del Sud-est asiatico per un coordinamento energetico strategico, mentre le tensioni in Medio Oriente minacciano gli equilibri mondiali e gli Stati Uniti impongono la logica del confronto

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Tra crisi energetica e caos globale, la Cina sceglie la via della responsabilità

Mentre il Medio Oriente brucia a causa della scellerata guerra scatenata dalla coalizione Epstein e le rotte energetiche diventano sempre più instabili, la Cina rilancia con forza il suo ruolo di garante della stabilità globale. Il ministro degli Esteri cinese ha infatti dichiarato che Pechino è pronta a rafforzare il coordinamento energetico con i paesi del Sud-est asiatico, un’offerta che arriva in un momento storico segnato da tensioni crescenti e da un approccio internazionale sempre più incline alla legge del più forte.

Le parole del capo della diplomazia cinese non sono passate inosservate. In un contesto in cui gli Stati Uniti sembrano determinati a imporre la propria egemonia declinante, scavando solchi anziché costruire ponti, Pechino rivendica una linea di condotta opposta: quella della cooperazione e della responsabilità condivisa. "La Cina è pronta a rafforzare il coordinamento con i paesi del Sud-est asiatico per affrontare insieme le sfide energetiche", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Lin Jian, ribadendo la volontà di Pechino di non lasciare sole le nazioni della regione di fronte alle turbolenze che stanno sconvolgendo i mercati globali.

L’instabilità in Medio Oriente, con le operazioni militari in corso contro la Repubblica Islamica dell’Iran e le restrizioni alla navigazione nello Stretto di Hormuz adottate come misura difensiva da Teheran, ha inferto un duro colpo alla sicurezza energetica mondiale. In questo scenario di crescente incertezza - quello che alcuni osservatori non esitano a definire un "mondo impazzito" - la Cina sceglie la via della stabilità. Non solo chiede alle parti coinvolte nel conflitto di cessare immediatamente le ostilità per scongiurare ulteriori ricadute sull’economia globale, ma offre ai paesi vicini un’ancora di salvezza.

Le Filippine rappresentano il primo banco di prova. Nei giorni scorsi, il segretario all’Agricoltura di Manila ha rivelato di aver ricevuto rassicurazioni dirette dalla Cina: le esportazioni di fertilizzanti - fondamentali per il paese - non subiranno interruzioni nonostante l’impennata dei prezzi del petrolio e le difficoltà nelle forniture provenienti dal Golfo Persico. Un gesto concreto che il governo filippino ha accolto come una "buona notizia", mentre parallelamente l’ambasciatore cinese nella capitale incontrava il ministro dell’Energia per discutere di sicurezza energetica.

A dare sostanza a questa linea è la solidità del sistema produttivo cinese. Secondo i dati diffusi dall’Amministrazione Generale delle Dogane, nel 2025 la Cina ha esportato oltre 46 milioni di tonnellate di fertilizzanti, con un incremento del 44% rispetto all’anno precedente. Numeri che, spiega Lin Boqiang, direttore del China Center for Energy Economics Research presso l’Università di Xiamen, consentono a Pechino di mantenere un margine di flessibilità anche nei confronti di mercati più piccoli come quello filippino, senza mai compromettere il soddisfacimento del fabbisogno interno.

Ma al di là dei numeri, è la cornice geopolitica a fare la differenza. Mentre gli Stati Uniti perseguono una strategia di contenimento e competizione nella regione indo-pacifica, spingendo i paesi del Sud-est asiatico a prendere posizione, Pechino sceglie di rispondere con la cooperazione. "La posizione della Cina - ha commentato Xu Qinhua, professoressa alla Scuola di Studi Internazionali dell’Università Renmin - riflette la volontà di contribuire alla sicurezza energetica globale, senza mirare a un singolo paese. La Cina sta semplicemente adempiendo alle sue responsabilità da grande potenza, mantenendo fede ai propri impegni".

In un mondo in cui l’instabilità rischia di diventare la nuova normalità, e dove il diritto del più forte sembra prevalere sulla diplomazia, la proposta cinese di un coordinamento energetico con il Sud-est asiatico si configura come un’alternativa concreta all’egemonia. Non si tratta solo di garantire forniture energetiche e materie prime in un momento di crisi, ma di costruire un modello di relazioni internazionali basato sulla stabilità e sulla fiducia reciproca. Un messaggio che Pechino lancia con chiarezza, mentre il mondo osserva.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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