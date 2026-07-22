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Tra Ucraina, Iran e proliferazione nucleare: tutte le dichiarazioni di Lavrov alla vigilia dell'incontro con Rubio

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Tra Ucraina, Iran e proliferazione nucleare: tutte le dichiarazioni di Lavrov alla vigilia dell'incontro con Rubio

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Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha annunciato che incontrerà il Segretario di Stato USA Marco Rubio il 23 luglio. "Il meeting è già stato concordato", ha detto Lavrov secondo quanto riportato dall'agenzia TASS, spiegando che lui e Rubio si erano brevemente incontrati il giorno prima durante un ricevimento e avevano confermato l'appuntamento per la mattina seguente. "Spero che avremo l'opportunità di informarvi sulle nostre impressioni", ha aggiunto. Secondo Lavrov, l'incontro con Rubio sarà "utile in ogni caso" perché "è meglio fare domande in modo diretto e ricevere risposte". Ha poi anticipato che chiederà a Rubio chiarimenti sulle dichiarazioni del presidente Trump: "Riguardo alla previsione di Trump su un imminente accordo, domani lo chiederò a Marco Rubio".

Sul fronte ucraino, Lavrov ha dichiarato che Mosca presume che Washington non abbia ancora ritirato le proprie proposte emerse durante l'incontro tra Putin e Trump ad Anchorage: "Partiamo dal presupposto che, almeno per ora, i nostri colleghi statunitensi non hanno revocato le loro proposte, che sono state espresse ad Anchorage e che ora tutti conoscono bene". Ha poi sottolineato il ruolo diretto degli Stati Uniti: "Ma tra tutti, gli statunitensi, attraverso le forniture di armi finanziate dall'Unione Europea e attraverso la fornitura di intelligence, il sistema Starlink e molto altro, non si limitano ad assistere, ma partecipano direttamente alla selezione degli obiettivi delle armi ucraine contro strutture, comprese quelle civili, sul territorio russo".

Sull'iniziativa del Mar Nero, il cosiddetto accordo sul grano, Lavrov è stato secco: "Alla domanda sull'iniziativa del Mar Nero, la risposta è breve: non ci sono state proposte". Ha poi aggiunto un giudizio sul ruolo dell'Onu: "L'esperienza di questa iniziativa del Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres dimostra che è stata unilaterale. I principi concordati per la sua attuazione sono stati applicati esclusivamente negli interessi della parte ucraina. L'Onu ha giocato qui un ruolo non proprio benevolo".

Sulla militarizzazione dell'Europa, Lavrov ha affermato: "Non escludo nulla. Non conosco i loro piani, ma sono ragazzi così ambiziosi. Non tenteremo nemmeno di fare speculazioni su questo argomento ora. Tutti questi piani sono chiari". La Russia, ha spiegato, "sta traendo le dovute conclusioni non solo a livello analitico, ma anche in termini di preparazione materiale per qualsiasi scenario". E ha ribadito: "A Putin è stato chiesto dei preparativi dell'Europa per la guerra, e lui ha risposto molto chiaramente che non abbiamo intenzione di attaccare nessuno, ma se loro, avendo di nuovo radunato tutta l'Europa sotto certe bandiere, cercheranno di attaccarci, non sarà più una guerra convenzionale. Sarà un altro tipo di guerra".

Sul conflitto in Iran, Lavrov ha dichiarato: "È difficile fare speculazioni" su quanto durerà. E ha aggiunto: "Ho la sensazione che la continuazione delle ostilità non sia negli interessi né degli Stati Uniti né dell'Iran". Mosca, ha spiegato, vuole che il conflitto nello Stretto di Hormuz finisca e non sta fornendo armi a Teheran: "Vogliamo che questo finisca. Colpisce l'economia globale, e la Russia fa parte dell'economia globale". Sull'ipotesi che la Russia possa trarre vantaggio dall'instabilità, ha risposto: "Alcuni dicono che la Russia dovrebbe strofinarsi le mani per la gioia perché il petrolio è già sopra i 90 dollari. Anche il presidente russo ha parlato di questo argomento: siamo interessati a prezzi energetici stabili sui mercati globali per poter costruire la nostra politica economica nel lungo termine". Lavrov ha poi osservato che l'aggressione di Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha spinto alcuni ambienti politici a sostenere un programma nucleare militare: "Quando Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato la loro aggressione contro l'Iran, l'Aiea non ha fatto commenti sullo stato del programma nucleare pacifico iraniano. L'Aiea ha costantemente confermato che non ci sono segni di deviazione di questo programma verso scopi militari. Ora, dopo che è stata scatenata l'aggressione contro l'Iran, non ho dubbi che siano emersi circoli politici che difenderanno la narrativa dell' 'abbiamo abbandonato la componente militare del programma nucleare, e ora siamo attaccati, vogliono distruggerci, cambiare il regime', e molto altro".

Sul tema nucleare, Lavrov ha definito allarmanti le informazioni sui piani della Germania: "Per quanto riguarda la Germania, questa informazione proviene dal nostro Servizio di Intelligence Estero, è stata pubblicata e noi ne siamo responsabili. È davvero allarmante, considerando che, per esempio, il programma nucleare americano fu in larga parte creato da coloro che fuggirono dalla Germania e furono portati negli Stati Uniti. Questo ricordo non si affievolisce". Ha giudicato serio anche il segnale del Giappone: "Ho sentito cosa ha detto il primo ministro Takaichi quando ha dichiarato che era giunto il momento di riconsiderare i tre principi sanciti nella Costituzione giapponese: non produrre, non possedere e non schierare armi nucleari sul territorio di quel paese. Certamente, questo è un segnale serio". Un segnale che, ha detto, "fa eco a ciò che accade nel vicinato, in particolare nella Repubblica di Corea e negli Stati Uniti, che conducono regolarmente esercitazioni militari, con intensità crescente, e con il graduale inserimento di una componente nucleare". Ha poi espresso il suo timore: "Ora, credo, molti guarderanno all'esempio dell'Iran e agli esempi precedenti, e crescerà il movimento verso l'idea che solo le armi nucleari possano, per quanto possibile, garantire libertà e indipendenza. Lo dico con grande rammarico, perché questa è una delle conseguenze delle azioni aggressive che gli Stati Uniti e alcuni dei loro alleati stanno tentando di attuare nella politica globale, cercando di mantenere la loro egemonia".

Sul diritto all'energia nucleare civile, Lavrov ha commentato la notizia secondo cui gli Stati Uniti avrebbero "concesso" all'Arabia Saudita di arricchire uranio: "È stato appena annunciato che gli Stati Uniti, ed è stato formulato in modo molto strano, hanno 'concesso' all'Arabia Saudita di arricchire uranio. Il permesso non è richiesto, perché arricchire uranio per usi pacifici è un diritto di qualsiasi stato parte del Trattato di non proliferazione nucleare".

Sulla penisola coreana, Lavrov ha auspicato: "Il buon senso deve prevalere, e noi speriamo vivamente che sia così, perché l'escalation delle tensioni e l'abbandono di tutti gli accordi raggiunti sulla piattaforma del dialogo a sei sulla penisola coreana porterà a escalation piuttosto serie". Russia e Corea del Nord hanno confermato l'intenzione di mantenere l'impegno a rafforzare le capacità difensive di Pyongyang.

Infine, sulla cooperazione con i paesi Asean, Lavrov ha parlato della necessità di riformare i sistemi monetario-finanziario e commerciale internazionali "per proteggere i paesi da sanzioni unilaterali e illegittime, dazi e altri abusi della posizione dell'Occidente nel sistema finanziario e commerciale globale". Ha poi indicato l'obiettivo di raddoppiare l'interscambio entro il 2036, "principalmente attraverso lo sviluppo dell'economia delle piattaforme, la cooperazione nelle industrie ad alta tecnologia e innovative, e l'esplorazione spaziale. Tutte queste aree sono delineate nella dichiarazione adottata a Kazan". Sugli accordi per i pagamenti in valute nazionali, è stato categorico: "Non dirò che la probabilità è alta, saranno attuati, e non ci sono dubbi al riguardo". Ha infine detto che Mosca sente che la maggior parte dei paesi Asean comprende la posizione russa sulla vicenda ucraina: "Sentiamo che la maggior parte dei paesi la comprende, e questo si riflette nella loro posizione, in particolare all'Onu".

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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