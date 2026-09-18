"Tre Hiroshime su Gaza": il maxi-regalo di Trump a Israele da 2,8 miliardi

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Il New York Times ha rivelato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato un maxi-accordo da 2,8 miliardi di dollari per il trasferimento di 40.000 bombe da una tonnellata a Israele. Il Dipartimento di Stato ha inviato la proposta alle commissioni del Congresso per un'approvazione informale, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali.

Tuttavia, il deputato di New York Gregory Meeks, principale esponente democratico della Commissione Affari Esteri della Camera, ha bloccato il trasferimento citando la mancanza di garanzie sulla protezione dei civili a Gaza e in Libano. Il Consiglio per le relazioni americano-islamiche (CAIR) ha accolto con favore il blocco, chiedendo che sia definitivo. Nonostante il veto parlamentare, il Segretario di Stato Marco Rubio potrebbe comunque far passare l'accordo ricorrendo ai poteri di emergenza.

Il Washington Post lo ha definito il più grande trasferimento singolo di bombe da 2.000 libbre degli ultimi anni. La fornitura include 20.000 testate MK-84, 20.000 BLU-117 e 20.000 testate perforanti I-2000.

Sebbene l'operazione sia presentata come una vendita, verrebbe interamente finanziata con i fondi dei contribuenti statunitensi attraverso il programma Foreign Military Financing (FMF). L'ex conduttore di Fox News Tucker Carlson ha duramente criticato l'iniziativa, definendo il trasferimento un "regalo" con una potenza distruttiva complessiva pari a più di tre volte quella della bomba atomica di Hiroshima.

Delle risorse destinate a Tel Aviv, Israele riceve annualmente dagli Stati Uniti 3,8 miliardi di dollari in aiuti militari: 3,3 miliardi coprono l'acquisto di armamenti americani, mentre i restanti 500 milioni supportano i programmi congiunti di difesa missilistica.

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