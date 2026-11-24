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Stando a quanto comunicato martedì mattina dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC), tre petroliere che procedevano sotto "un'ampia protezione aerea e scorta" delle forze armate statunitensi hanno colpito delle mine navali nello Stretto di Hormuz.

Secondo quanto riferito dai mezzi di informazione iraniani, l'episodio è avvenuto "nelle ultime ore" e le imbarcazioni "sono state avvolte dalle fiamme in seguito a forti deflagrazioni", una lungo la costa meridionale e due nel settore orientale del canale marittimo, senza che il dispositivo militare americano riuscisse a evitarlo.

A seguito dell'accaduto, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno ammonito gli armatori e le società di navigazione, sottolineando che la tutela offerta da Washington "non rimpiazza l'osservanza delle norme marittime". Hanno inoltre dichiarato che quella zona "non rappresenta un territorio in cui sperimentare tragitti non autorizzati o trascurare le segnalazioni marittime" e che ogni passaggio irregolare verrà contrastato con decisione, poiché ritenuto un reato e una "complicità con le forze aggressori".

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