Trump: '3 giorni per colpire il petrolio iraniano'. Teheran promette una risposta quadrupla

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Nel contesto delle tensioni legate alle restrizioni imposte dall'Iran sullo Stretto di Hormuz, che stanno avendo ripercussioni sull'amministrazione statunitense, il presidente Donald Trump ha risposto domenica minacciando di "far saltare in aria" i siti petroliferi del Paese persiano entro tre giorni.

Il vicepresidente iraniano Esmail Saqab Esfahani ha affermato sabato che qualsiasi aggressione contro il settore energetico iraniano riceverà una risposta quadruplice.

"Risponderemo a ogni atto di guerra", ha dichiarato il direttore dell'Organizzazione per la gestione e l'ottimizzazione strategica dell'energia sul suo account X.

Riguardo alle minacce di blocchi o attacchi contro i pozzi petroliferi iraniani, Esfahani ha garantito che qualsiasi danno alle infrastrutture iraniane si tradurrebbe nella distruzione di un quantitativo quattro volte maggiore di infrastrutture nei paesi che sostengono l'aggressore.

"I nostri calcoli sono diversi: 1 pozzo petrolifero = 4 pozzi petroliferi", ha affermato Esfahani, sottolineando la politica di deterrenza del paese persiano.

L'Iran ha mantenuto uno stretto controllo sul transito attraverso lo stretto sin dai primi giorni dell'aggressione israelo-americana contro il Paese, iniziata all'inizio di febbraio.

L'8 aprile, quaranta giorni dopo l'inizio della guerra, entrò in vigore un cessate il fuoco temporaneo mediato dal Pakistan. L'Iran riaprì lo Stretto di Hormuz, una via navigabile strategica attraverso la quale transita un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiali, alle navi commerciali come gesto di buona fede, ma lo richiuse in risposta al blocco navale statunitense e promise ritorsioni contro qualsiasi azione ostile da parte del nemico nella regione.

L'Iran ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando Washington non revocherà completamente il blocco navale.

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