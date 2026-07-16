Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Trump afferma che il petrolio venezuelano ha già ripagato 50 volte l'operazione del 3 gennaio

387
Trump afferma che il petrolio venezuelano ha già ripagato 50 volte l'operazione del 3 gennaio

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che le entrate derivanti dalla vendita di petrolio venezuelano hanno già superato di oltre 50 volte il costo dell'incursione militare del 3 gennaio a Caracas, che ha portato al sequestro illegale del presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Durante un vertice sulla difesa in Pennsylvania, Trump ha dichiarato che l'operazione è durata solo "48 minuti" e che il suo costo è già stato recuperato "oltre 50 volte".

In questo contesto, ha nuovamente elogiato il governo guidato dalla presidente incaricata Delcy Rodríguez. "I leader sono stati fantastici [...] Lavoriamo a stretto contatto con loro", ha affermato, dimostrando ancora una volta il suo interesse per le riserve petrolifere del Venezuela. 

"Hanno petrolio. Hanno tantissimo petrolio. Trovare petrolio lì è facile come guardare per terra e dire: ‘Ah, quello è petrolio. Basta perforare’. Ci sono pochissimi posti che hanno una risorsa del genere", le sue parole riguardanti l'unico tema che sta a cuore agli USA, le risorse naturali da depredare.  

Inoltre, ha sottolineato che le grandi compagnie petrolifere "si stanno insediando" nel Paese sudamericano, che presumibilmente ha incassato "più denaro negli ultimi mesi" che in tutta la sua storia. 

A seguito dell’operazione del 3 gennaio, il governo statunitense ha assunto il controllo delle vendite di greggio, depositando i proventi su un conto bancario gestito dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, incaricato di amministrare la destinazione di tali fondi. Tuttavia, non vi è trasparenza sulla loro gestione né vengono effettuate revisioni contabili pubbliche.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Il Nicaragua annuncia la rottura delle relazioni diplomatiche con il governo italiano

Il Nicaragua annuncia la rottura delle relazioni diplomatiche con il governo italiano

16 Luglio 2026 17:33
Gaza, raid di Israele senza sosta: oltre 1.100 morti dal piano USA

Gaza, raid di Israele senza sosta: oltre 1.100 morti dal piano USA

16 Luglio 2026 09:00
La Cina esige che gli USA "pongano immediatamente fine" al blocco contro Cuba

La Cina esige che gli USA "pongano immediatamente fine" al blocco contro Cuba

15 Luglio 2026 17:42
Pioggia di missili iraniani sulle basi USA. Colpiti caccia F-35 e droni in Giordania

Pioggia di missili iraniani sulle basi USA. Colpiti caccia F-35 e droni in Giordania

15 Luglio 2026 09:00
L'Iran lancia un messaggio alla popolazione del Kuwait

L'Iran lancia un messaggio alla popolazione del Kuwait

15 Luglio 2026 08:00
Il CGRI colpisce infrastrutture chiave della Quinta Flotta degli Stati Uniti in Bahrein

Il CGRI colpisce infrastrutture chiave della Quinta Flotta degli Stati Uniti in Bahrein

15 Luglio 2026 08:00
Trump: "Il conflitto di Hormuz ha portato benefici agli Stati Uniti"

Trump: "Il conflitto di Hormuz ha portato benefici agli Stati Uniti"

15 Luglio 2026 08:00
Trump apre all'"operazione di terra" contro l'Iran (con una nuova variabile)

Trump apre all'"operazione di terra" contro l'Iran (con una nuova variabile)

15 Luglio 2026 08:00

Il Lussemburgo fa (definitivamente) cadere la maschera sul riarmo della NATO

25075
RUSSIA

Russia: "I nostri missili bucano qualsiasi sistema anti-aereo"

9797
EUROPA

”Freya”: i volenterosi per Kiev gettano la maschera

8993
EUROPA

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

8236

Chi non si unisce oggi all'Iran verrà distrutto domani (di Micheal Hudson)

7738
RUSSIA

L'esercito russo attacca tre navi da carico che trasportavano materiale militare nei porti ucraini

7643
EUROPA

L'ennesima questua del nuovo “ebreo errante” di Kiev

7467
ITALIA

L'illusione dell’alleato privilegiato

7362
AMERICA LATINA

Il Nicaragua annuncia la rottura delle relazioni diplomatiche con il governo italiano

AMERICA LATINA

Trump afferma che il petrolio venezuelano ha già ripagato 50 volte l'operazione del 3 gennaio

MEDITERRANEO

Gaza, raid di Israele senza sosta: oltre 1.100 morti dal piano USA

AMERICA LATINA

La Cina esige che gli USA "pongano immediatamente fine" al blocco contro Cuba

ASIA

Pioggia di missili iraniani sulle basi USA. Colpiti caccia F-35 e droni in Giordania

ASIA

L'Iran lancia un messaggio alla popolazione del Kuwait

ASIA

Il CGRI colpisce infrastrutture chiave della Quinta Flotta degli Stati Uniti in Bahrein

Trump: "Il conflitto di Hormuz ha portato benefici agli Stati Uniti"

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina di Alessandro Bartoloni Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina

Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina

  • 16 Luglio 2026 16:30
Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione! Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione!

Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione!

  • 14 Luglio 2026 11:30
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Malvinas, la verità dietro il racconto occidentale di Fabrizio Verde Malvinas, la verità dietro il racconto occidentale

Malvinas, la verità dietro il racconto occidentale

  • 16 Luglio 2026 15:34
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA  di Michelangelo Severgnini IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

  • 14 Luglio 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre   Una finestra aperta Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

  • 08 Luglio 2026 14:30
Robot cinesi: economici e altamente performanti Robot cinesi: economici e altamente performanti

Robot cinesi: economici e altamente performanti

  • 15 Luglio 2026 09:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

  • 15 Luglio 2026 18:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano di Paolo Desogus Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

  • 06 Luglio 2026 12:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
L' Occidente adora la guerra di Giuseppe Giannini L' Occidente adora la guerra

L' Occidente adora la guerra

  • 16 Luglio 2026 11:30
"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti di Antonio Di Siena "Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

  • 15 Luglio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari di Michele Blanco Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

  • 07 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti