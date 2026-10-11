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Trump annuncia la tregua energetica tra Russia e Ucraina: nuova rottura con Zelensky

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Trump annuncia la tregua energetica tra Russia e Ucraina: nuova rottura con Zelensky

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Una tregua energetica tra Russia e Ucraina entra immediatamente in vigore, almeno stando all’annuncio del presidente statunitense Donald Trump. L’11 ottobre, il capo della Casa Bianca ha dichiarato che le due parti hanno raggiunto un’intesa per fermare gli attacchi nel settore energetico, avvertendo: «Con effetto immediato, viene dichiarata una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno raggiunto un accordo. Non rompetelo!». L’annuncio arriva in un momento particolarmente delicato, segnato dal progressivo deterioramento dei rapporti tra Washington e il regime di Kiev. A innescare le tensioni è stato soprattutto l’accordo tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin per la fornitura di centinaia di migliaia di tonnellate di diesel russo ai mercati statunitense e internazionale.

Un’intesa che ha portato Washington a sospendere temporaneamente alcune restrizioni sulle forniture di questo combustibile, mentre Mosca ha annunciato l’allentamento del divieto di esportazione. La decisione ha provocato la reazione indignata di Volodymyr Zelensky, che ha contestato apertamente la scelta USA, sostenendo che simili rapporti con la Russia «non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civilizzato». «La pace non arriva mai grazie alla debolezza», ha dichiarato il leader ucraino. Ma dietro lo scontro diplomatico si nasconde una divergenza sempre più evidente sulle modalità di conduzione del conflitto. Durante un incontro a Miami, durato otto ore, i negoziatori statunitensi avrebbero esercitato pressioni sulla delegazione ucraina affinché Kiev rinunciasse agli attacchi contro le raffinerie russe. Secondo quanto riportato da fonti ucraine, gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner avrebbero persino minacciato di interrompere la condivisione di informazioni d’intelligence considerate essenziali per le operazioni militari ucraine. La delegazione di Kiev avrebbe appreso dell’accordo sul diesel russo durante i colloqui, reagendo con sorpresa e interrompendo anticipatamente la visita.

Un alto funzionario ucraino avrebbe descritto la situazione come una trappola, segno della crescente diffidenza nei confronti delle iniziative di Washington. Trump, dal canto suo, ha criticato ripetutamente gli attacchi ucraini alle raffinerie russe, collegandoli all'aumento dei prezzi dei carburanti in una fase di tensione sui mercati energetici. Il presidente statunitense è arrivato anche a suggerire che l’Ucraina possa avere bisogno di una nuova leadership. Zelensky, tuttavia, non sembra intenzionato a cedere. «L’Ucraina sarà pronta a fermare gli attacchi alle raffinerie russe quando la Russia smetterà di attaccare le nostre infrastrutture energetiche», ha affermato, confermando al contempo la richiesta agli alleati di ulteriori sistemi di difesa aerea, munizioni e armamenti a lungo raggio. Da Mosca, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha sostenuto che il presidente ucraino dovrebbe dimostrare una concreta disponibilità ai negoziati di pace, anziché chiedere agli alleati di aumentare la pressione sulla Russia e rafforzare il sostegno militare a Kiev. La tregua annunciata da Trump rappresenta dunque un possibile tentativo di contenere l'escalation in un settore strategico per entrambe le economie.

Resta però da verificare se l’intesa si tradurrà in una sospensione effettiva degli attacchi o se le divergenze sulle condizioni del cessate il fuoco finiranno per comprometterla. La vicenda mette inoltre in luce una contraddizione sempre più difficile da ignorare: mentre Washington cerca di proteggere i propri interessi energetici e contenere le conseguenze economiche della guerra, Kiev continua a puntare sul sostegno militare occidentale e sulla pressione contro Mosca per ottenere nuovi fondi e forniture di armamenti. Due strategie che, almeno per il momento, appaiono sempre meno conciliabili.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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