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Trump attacca l'UE, accusandola di pratiche "illegali e discriminatorie" e di "furto"

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Trump attacca l'UE, accusandola di pratiche "illegali e discriminatorie" e di "furto"

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Donald Trump ha accusato l'Unione Europea di "rubare" alle principali aziende statunitensi e ha annunciato l'immediata apertura di un'indagine commerciale ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974, dopo aver appreso della nuova multa di 1 miliardo di dollari inflitta a Google.

In un messaggio su Truth Social, il presidente ha affermato che l'UE è "tornata alle sue vecchie abitudini" e che, "come al solito, sta prendendo di mira le principali aziende statunitensi", citando le precedenti sanzioni imposte ad Apple (15 miliardi di dollari), Meta (3 miliardi di dollari), Amazon (2,5 miliardi di dollari) e altre società.

Il presidente ha definito queste misure "illegali e altamente discriminatorie" e ha assicurato che "non continueranno durante l'amministrazione Trump". "Gli Stati Uniti non sono un 'salvadanaio' per l'Europa", ha scritto, avvertendo che l'UE "pagherà un prezzo molto alto" per quella che ha definito una condotta "illegale e non etica". Ha aggiunto che le sanzioni saranno "completamente annullate" e ha indicato che la Casa Bianca prevede di imporre "un dazio sostanziale" sui prodotti dell'Unione Europea il prima possibile.

Dal 2017, la Commissione europea ha inflitto a Google sanzioni multimilionarie in quattro occasioni: una per 4,343 miliardi di euro (ridotta di poco più di 200 milioni di euro dal tribunale che l'ha confermata), un'altra per 2,950 miliardi di euro e un'altra ancora per 2,424 miliardi di euro. La quarta, pari a 1,494 miliardi di euro, è stata annullata dal Tribunale dell'Unione Europea, sentenza contro la quale è stato presentato ricorso.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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