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La crisi tra Stati Uniti, Israele e Iran resta al centro delle tensioni geopolitiche mediorientali, con posizioni che appaiono ancora distanti nonostante i segnali di un possibile percorso negoziale. Il presidente statunitense Donald Trump ha indicato due condizioni essenziali (dal suo punto di vista) per porre fine all'offensiva statunitense contro la Repubblica Islamica: la riapertura completa dello Stretto di Hormuz e la rinuncia definitiva da parte di Teheran a qualsiasi programma volto allo sviluppo di armi nucleari. In un'intervista rilasciata a Fox News, Trump ha affermato che la libertà di navigazione nello strategico passaggio marittimo del Golfo Persico deve essere garantita senza restrizioni o pedaggi. Parallelamente, Washington pretende che l'Iran abbandoni ogni ambizione nucleare militare.

In caso di mancato accordo diplomatico, il presidente statunitense ha lasciato intendere la disponibilità a perseguire altre opzioni, compresa quella militare. Dall'altra parte, la leadership iraniana continua a ribadire che qualsiasi intesa con gli Stati Uniti dovrà garantire pienamente i diritti e gli interessi del popolo iraniano, vita anche la sconfitta incassata dalla coalizione Epstein. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, figura chiave del fronte negoziale di Teheran, ha dichiarato che il Paese non approverà alcun accordo basato su promesse o dichiarazioni di principio, ma soltanto su risultati concreti e verificabili. Ghalibaf ha inoltre sostenuto che la capacità negoziale dell'Iran deriva dalla sua forza militare e dalla preparazione difensiva del Paese, affermando che i successi ottenuti sono il risultato della combinazione tra potenza militare e unità nazionale.

Secondo il presidente del Parlamento, la coesione del popolo iraniano ha oggettivamente costretto gli avversari a un arretramento, trasformandosi nel principale fattore di resistenza contro le pressioni esterne. Nel suo intervento, il dirigente iraniano ha descritto il confronto con Stati Uniti e Israele come una guerra di ampia portata destinata a lasciare un segno nella storia contemporanea. A suo giudizio, dopo il fallimento degli obiettivi militari, i rivali dell'Iran starebbero puntando sulla pressione economica e sulla guerra dell'informazione per alimentare divisioni interne e indebolire la stabilità del Paese. Le dichiarazioni provenienti da Washington e Teheran mostrano come il confronto resti caratterizzato da una profonda sfiducia, alimentata anche e soprattutto dagli attacchi proditori portati dalla coalizione Epstein mentre finge di trattare.

Gli Stati Uniti chiedono concessioni strategiche sul nucleare e sulla sicurezza marittima, l'Iran insiste sulla necessità di preservare la propria sovranità e di ottenere garanzie concrete. In questo contesto, la possibilità di un accordo continua a dipendere dall'equilibrio tra deterrenza militare, pressione politica e capacità delle parti di trasformare il confronto in un negoziato sostenibile.



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