Trump critica Israele: "Non c'è bisogno di demolire un edificio residenziale ogni volta che si cerca qualcuno"

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato l'intervento militare israeliano in Libano, volto a colpire il movimento Hezbollah, affermando che troppe persone stanno morendo.

"Israele combatte Hezbollah da troppo tempo e troppe persone stanno morendo", ha dichiarato il presidente durante una conferenza stampa con l'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

"Non c'è bisogno di demolire un edificio residenziale ogni volta che si cerca qualcuno, perché in quegli edifici vivono molte persone. E non tutti sono membri di Hezbollah, ve lo posso assicurare", ha sottolineato Trump.

Il presidente ha anche lasciato intendere di aver suggerito a Israele "di lasciare che sia la Siria a occuparsi di Hezbollah". "Perché, a essere sincero, penso che farebbero un lavoro migliore", ha commentato.

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