Trump dichiara "guerra vinta" con l'Iran. Il giornalista lo sbugiarda in diretta: "Guardi che sta su esplodendo Tel Aviv" (VIDEO)

Suona quasi come una scena già vista, e invece è accaduto ieri. Mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dichiarava solennemente che la guerra contro l'Iran "è vinta" e che il nemico è "militarmente morto", un giornalista della NBC mostrava dal vivo quello che stava accadendo realmente sul campo.

Il capo corrispondente estero dell'emittente, Richard Engel, ha pubblicato un video che non ha bisogno di molte parole. Le immagini mostrano il cielo di Tel Aviv squarciato dall'esplosione di una bomba a grappolo iraniana. Proprio mentre Trump, in un discorso, rivendicava la vittoria.

"È insolito che un presidente, un comandante in capo, dichiari vittoria in una guerra ancora in corso", ha commentato Engel con sarcasmo. "Ma questo è esattamente ciò che ha appena fatto il presidente Trump. Mentre parlava, ecco cosa stavamo filmando qui a Tel Aviv. Questa guerra non solo è lontana dall'essere vinta: non è ancora finita".

Just as President Trump declared he won the war with Iran we filmed this. pic.twitter.com/Nvn3R4Ailt — Richard Engel (@RichardEngel) March 24, 2026

Il post di Engel, diventato virale in poche ore, mette in scena il contrasto perfetto tra la retorica trionfalistica della Casa Bianca e la realtà cruda di un conflitto scatenato dalla coalizione Epstein (USA e Israele) che, a dispetto delle dichiarazioni ufficiali, continua a vedere l'Iran capace di resistere e passare al contrattacco.

Sullo sfondo, restano le tensioni per lo Stretto di Hormuz e le iniziative diplomatiche in corso, ma il video del corrispondente restituisce la misura di quanto la "guerra vinta" sia ancora tutta da scrivere.

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