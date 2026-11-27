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In occasione del Ringraziamento, il presidente statunitense Donald Trump ha rivolto un saluto ai militari impegnati nell'area di competenza del Comando Centrale degli Stati Uniti in Medio Oriente, garantendo loro che il successo contro l'Iran "è vicino" e arriverà nel momento scelto da lui.

???????? "LA VICTORIA ESTÁ AL ALCANCE DE LA MANO Y OCURRIRÁ CUANDO YO LO DECIDA" — El mensaje de Trump a las tropas en Oriente Medio El mandatario afirmó que Washington le está dando a Teherán "todas las oportunidades para llegar a un acuerdo y salvar muchas vidas". ????https://t.co/GXCkBmbwfD — Errete en Español (@erreteespanol) November 27, 2026

"Io e la First Lady [Melania Trump] ci uniamo a milioni di concittadini in questi giorni di festa per pregare affinché siate al sicuro e portiate a termine il vostro compito. Portate avanti la missione: la vittoria è vicina. Avverrà quando lo stabilirò io", ha dichiarato il capo della Casa Bianca il 26 novembre parlando dalla sua tenuta privata di Mar-a-Lago.

Nel corso dell'intervento, definito da lui stesso schietto, ha sostenuto che la propria squadra di governo sta "provando ad avere un atteggiamento cortese" verso l'Iran. Ha poi ribadito che gli Stati Uniti stanno offrendo a Teheran "tutte le chance per trovare un'intesa ed evitare molte vittime", pur ammettendo di "non essere convinto che approfitteranno di questa occasione". "C'è chi si domanda se [i vertici iraniani] abbiano perso il senno. Chissà, forse è così", ha chiosato.

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