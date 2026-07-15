Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Trump: "Il conflitto di Hormuz ha portato benefici agli Stati Uniti"

522
Trump: "Il conflitto di Hormuz ha portato benefici agli Stati Uniti"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

 

 

Sebbene i sistemi di monitoraggio marittimo segnalino una diminuzione del traffico nello Stretto di Hormuz, il presidente statunitense Donald Trump ha affermato oggi che la via marittima rimane aperta «per chi desideri transitarvi», tranne che per l'Iran.

«È aperto a chiunque voglia attraversarlo. Non lo stiamo aprendo all'Iran, è l'unico Paese per cui è chiuso», ha affermato il presidente in un'intervista alla rete Fox News, dopo essere stato interrogato sull'argomento.

Secondo le sue parole, il conflitto in Medio Oriente ha addirittura avuto un impatto positivo sul settore petrolifero del suo paese, che è diventato una fonte alternativa di greggio per chi prima lo acquistava dai paesi coinvolti nel conflitto. «Sono successe molte cose negli ultimi mesi. Si stanno costruendo oleodotti. Stiamo cercando ottime alternative, tra cui il Texas e l'Alaska», ha affermato.

Il transito attraverso lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei punti nevralgici della disputa tra Washington e Teheran. Trump ha affermato che tutte le imbarcazioni – tranne quelle iraniane – possono transitare liberamente in quella zona, mentre le autorità del paese persiano hanno ribadito che solo loro e l'Oman hanno la competenza per decidere chi può transitare e a quali condizioni.

Le dichiarazioni del presidente giungono in un momento di crescenti tensioni, dopo settimane di attacchi reciproci e violazioni del cessate il fuoco. Teheran ha ripetutamente accusato Washington di tentare di imporre unilateralmente le proprie regole in una via navigabile che considera sotto la propria giurisdizione.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Pioggia di missili iraniani sulle basi USA. Colpiti caccia F-35 e droni in Giordania

Pioggia di missili iraniani sulle basi USA. Colpiti caccia F-35 e droni in Giordania

15 Luglio 2026 09:00
L'Iran lancia un messaggio alla popolazione del Kuwait

L'Iran lancia un messaggio alla popolazione del Kuwait

15 Luglio 2026 08:00
Il CGRI colpisce infrastrutture chiave della Quinta Flotta degli Stati Uniti in Bahrein

Il CGRI colpisce infrastrutture chiave della Quinta Flotta degli Stati Uniti in Bahrein

15 Luglio 2026 08:00
Trump apre all'"operazione di terra" contro l'Iran (con una nuova variabile)

Trump apre all'"operazione di terra" contro l'Iran (con una nuova variabile)

15 Luglio 2026 08:00
La Francia concede licenze per la produzione di missili in Ucraina

La Francia concede licenze per la produzione di missili in Ucraina

15 Luglio 2026 08:00
Il Qatar blocca accordo tra Israele e Volkswagen

Il Qatar blocca accordo tra Israele e Volkswagen

14 Luglio 2026 18:30
Zelensky con i baffi di Hitler: la candidata polacca getta il ritratto nel cestino (VIDEO)

Zelensky con i baffi di Hitler: la candidata polacca getta il ritratto nel cestino (VIDEO)

14 Luglio 2026 18:03
Inghilterra-Argentina: il messaggio degli ex combattenti delle Malvinas

Inghilterra-Argentina: il messaggio degli ex combattenti delle Malvinas

14 Luglio 2026 15:32

Il Lussemburgo fa (definitivamente) cadere la maschera sul riarmo della NATO

24568
RUSSIA

Da Mosca su Kiev la risposta russa al vertice NATO a Ankara

11598
RUSSIA

Russia: "I nostri missili bucano qualsiasi sistema anti-aereo"

9399
ASIA

"Aggressione palese": L'Iran risponde al pesante attacco USA e blinda lo Stretto di Hormuz

8330
EUROPA

L'ennesima questua del nuovo “ebreo errante” di Kiev

7268
ITALIA

L'illusione dell’alleato privilegiato

7268

Chi non si unisce oggi all'Iran verrà distrutto domani (di Micheal Hudson)

7112
EUROPA

"Niente guerra, niente investimenti": il piano dell'Occidente per trasformare l'Ucraina in un esercito in affitto

6431
ASIA

Pioggia di missili iraniani sulle basi USA. Colpiti caccia F-35 e droni in Giordania

ASIA

L'Iran lancia un messaggio alla popolazione del Kuwait

ASIA

Il CGRI colpisce infrastrutture chiave della Quinta Flotta degli Stati Uniti in Bahrein

Trump: "Il conflitto di Hormuz ha portato benefici agli Stati Uniti"

ASIA

Trump apre all'"operazione di terra" contro l'Iran (con una nuova variabile)

La Francia concede licenze per la produzione di missili in Ucraina

ASIA

Il Qatar blocca accordo tra Israele e Volkswagen

EUROPA

Zelensky con i baffi di Hitler: la candidata polacca getta il ritratto nel cestino (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia di Alessandro Bartoloni I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

  • 06 Luglio 2026 15:52
Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione! Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione!

Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione!

  • 14 Luglio 2026 11:30
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Inghilterra-Argentina, dall'Azteca ad Atlanta: la stessa storia, la stessa rabbia di Fabrizio Verde Inghilterra-Argentina, dall'Azteca ad Atlanta: la stessa storia, la stessa rabbia

Inghilterra-Argentina, dall'Azteca ad Atlanta: la stessa storia, la stessa rabbia

  • 15 Luglio 2026 14:05
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA  di Michelangelo Severgnini IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

  • 14 Luglio 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre   Una finestra aperta Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

  • 08 Luglio 2026 14:30
Robot cinesi: economici e altamente performanti Robot cinesi: economici e altamente performanti

Robot cinesi: economici e altamente performanti

  • 15 Luglio 2026 09:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Il "dissenso" e le prossime elezioni di Francesco Santoianni Il "dissenso" e le prossime elezioni

Il "dissenso" e le prossime elezioni

  • 09 Luglio 2026 17:00
250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono di Raffaella Milandri 250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

  • 30 Giugno 2026 12:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano di Paolo Desogus Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

  • 06 Luglio 2026 12:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento di Giuseppe Giannini L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento

L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento

  • 09 Luglio 2026 17:30
"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti di Antonio Di Siena "Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

  • 15 Luglio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari di Michele Blanco Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

  • 07 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti