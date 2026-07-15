Trump: "Il conflitto di Hormuz ha portato benefici agli Stati Uniti"

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Sebbene i sistemi di monitoraggio marittimo segnalino una diminuzione del traffico nello Stretto di Hormuz, il presidente statunitense Donald Trump ha affermato oggi che la via marittima rimane aperta «per chi desideri transitarvi», tranne che per l'Iran.

«È aperto a chiunque voglia attraversarlo. Non lo stiamo aprendo all'Iran, è l'unico Paese per cui è chiuso», ha affermato il presidente in un'intervista alla rete Fox News, dopo essere stato interrogato sull'argomento.

Secondo le sue parole, il conflitto in Medio Oriente ha addirittura avuto un impatto positivo sul settore petrolifero del suo paese, che è diventato una fonte alternativa di greggio per chi prima lo acquistava dai paesi coinvolti nel conflitto. «Sono successe molte cose negli ultimi mesi. Si stanno costruendo oleodotti. Stiamo cercando ottime alternative, tra cui il Texas e l'Alaska», ha affermato.

Il transito attraverso lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei punti nevralgici della disputa tra Washington e Teheran. Trump ha affermato che tutte le imbarcazioni – tranne quelle iraniane – possono transitare liberamente in quella zona, mentre le autorità del paese persiano hanno ribadito che solo loro e l'Oman hanno la competenza per decidere chi può transitare e a quali condizioni.

Le dichiarazioni del presidente giungono in un momento di crescenti tensioni, dopo settimane di attacchi reciproci e violazioni del cessate il fuoco. Teheran ha ripetutamente accusato Washington di tentare di imporre unilateralmente le proprie regole in una via navigabile che considera sotto la propria giurisdizione.