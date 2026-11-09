Trump: Kiev ha mostrato "una grande mancanza di rispetto" nei confronti della Russia

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Il presidente statunitense Donald Trump ha rivelato che, durante i primi colloqui di pace tra Mosca e Kiev, la parte ucraina ha mostrato una totale mancanza di rispetto nei confronti della Russia.

«Quando ha avuto luogo il loro primo incontro, è stata manifestata una grande mancanza di rispetto verso la Russia», ha dichiarato nel corso di un'intervista alla CBS News.

Inoltre, ha indicato che gli ostacoli alla pace derivano dall'«odio» tra il leader del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky, e il presidente russo Vladimir Putin. Ciononostante, ha sostenuto che il conflitto ucraino sia molto vicino a una risoluzione, sottolineando il proprio ruolo nell'esito finale.



«Credo che questa guerra finirà, e finirà presto. E l'unico motivo per cui finirà è grazie a me», ha rimarcato.



Le dichiarazioni di Trump giungono mentre si avvicina un incontro trilaterale che vedrà coinvolte Russia, Ucraina e Stati Uniti previsto per il 10-11 novembre negli Emirati Arabi Uniti; si tratterebbe del primo incontro in questo formato dallo scorso febbraio.

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