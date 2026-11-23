In un messaggio diffuso il 22 novembre sulla piattaforma Truth Social, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che, nell'arco degli ultimi sette giorni, l'Iran ha sferrato un numero di attacchi con droni e missili superiore a qualsiasi altro periodo dell'anno precedente. Nel medesimo intervento, il capo della Casa Bianca ha ricondotto questa escalation iraniana al successo ottenuto dal Partito Democratico nelle elezioni di metà mandato.

"Come tutti ricorderanno, avevo anticipato due conseguenze in merito al voto di metà mandato del 3 novembre. In primo luogo, che una vittoria democratica avrebbe provocato un forte crollo delle borse, evento che si è puntualmente verificato; in secondo luogo, che la Repubblica islamica dell'Iran avrebbe intensificato la propria offensiva, cosa che è altrettanto successa", ha scritto Trump. Il presidente ha successivamente precisato che "l'Iran ha impiegato più droni e missili nell'ultima settimana rispetto a ogni altro momento degli ultimi dodici mesi". "Non c'è motivo di allarmarsi, sono stati tutti intercettati senza provocare alcun danno", ha poi rassicurato.

All'interno del post, Trump sostiene che i vertici di Teheran giudichino i Democratici "deboli, inconcludenti e nocivi per la nazione", una prospettiva che, ha rimarcato, intende impedire a ogni costo. Il presidente ha inoltre evidenziato come tanto i Democratici quanto l'Iran "abbiano combattuto con ogni mezzo per tenere elevate le quotazioni del greggio il più a lungo possibile", rammentando come, al termine della tornata elettorale, il costo del petrolio sia invece crollato toccando un minimo storico. "È un peccato che gli elettori non lo abbiano compreso prima di esprimere la propria preferenza, ma l'intera consultazione è apparsa davvero 'anomala'. Alla fine, l'America prevarrà!", ha chiosato Trump.

Nelle prime ore del mattino, il presidente ha riferito all'emittente Fox News che Washington potrebbe avviare nuovamente azioni militari contro l'Iran dopo l'inizio del nuovo anno, qualora non venisse siglata un'intesa entro tale scadenza. "Ho appena avuto modo di confrontarmi con il presidente Trump riguardo all'attuale crisi con l'Iran. Il presidente ha comunicato a Fox News di essere orientato a riprendere i raid contro Teheran dopo Capodanno in assenza di un accordo", ha riportato un inviato dell'emittente televisiva.

Nel corso degli ultimi giorni, diverse testate giornalistiche americane hanno rilanciato l'ipotesi di nuove operazioni belliche contro l'Iran. Già il 18 novembre, il New York Times aveva svelato, sulla base di fonti governative statunitensi e israeliane, che Donald Trump starebbe esaminando l'opzione di sferrare una nuova ondata di raid su larga scala contro il Paese mediorientale.

Il giorno successivo, l'agenzia Bloomberg aveva segnalato come le probabilità di un simile intervento fossero in crescita. Il 20 novembre, infine, l'emittente CBS News ha riferito che Israele e Stati Uniti stavano valutando la fattibilità di nuovi attacchi nel breve periodo, evidenziando inoltre la preoccupazione del governo guidato da Benjamin Netanyahu per la rapidità con cui Teheran sta ricostruendo i propri stabilimenti di missili balistici e blindando i siti nucleari e militari sotterranei.

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