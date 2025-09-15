Abbonati / Sostienici
Trump mostra un nuovo video di un attacco ad un peschereccio. Maduro: "Non è tensione. E' un'aggressione che sta diventando militare"

Trump mostra un nuovo video di un attacco ad un peschereccio. Maduro: "Non è tensione. E' un'aggressione che sta diventando militare"

 

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha respinto lunedì le affermazioni di alcuni media internazionali che definiscono "tensione" l'intensificazione delle ostilità da parte dell'esercito statunitense nel sud dei Caraibi, in atto da cinque settimane. In una conferenza stampa con i media internazionali, ha dichiarato: “Non si tratta di tensione, ma di un'aggressione su tutta la linea. È un'aggressione giudiziaria, quando ci criminalizzano; è un'aggressione politica, con le loro dichiarazioni minacciose quotidiane; è un'aggressione diplomatica; ed è un'aggressione di carattere militare in arrivo”.

Il presidente venezuelano ha denunciato che questo dispiegamento militare statunitense “ha come scusa delle vere e proprie menzogne”, ampiamente confutate dai rapporti delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea (UE) e della stessa Amministrazione per il controllo delle droghe degli Stati Uniti (DEA).
A suo avviso, la presenza minacciosa dell'esercito statunitense nella regione caraibica si basa su falsità, con il solo scopo di fabbricare un dossier “che giustifichi un'escalation, che giustifichi un incidente militare e un attacco criminale contro il Venezuela”.

Nel fine settimana, un peschereccio venezuelano è stato intercettato da un cacciatorpediniere statunitense nelle acque della Zona Economica Esclusiva del Paese caraibico. L'equipaggio è rimasto detenuto per più di otto ore, scatenando la reazione unanime di Caracas, che ha definito l'accaduto un “assalto illegale”. Domenica, interrogato sulla possibilità di ordinare attacchi al territorio continentale del Venezuela con il pretesto della presunta lotta al narcotraffico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto: “Vedremo cosa succederà”.

E nella giornata di lunedì il presidente Usa ha pubblicato sui suoi social network un video di un nuovo attacco contro quelli che ha definito "narcoterroristi" venezuelani. In un post sul suo account Truth Social, ha scritto: "Questa mattina, su mio ordine, le forze armate statunitensi hanno condotto un secondo attacco cinetico contro cartelli della droga e narcoterroristi, identificati con certezza ed estremamente violenti, nell'area di responsabilità del Comando Sud".

Il video mostra una piccola imbarcazione, simile a quelle utilizzate per la pesca artigianale, venir colpita da un proiettile a lunga gittata e prendere fuoco.


"Ancora una volta", scrive correttamente il media venezuelano LaIguana senza specificare luogo e coordinate esatte. 

 

