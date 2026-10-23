Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Diritti e giustizia

Trump: possibile che gli Stati Uniti si spingano oltre nella loro aggressione contro l'Iran

353
Trump: possibile che gli Stati Uniti si spingano oltre nella loro aggressione contro l'Iran

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Nonostante i proclami trionfali, la strategia di Washington sul fronte medioorientale continua a muoversi lungo il sottile filo del calcolo politico ed elettorale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare dell'Iran, lasciando apertamente sul tavolo l'ipotesi di nuove incursioni e azioni militari contro Teheran.

"Li abbiamo colpiti duramente e potremmo farlo ancora", ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca di fronte ai giornalisti, rivendicando con la consueta retorica l'efficacia dei recenti raid. Un’ostentazione di forza che nasconde tuttavia una forte inquietudine interna, legata a doppio filo al consenso dell'elettorato americano in vista delle imminenti elezioni di metà mandato.

Interpellato sul possibile impatto che la gestione dell'escalation con l'Iran potrebbe avere sulle urne, lo stesso Trump ha dovuto concedere spazio al realismo: "In un certo senso, alla gente probabilmente non piace". Una rara ammissione dell'impopolarità di un nuovo coinvolgimento bellico nell'opinione pubblica, subito bilanciata con il ricorso al registro patriottico: "Ma molte persone, molti grandi patrioti, lo apprezzano davvero".

Resta ferma, nella narrazione della Casa Bianca, la giustificazione strategica dell'unilateralismo: la necessità imperativa di impedire a Teheran l'accesso all'arma atomica. "C'è un prezzo da pagare, e lo sapevo fin dal primo momento", ha concluso Trump, confermando come la politica estera della superpotenza rimanga ostaggio di un rischioso equilibrio tra escalation militare e calcolo di bottega politica.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Diritti e giustizia

"Dieci pillole, tutte cattive": l'Iran lancia agli USA un avvertimento stile 'Matrix'

"Dieci pillole, tutte cattive": l'Iran lancia agli USA un avvertimento stile 'Matrix'

23 Ottobre 2026 08:00
Alleanza segreta: come Israele sta aiutando Riad a bombardare gli Houthi

Alleanza segreta: come Israele sta aiutando Riad a bombardare gli Houthi

23 Ottobre 2026 08:00
Gabbie elettorali e asfissia democratica

Gabbie elettorali e asfissia democratica

23 Ottobre 2026 08:00
Deindustrializzazione in Europa: i numeri della crisi industriale

Deindustrializzazione in Europa: i numeri della crisi industriale

19 Ottobre 2026 12:00
Tassare gli algoritmi per salvare la società: perché il modello post-lavorista è l'unica via d'uscita

Tassare gli algoritmi per salvare la società: perché il modello post-lavorista è l'unica via d'uscita

15 Ottobre 2026 08:30
Approvato lo Stabilicum: giuristi in rivolta contro la "legge truffa"

Approvato lo Stabilicum: giuristi in rivolta contro la "legge truffa"

12 Ottobre 2026 08:30
Dal welfare al carcere: come si costruisce il consenso della paura

Dal welfare al carcere: come si costruisce il consenso della paura

08 Ottobre 2026 08:00
Oltre l'IA, come sopravvivere al capitalismo digitale

Oltre l'IA, come sopravvivere al capitalismo digitale

05 Ottobre 2026 08:00
RUSSIA

“Zakharova attacca l'Italia” blaterano a RaiNews

14068
EUROPA

La pentola a pressione sta per saltare (di Andrea Zhok)

12646
EUROPA

"Ci stiamo preparando alla follia". I due scenari dei signori della guerra UE con la Russia

10924
NORD-AMERICA

Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico

10705
EUROPA

Parigi in fiamme: le immagini surreali del turismo di massa

9933
EUROPA

La guerra invocata in Parlamento (ed esaltata dai media)

8906
RUSSIA

La caduta di Dobropolie ridisegna gli equilibri sul fronte del Donbass

8881
EUROPA

Il caso Dogru: sanzionato dall'UE per aver ricordato i nazisti nella NATO

7950
NORD-AMERICA

Trump: possibile che gli USA si spingano oltre nella loro aggressione contro l'Iran

ASIA

Alleanza segreta: come Israele sta aiutando Riad a bombardare gli Houthi

ASIA

"Dieci pillole, tutte cattive": l'Iran lancia agli USA un avvertimento stile 'Matrix'

RUSSIA

"Schizofrenia politica". Putin torna a rivolgersi ai funzionari e governanti europei

AMERICA LATINA

Ecuador, arrestata Luisa González: la repressione di Noboa e il silenzio dell’Europa

ASIA

Israele minaccia l’Egitto alla vigilia del voto

EUROPA

Una «nuova Yalta». Il Cremlino: Putin, Xi e Trump potrebbero tenere un “vertice storico”

ASIA

Gli Houthi colpiscono il Ministero della Difesa saudita con un attacco diretto

Proteste studenti: "Scioperiamo con i lavoratori, la vostra guerra non ci fermerà" di Giulia Bertotto Proteste studenti: "Scioperiamo con i lavoratori, la vostra guerra non ci fermerà"

Proteste studenti: "Scioperiamo con i lavoratori, la vostra guerra non ci fermerà"

  • 22 Ottobre 2026 12:30
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Mine in Russia. La testimonianza di un italiano a Briansk smentisce la propaganda di Trump di Loretta Napoleoni Mine in Russia. La testimonianza di un italiano a Briansk smentisce la propaganda di Trump

Mine in Russia. La testimonianza di un italiano a Briansk smentisce la propaganda di Trump

  • 20 Ottobre 2026 12:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Torino a Changchun: la fiaccola delle Universiadi che unisce   Una finestra aperta Da Torino a Changchun: la fiaccola delle Universiadi che unisce

Da Torino a Changchun: la fiaccola delle Universiadi che unisce

  • 20 Ottobre 2026 13:00
La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica

La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica

  • 20 Ottobre 2026 13:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood di Francesco Santoianni Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

  • 10 Ottobre 2026 20:00
La guerra culturale degli Usa contro l'Europa di Alessandro Bartoloni La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

  • 15 Ottobre 2026 18:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo di Geraldina Colotti Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

  • 15 Ottobre 2026 16:14
Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna

Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna

  • 20 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso di Giuseppe Giannini Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso

Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso

  • 22 Ottobre 2026 07:00
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti