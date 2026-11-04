Trump riconosce che la sua guerra contro l'Iran è stata uno dei fattori del fallimento dei repubblicani

In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riconosciuto che il conflitto con l'Iran è stato uno dei fattori determinanti nella sconfitta del Partito Repubblicano alle elezioni di metà mandato.

"I cittadini condividono le mie decisioni sull'Iran, ma probabilmente non erano pronti ad affrontare le conseguenze immediate, come l'aumento dei prezzi della benzina", ha dichiarato il presidente.

Pur ammettendo che la crisi mediorientale "ha avuto un peso" sull'esito delle urne, Trump ha ribadito di non pentirsi dell'azione militare avviata nei mesi scorsi: "Non ho ripensamenti. Ho fatto la cosa giusta e la rifarei", ha scandito. Il Capo di Stato ha inoltre ridimensionato l'impatto del caro-petrolio, attribuendo la responsabilità principale dell'insuccesso alla propria assenza fisica dal voto: "Il problema più grande è che io non ero sulla scheda elettorale".

Sullo sfondo restano tuttavia forti tensioni operative. Secondo quanto riportato da MS Now, tre alti funzionari dei Paesi del Golfo avrebbero informato i rispettivi alleati nella regione di prepararsi a una nuova ondata di attacchi contro la Repubblica Islamica — una campagna descritta come breve ma intensa — programmata per partire il 4 novembre, subito dopo il voto di Midterm.

Sia lo smantellamento del programma nucleare iraniano sia lo stop al sostegno di Teheran alle milizie considerate "terroristiche" da Washington rimangono punti imprescindibili nella lista delle richieste della Casa Bianca per un eventuale cessate il fuoco. Tuttavia, la linea dell'amministrazione fatica a trovare il consenso dell'opinione pubblica: secondo un recente sondaggio del Pew Research Center, circa due americani su tre disapprovano la gestione della guerra in Iran da parte del governo statunitense.

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