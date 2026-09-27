Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano

Trump riprenderà i bombardamenti il 3 novembre? La risposta del ministro degli esteri iraniano alla tv USA

1364
Trump riprenderà i bombardamenti il 3 novembre? La risposta del ministro degli esteri iraniano alla tv USA

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Intervenendo poco fa a Nbc News, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha commentato quanto fatto trapelare dal WSJ ieri sul fatto che il presidente degli Usa Trump potrebbe riprendere i bombardamenti. 

Questa la sua risposta che abbiamo tradotto in italiano. 

 

«Siamo pienamente preparati per il momento in cui la guerra riprenderà. E lo ripeto: resteremo saldi di fronte a qualsiasi nuova aggressione, anche se si trattasse di una guerra apocalittica», ha affermato Araghchi.

Allo stesso tempo, Teheran è pronta alla diplomazia, ha sottolineato l’alto funzionario.

Secondo Araghchi, spetta al presidente statunitense scegliere. «Ha voluto una resa incondizionata nella guerra precedente in due giorni, e ora sono già otto mesi che combattono senza alcun risultato. Una nuova aggressione sarebbe, senza dubbio, la stessa cosa. Siamo pienamente preparati a questo», ha assicurato. Nello stesso contesto, ha sottolineato che il Paese persiano ha imparato la lezione dalle due guerre precedenti e ha corretto la propria tattica. «Abbiamo cambiato la nostra tattica e siamo pienamente preparati a tutto», ha sintetizzato.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

La farsa del "tetto": l'arma di distrazione di massa della Meloni per nascondere la scuola-azienda

La farsa del "tetto": l'arma di distrazione di massa della Meloni per nascondere la scuola-azienda

27 Settembre 2026 12:00
LA TURCHIA HA GIA’ VINTO (GRAZIE ALL’ITALIA), MA NESSUNO SE N‘E’ ACCORTO

LA TURCHIA HA GIA’ VINTO (GRAZIE ALL’ITALIA), MA NESSUNO SE N‘E’ ACCORTO

26 Settembre 2026 17:00
Il "complesso del salvatore": l'ipocrisia di un Occidente che applaude gli israeliani e ignora le vittime

Il "complesso del salvatore": l'ipocrisia di un Occidente che applaude gli israeliani e ignora le vittime

26 Settembre 2026 17:00
La Global Governance Initiative completa il disegno multipolare di Pechino: diritti, sviluppo e pari dignità per il Sud Globale

La Global Governance Initiative completa il disegno multipolare di Pechino: diritti, sviluppo e pari dignità per il Sud Globale

26 Settembre 2026 16:37
La farsa del deficit ucraino: Fmi e Ue smentiscono i numeri di Kiev, ma i miliardi continuano a fluire

La farsa del deficit ucraino: Fmi e Ue smentiscono i numeri di Kiev, ma i miliardi continuano a fluire

26 Settembre 2026 15:46
Netanyahu all'Assemblea Generale ONU, qualche spu(n)to sui sofismi sionisti

Netanyahu all'Assemblea Generale ONU, qualche spu(n)to sui sofismi sionisti

25 Settembre 2026 21:06
Xi a Trump: la Cina vuole stabilità, non una nuova guerra fredda

Xi a Trump: la Cina vuole stabilità, non una nuova guerra fredda

25 Settembre 2026 18:45
Sikorski afferma che la Polonia è in guerra con la Russia da secoli e riceve questa risposta da Medvedev

Sikorski afferma che la Polonia è in guerra con la Russia da secoli e riceve questa risposta da Medvedev

25 Settembre 2026 18:00
EUROPA

La guerra inevitabile (di Vincenzo Costa)

16901
EUROPA

Il vero motivo per cui UE e NATO continuano a tenere in vita il 'capro espiatorio' Zelensky

16873
RUSSIA

Sikorski afferma che la Polonia è in guerra con la Russia da secoli e riceve questa risposta da Medvedev

14077
ITALIA

Denuncia per genocidio in Italia: nei guai soldato israeliano in Toscana

11725
EUROPA

A Berlino trionfa la sinistra con un programma (finalmente) radicale

10095
AMERICA LATINA

Una lezione di sovranità al mondo. Il discorso integrale di Lula all'Assemblea Onu 2026 (ITA)

9840
EUROPA

Un Diego Bianchi in giacca e cravatta

9626
NORD-AMERICA

Israele provoca l'Iran all'ONU: la reazione del diplomatico iraniano

9557
AMERICA LATINA

Lavrov all'ONU: insistiamo per l'immediato rilascio di Maduro e di sua moglie (VIDEO)

AMERICA LATINA

"Cessi la filosofia della spoliazione e cesserà la filosofia della guerra": Cuba cita Fidel Castro all'ONU

NORD-AMERICA

Trump si prepara ad attaccare l'Iran dopo il 3 novembre (WSJ)

RUSSIA

Droni russi dal Mediterraneo? Italia e Francia smentiscono l’allarme

RUSSIA

Onu. Lavrov chiede a Guterrez di aprire un'inchiesta internazionale su Bucha

ASIA

Uranio arricchito. La risposta (decisa) del presidente iraniano al giornalista di Fox News

ASIA

"5.000 voli dalle basi europee": l'Iran lancia un duro avvertimento all'Europa

NORD-AMERICA

Netanyahu parla all'ONU ma la sala si svuota: il gesto di protesta di 77 Paesi

Religione zombie e scuola aziendalizzata: poi ci stupiamo dell'indifferenza alla guerra? || Gabriele Busti di Giulia Bertotto Religione zombie e scuola aziendalizzata: poi ci stupiamo dell'indifferenza alla guerra? || Gabriele Busti

Religione zombie e scuola aziendalizzata: poi ci stupiamo dell'indifferenza alla guerra? || Gabriele Busti

  • 25 Settembre 2026 12:00
Xinjiang, una terra complessa e multiculturale Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

  • 18 Settembre 2026 13:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino di Fabrizio Verde Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

  • 11 Settembre 2026 17:23
La guerra per le rotte arriva al Grande Nord di Giuseppe Masala La guerra per le rotte arriva al Grande Nord

La guerra per le rotte arriva al Grande Nord

  • 23 Settembre 2026 15:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare

Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare

  • 24 Settembre 2026 15:00
Siete proprio sicuri di vivere in democrazia? di Fabio Massimo Paernti Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

  • 16 Settembre 2026 16:09
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca di Alessandro Bartoloni La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

  • 17 Settembre 2026 15:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Una vergognosa marchetta a Israele di Paolo Desogus Una vergognosa marchetta a Israele

Una vergognosa marchetta a Israele

  • 25 Settembre 2026 08:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi di Geraldina Colotti Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

  • 20 Settembre 2026 18:29
Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U? Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U?

Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U?

  • 22 Settembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra di Marinella Mondaini Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

  • 18 Settembre 2026 08:00
Chi sono i veri nemici dell'Europa di Giuseppe Giannini Chi sono i veri nemici dell'Europa

Chi sono i veri nemici dell'Europa

  • 18 Settembre 2026 14:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti