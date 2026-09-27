Trump riprenderà i bombardamenti il 3 novembre? La risposta del ministro degli esteri iraniano alla tv USA

Intervenendo poco fa a Nbc News, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha commentato quanto fatto trapelare dal WSJ ieri sul fatto che il presidente degli Usa Trump potrebbe riprendere i bombardamenti.

Questa la sua risposta che abbiamo tradotto in italiano.

«Siamo pienamente preparati per il momento in cui la guerra riprenderà. E lo ripeto: resteremo saldi di fronte a qualsiasi nuova aggressione, anche se si trattasse di una guerra apocalittica», ha affermato Araghchi.

Allo stesso tempo, Teheran è pronta alla diplomazia, ha sottolineato l’alto funzionario.

Secondo Araghchi, spetta al presidente statunitense scegliere. «Ha voluto una resa incondizionata nella guerra precedente in due giorni, e ora sono già otto mesi che combattono senza alcun risultato. Una nuova aggressione sarebbe, senza dubbio, la stessa cosa. Siamo pienamente preparati a questo», ha assicurato. Nello stesso contesto, ha sottolineato che il Paese persiano ha imparato la lezione dalle due guerre precedenti e ha corretto la propria tattica. «Abbiamo cambiato la nostra tattica e siamo pienamente preparati a tutto», ha sintetizzato.