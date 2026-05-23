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Trump si vanta del petrolio saccheggiato al Venezuela: "Ci finanziamo 25 guerre all'Iran"

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Trump si vanta del petrolio saccheggiato al Venezuela: "Ci finanziamo 25 guerre all'Iran"

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"Con il petrolio che stiamo estraendo dal Venezuela, ci siamo pagati la guerra contro l'Iran circa 25 volte, non ci va male in Venezuela". Trump si vanta apertamente del saccheggio del petrolio del Venezuela e afferma, testuale, che con i soldi saccheggiati a Caracas dopo aver bombardato il paese e rapito il legittimo presidente, ci ha pagato la guerra contro l'Iran.

Trump ha avuto il merito solo di dire apertamente quello che gli Stati uniti rappresentano: criminali imperialisti che hanno come missione quella di derubare un paese per aggredirne un altro. Assassini di massa e barbari saccheggiatori di popoli che rappresentano l'ostacolo più grande per la sopravvivenza dell'umanità.

Qui sotto la dichiarazione:

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