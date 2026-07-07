Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Diritti e giustizia

Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

557
Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Michele Blanco

Secondo l'ineffabile, arrogante, violento e corruttore Trump, tutti i Paesi europei avrebbero scaricato il peso della spesa militare sulla NATO per poter così — giustamente, sottolineo io — destinare ingenti budget ai propri sistemi di welfare state (sanità, pensioni, ammortizzatori sociali). La pretesa di Trump (ma ricordiamolo bene, era la stessa anche di Obama e Biden) è che l'Europa aumenti l'inutile — per noi europei — spesa per la difesa nazionale, che non è minacciata da nessuno. Questo imporrebbe ai governi di tagliare la giusta e necessaria spesa sociale.

Dopo i dazi alla UE, Trump vuole a tutti i costi forzare l'Europa a cambiare totalmente il suo modello economico e sociale. Per questo ci tratta duramente, da nemici, anzi da "comunisti", come dice lui. Ma teniamo ben presente che i soldi che Trump pretende dagli Stati europei per l'inutile corsa agli armamenti vanno direttamente a lui: si parla di 300 miliardi di dollari di commesse belliche europee destinate agli USA e di 200mila nuovi posti di lavoro per gli statunitensi.

Gli Stati Uniti perdono ai mondiali di calcio, perdono con l'Iran a Hormuz, perdono nella guerra commerciale con la Cina, ma purtroppo — a causa di leader europei pavidi, incapaci e servili — non perdono con noi. Basterebbe cambiare i nostri "leader" e le nostre alleanze per vivere in pace, senza armi e con sistemi di welfare efficienti.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Diritti e giustizia

L’Italia spende 45 miliardi per la NATO: ecco gli ospedali e le scuole che avremmo potuto costruire

L’Italia spende 45 miliardi per la NATO: ecco gli ospedali e le scuole che avremmo potuto costruire

04 Luglio 2026 12:00
Da "Tigre di carta" a "Impero della narrazione": il grande inganno del potere USA

Da "Tigre di carta" a "Impero della narrazione": il grande inganno del potere USA

29 Giugno 2026 17:00
Tre fondi e sei multinazionali: Sanders svela chi controlla la politica e l'informazione

Tre fondi e sei multinazionali: Sanders svela chi controlla la politica e l'informazione

26 Giugno 2026 12:30
Salari fermi da 30 anni: il "patto segreto" che sta distruggendo il merito e l'economia italiana

Salari fermi da 30 anni: il "patto segreto" che sta distruggendo il merito e l'economia italiana

24 Giugno 2026 15:00
Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda

Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda

15 Giugno 2026 17:00
Dal Classico alle Scienze Umane: come la classe sociale dei genitori sceglie la scuola dei figli

Dal Classico alle Scienze Umane: come la classe sociale dei genitori sceglie la scuola dei figli

10 Giugno 2026 14:30
Tasse, l'articolo 53 della Costituzione è tradito: "Ecco perché l'attuale sistema fiscale è ingiusto"

Tasse, l'articolo 53 della Costituzione è tradito: "Ecco perché l'attuale sistema fiscale è ingiusto"

08 Giugno 2026 11:30
"Un mondo senza miliardari per salvare il pianeta": la ricetta shock di Thomas Piketty

"Un mondo senza miliardari per salvare il pianeta": la ricetta shock di Thomas Piketty

04 Giugno 2026 12:30
NORD-AMERICA

Ma perché Donald Trump continua ad insultare l'Italia? La risposta è molto semplice

32210
NORD-AMERICA

Mondiali 2026: si avvera la profezia di Maradona

19939
RUSSIA

Il messaggio di Putin ai soldati e ai "pseudo-pacificatori europei"

15071
RUSSIA

Il bluff dei comici russi mette in imbarazzo l'Estonia

13936
NORD-AMERICA

Mondiale della Vergogna: la polizia di Dallas aggredisce lo staff della nazionale egiziana (VIDEO)

13372
RUSSIA

Konstantinovka: l'Ucraina perde il suo baluardo e il fronte si sgretola verso Kramatorsk

11474
EUROPA

Sugli "inesistenti progressi militari russi": la propaganda liberal-atlantista vs la realtà dei numeri

8840
RUSSIA

Così l'Ucraina riempie le trincee: la denuncia di Die Welt

8572
ASIA

Mondiali, l'allenatore dell'Egitto chiede di "lasciare vivere il popolo palestinese"

RUSSIA

Liberazione di Konstantinovka: le parole del Cremlino

CINA

Cina: "Esortiamo gli USA a porre immediatamente fine al blocco, alla coercizione e alla pressione contro Cuba"

MEDITERRANEO

Siria, esplosioni a Damasco: giallo sul convoglio di Macron, ore di altissima tensione

ASIA

Iran, duro avvertimento a Trump: "Niente trattative finché continuano le minacce"

MEDITERRANEO

Israele e Grecia tornano a volare insieme: la mossa strategica che sfida la Turchia

L'Estonia perde un importante evento sportivo per il divieto di partecipazione agli atleti russi e bielorussi

RUSSIA

Lukashenko accusa il "partito internazionale della guerra" di prolungare il conflitto ucraino

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia di Alessandro Bartoloni I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

  • 06 Luglio 2026 15:52
La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città

La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città

  • 02 Luglio 2026 09:30
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela di Fabrizio Verde Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

  • 29 Giugno 2026 15:16
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
Dorsi e ridorsi della storia di Michelangelo Severgnini Dorsi e ridorsi della storia

Dorsi e ridorsi della storia

  • 06 Luglio 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento   Una finestra aperta Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento

Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento

  • 30 Giugno 2026 15:00
Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

  • 25 Giugno 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
ShadowNet dietro le rivolte di Belfast? di Francesco Santoianni ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

  • 29 Giugno 2026 08:00
250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono di Raffaella Milandri 250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

  • 30 Giugno 2026 12:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano di Paolo Desogus Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

  • 06 Luglio 2026 12:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Da Gaza al Corno e a Suez, la geopolitica dell’infanticidio. EGITTO, L’OTTAVA PIAGA Fulvio Grimaldi - Da Gaza al Corno e a Suez, la geopolitica dell’infanticidio. EGITTO, L’OTTAVA PIAGA

Fulvio Grimaldi - Da Gaza al Corno e a Suez, la geopolitica dell’infanticidio. EGITTO, L’OTTAVA PIAGA

  • 07 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Liberali e nazionalisti: trova le differenze di Giuseppe Giannini Liberali e nazionalisti: trova le differenze

Liberali e nazionalisti: trova le differenze

  • 01 Luglio 2026 15:00
La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia di Antonio Di Siena La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

  • 28 Giugno 2026 16:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari di Michele Blanco Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

  • 07 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti