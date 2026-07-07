Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

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di Michele Blanco

Secondo l'ineffabile, arrogante, violento e corruttore Trump, tutti i Paesi europei avrebbero scaricato il peso della spesa militare sulla NATO per poter così — giustamente, sottolineo io — destinare ingenti budget ai propri sistemi di welfare state (sanità, pensioni, ammortizzatori sociali). La pretesa di Trump (ma ricordiamolo bene, era la stessa anche di Obama e Biden) è che l'Europa aumenti l'inutile — per noi europei — spesa per la difesa nazionale, che non è minacciata da nessuno. Questo imporrebbe ai governi di tagliare la giusta e necessaria spesa sociale.

Dopo i dazi alla UE, Trump vuole a tutti i costi forzare l'Europa a cambiare totalmente il suo modello economico e sociale. Per questo ci tratta duramente, da nemici, anzi da "comunisti", come dice lui. Ma teniamo ben presente che i soldi che Trump pretende dagli Stati europei per l'inutile corsa agli armamenti vanno direttamente a lui: si parla di 300 miliardi di dollari di commesse belliche europee destinate agli USA e di 200mila nuovi posti di lavoro per gli statunitensi.

Gli Stati Uniti perdono ai mondiali di calcio, perdono con l'Iran a Hormuz, perdono nella guerra commerciale con la Cina, ma purtroppo — a causa di leader europei pavidi, incapaci e servili — non perdono con noi. Basterebbe cambiare i nostri "leader" e le nostre alleanze per vivere in pace, senza armi e con sistemi di welfare efficienti.