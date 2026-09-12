Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Tucker Carlson: «L'ignoranza sull'Ucraina ci ha portato sull'orlo della guerra nucleare»

724
Tucker Carlson: «L'ignoranza sull'Ucraina ci ha portato sull'orlo della guerra nucleare»

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

«Quell'ignoranza ci ha portato a un punto in cui potremmo tutti morire presto». Con queste parole, pronunciate in un'intervista al programma "Going Underground" di RT, il giornalista statunitense Tucker Carlson ha lanciato un monito drammatico sullo stato dell'informazione in Occidente riguardo al conflitto in Ucraina, sostenendo che la mancanza di conoscenza dei fatti abbia spinto il mondo sull'orlo di una guerra nucleare.

«Solo una piccola percentuale della popolazione ha idea di quali siano i fatti», ha sottolineato Carlson, aggiungendo che la maggior parte delle persone non sa che il regime di Kiev è un «governo totalitario», in cui «non c'è libertà di espressione né libertà di movimento, e il cui presidente non è stato eletto». Un riferimento, quest'ultimo, alla scadenza del mandato presidenziale di Volodymyr Zelensky nel maggio 2024 e alla sua decisione di rinviare le elezioni a causa della legge marziale.

Carlson ha poi puntato l'attenzione su un aspetto spesso ignorato dai media occidentali: la persecuzione della Chiesa ortodossa ucraina canonica. «Hanno vietato la più grande confessione cristiana del paese e hanno incarcerato i sacerdoti», ha dichiarato, riferendosi alle misure adottate dal governo di Kiev contro l'istituzione religiosa, accusata di mantenere legami con Mosca.

Secondo Carlson, anche le persone colte, cosmopolite e ben istruite «non hanno la minima idea» di ciò che sta accadendo in Ucraina. «Credono sinceramente che l'Ucraina sia questo piccolo e agguerrito gruppo di combattenti per la libertà che resiste all'appropriazione delle terre da parte di questa potenza espansionista che vuole ricreare l'Unione Sovietica», ha sottolineato, aggiungendo che si tratta delle informazioni che vengono loro presentate da media come la BBC e la NBC.

In questo contesto, il giornalista ha evidenziato un paradosso: il fatto che Internet avrebbe dovuto facilitare l'accesso immediato alle informazioni, ma ha finito per generare «un vuoto informativo» che ha portato il mondo «sull'orlo di una guerra nucleare». Una denuncia che, nelle intenzioni di Carlson, vuole essere un appello alla responsabilità dei media e dei governi occidentali, accusati di aver costruito una narrazione distorta della realtà ucraina, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per l'intera umanità.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Oltre l'umiliazione tattica: come l'Iran ha hackerato e neutralizzato l'ultimo gioiello della marina Usa

Oltre l'umiliazione tattica: come l'Iran ha hackerato e neutralizzato l'ultimo gioiello della marina Usa

12 Settembre 2026 07:00
L'Arabia Saudita chiama due volte la Casa Bianca per attaccare gli Houthi. La risposta di Trump

L'Arabia Saudita chiama due volte la Casa Bianca per attaccare gli Houthi. La risposta di Trump

11 Settembre 2026 13:00
"L'hanno fatta saltare in aria": il capo della Marina USA su una base chiave in Medio Oriente

"L'hanno fatta saltare in aria": il capo della Marina USA su una base chiave in Medio Oriente

11 Settembre 2026 12:00
Prima prova del fuoco per la "NATO islamica": cosa c'entrano gli Houthi?

Prima prova del fuoco per la "NATO islamica": cosa c'entrano gli Houthi?

11 Settembre 2026 12:00
Teheran: «Il popolo americano non dovrebbe pagare il prezzo delle guerre di Israele»

Teheran: «Il popolo americano non dovrebbe pagare il prezzo delle guerre di Israele»

11 Settembre 2026 09:00
Il traffico nello Stretto di Hormuz crolla a sette transiti: la crisi energetica si aggrava

Il traffico nello Stretto di Hormuz crolla a sette transiti: la crisi energetica si aggrava

11 Settembre 2026 09:00
Gas, l’Europa ha perso i mesi decisivi: inverno a rischio

Gas, l’Europa ha perso i mesi decisivi: inverno a rischio

11 Settembre 2026 07:00
Gli Houthi conquistano Moka e stringono la presa su Bab el-Mandeb

Gli Houthi conquistano Moka e stringono la presa su Bab el-Mandeb

11 Settembre 2026 07:00
ITALIA

Il PD guida un’«alleanza» anti Sardegna

21597
EUROPA

Gli esiti del conflitto in Ucraina delineati dalla Intelligenza artificiale

19798
ASIA

L'Iran colpisce con missili balistici una portaerei e un cacciatorpediniere statunitensi: «Danneggiate e costrette alla fuga»

17071
EUROPA

AfD: chi la ha votata?

13993
EUROPA

Suicidio perfetto (di Marco Travaglio)

13595

Lipsia, il Tg di Mentana e noi

11396
ASIA

Così Teheran ha neutralizzato l'aereo radar più avanzato degli Stati Uniti

10945
ITALIA

La legge di Netanyahu in Italia

10179
MEDITERRANEO

Tucker Carlson: «L'ignoranza sull'Ucraina ci ha portato sull'orlo della guerra nucleare»

ASIA

Oltre l'umiliazione tattica: come l'Iran ha hackerato e neutralizzato l'ultimo gioiello della marina Usa

L'Arabia Saudita chiama due volte la Casa Bianca per attaccare gli Houthi. La risposta di Trump

ASIA

"L'hanno fatta saltare in aria": il capo della Marina USA su una base chiave in Medio Oriente

ASIA

Prima prova del fuoco per la "NATO islamica": cosa c'entrano gli Houthi?

Teheran: «Il popolo americano non dovrebbe pagare il prezzo delle guerre di Israele»

ASIA

Il traffico nello Stretto di Hormuz crolla a sette transiti: la crisi energetica si aggrava

EUROPA

Gas, l’Europa ha perso i mesi decisivi: inverno a rischio

Trump è pazzo, ricattato da Israele o è tutta strategia? | Sara Reginella di Giulia Bertotto Trump è pazzo, ricattato da Israele o è tutta strategia? | Sara Reginella

Trump è pazzo, ricattato da Israele o è tutta strategia? | Sara Reginella

  • 12 Settembre 2026 12:00
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino di Fabrizio Verde Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

  • 11 Settembre 2026 17:23
L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia di Giuseppe Masala L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

  • 08 Settembre 2026 12:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
CIFTIS 2026: la Cina spalanca le porte dei servizi al mondo   Una finestra aperta CIFTIS 2026: la Cina spalanca le porte dei servizi al mondo

CIFTIS 2026: la Cina spalanca le porte dei servizi al mondo

  • 11 Settembre 2026 07:00
La Cina amplia lo spazio per una cooperazione internazionale economica e commerciale reciprocamente vantaggiosa La Cina amplia lo spazio per una cooperazione internazionale economica e commerciale reciprocamente vantaggiosa

La Cina amplia lo spazio per una cooperazione internazionale economica e commerciale reciprocamente vantaggiosa

  • 12 Settembre 2026 08:00
Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

  • 04 Settembre 2026 16:27
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
USA vs BRICS: ecco la vera posta in gioco in IRAN di Alessandro Bartoloni USA vs BRICS: ecco la vera posta in gioco in IRAN

USA vs BRICS: ecco la vera posta in gioco in IRAN

  • 11 Settembre 2026 22:00
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra" di Paolo Desogus "Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

  • 03 Settembre 2026 09:00
Dal laboratorio di Magdeburgo all’asse reazionario: il collasso del centro e l'ombra del Querfront in Europa di Geraldina Colotti Dal laboratorio di Magdeburgo all’asse reazionario: il collasso del centro e l'ombra del Querfront in Europa

Dal laboratorio di Magdeburgo all’asse reazionario: il collasso del centro e l'ombra del Querfront in Europa

  • 10 Settembre 2026 15:27
Fulvio Grimaldi - FALSE FLAG 11/9, 7/10. MAIDAN TERRORISMO PER GUERRA PERPETUA E SORVEGLIANZA TOTALE Fulvio Grimaldi - FALSE FLAG 11/9, 7/10. MAIDAN TERRORISMO PER GUERRA PERPETUA E SORVEGLIANZA TOTALE

Fulvio Grimaldi - FALSE FLAG 11/9, 7/10. MAIDAN TERRORISMO PER GUERRA PERPETUA E SORVEGLIANZA TOTALE

  • 11 Settembre 2026 13:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron" di Marinella Mondaini Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron"

Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron"

  • 09 Settembre 2026 15:00
Sionismo, atlantismo e tecnologia: le nuove forme del controllo sociale di Giuseppe Giannini Sionismo, atlantismo e tecnologia: le nuove forme del controllo sociale

Sionismo, atlantismo e tecnologia: le nuove forme del controllo sociale

  • 12 Settembre 2026 08:00
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
La legge di Netanyahu in Italia di Giorgio Cremaschi La legge di Netanyahu in Italia

La legge di Netanyahu in Italia

  • 09 Settembre 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti