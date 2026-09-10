Turchia e USA pronti a giocare la "carta curda"? Cosa succede ai confini dell'Iran

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di Ehsan Movahedian* - The Cralde

A prima vista, lo storico appello di Abdullah Ocalan affinché il PKK si dissolva e ponga fine alla sua lotta armata in Turchia ha segnato una svolta epocale. Tuttavia, i suoi successivi commenti sul PJAK hanno suggerito che questo cambiamento non si estendeva necessariamente all'Iran.

Secondo un resoconto ufficiale del parlamento turco, Ocalan ha dichiarato nel novembre 2025 che il PJAK sarebbe rimasto armato finché fossero continuate le esecuzioni in Iran, sostenendo al contempo il dialogo e un eventuale accordo politico.

Il docente dell'Università di Teheran, Dr. Hassan Sadeghian, facendo riferimento ai messaggi di Ocalan, afferma: «Ocalan ha detto nei suoi messaggi che il regime sciita in Iran è agli sgoccioli e che lo Stato turco dovrebbe prepararsi a sferrare il colpo finale all'Iran insieme ai gruppi curdi. Pertanto, Ocalan sta cooperando con Israele, Turchia e America per rafforzare e preparare il PJAK ad affrontare la Repubblica Islamica dell'Iran».

Da questa prospettiva, la pace del PKK con lo Stato turco equivale a una nuova divisione del lavoro: porre fine alla lotta armata in Turchia consentendole di proseguire con maggiore concentrazione in Iran.

Anche Hooshang Sheikhi, analista di questioni curde e docente presso l'Università Islamica Azad, sostiene che il pensiero di Ocalan sulla lotta armata sia cambiato nel corso di diversi anni e che l'iniziativa di pace faccia parte di un progetto più ampio incentrato sull'Iran: «Ocalan si è alleato con il nucleo duro del potere in Turchia e con le forze nazionaliste estreme del paese come Devlet Bahceli. Ha affermato che finché esisterà la pena di morte in Iran, la lotta del PJAK continuerà. I frequenti report e interviste di Zhiar Gol, il corrispondente curdo di BBC Persian, e la sua presenza nei tunnel del PJAK vicino al confine iraniano, hanno dimostrato che questo gruppo non è su un percorso di disarmo, ma si sta rafforzando sfruttando l'eredità del PKK e di Abdullah Ocalan».

Nella lettura di Sheikhi, la leadership del PKK sta preservando il PJAK come braccio armato del suo movimento sul fronte iraniano. Lo stesso PJAK ha dichiarato nel maggio 2025 che l'appello di Ocalan non gli imponeva di disarmare.

Il processo di pace in Turchia assume quindi un significato più ampio se visto attraverso gli interessi concorrenti di Iran, Turchia e Stati Uniti. Il PJAK diventa un potenziale punto di incontro per questi interessi piuttosto che un gruppo armato marginale.

Soheil Farahmand, ricercatore di questioni curde, ritiene che il dissolvimento del PKK e l'integrazione delle SDF potrebbero concentrare la capacità militare curda su un unico fronte: «Ciò che sta cambiando è la geografia della lotta, non la sua natura. Dobbiamo aspettarci che l'America utilizzi nuovamente in autunno le rafforzate capacità militari e logistiche del PJAK per creare disordini e instabilità ai confini occidentali e nord-occidentali dell'Iran».

La carta curda a doppio taglio di Ankara

La Turchia sembra essere il principale beneficiario del processo di pace, ma i suoi interessi sul fronte iraniano sono più complessi di quelli di un semplice alleato degli Stati Uniti.

Mohammad Motlagh, esperto di questioni curde ed ex membro del comitato di redazione del quotidiano Iran Newspaper, sostiene che Ankara ha ripetutamente usato i gruppi curdi per far avanzare i propri interessi regionali. «Proprio come la Turchia ha combattuto in Siria aprendo la strada alla presenza di America e Israele in quel paese e colpendo l'Asse della Resistenza in Libano, sta usando la carta curda per contenere e indebolire l'Iran».

Aggiunge che Ankara non vorrebbe che le forze curde indebolissero l'Iran fino al punto di scatenare un'insurrezione nella Turchia orientale. Sebbene i funzionari turchi respingano pubblicamente gli attacchi all'Iran, Motlagh sostiene che il supporto statunitense ed europeo al PJAK non potrebbe raggiungere il gruppo senza un certo grado di coinvolgimento turco. «Se il PJAK lanciasse attacchi militari nell'Iran occidentale, la Turchia potrebbe, con il pretesto di mantenere l'ordine e la propria sicurezza, intervenire militarmente nell'Iran occidentale e cercare di creare una zona di cuscinetto sul territorio iraniano, in modo simile a quanto fatto in Iraq e Siria. Naturalmente, i funzionari iraniani sono pienamente allerta su questo punto».

Sadeghian va oltre, sostenendo che Ankara stia cooperando con Washington e Tel Aviv per reindirizzare l'attività armata curda verso l'Iran: «La Turchia e il presidente [turco Recep Tayyip] Erdogan in persona si sono presentati 25 anni fa come gli esecutori del piano americano del Grande Medio Oriente, e stanno perseguendo la cooperazione con Israele e America per attuare il piano di guerra curda contro l'Iran. Tutte le armi dei gruppi curdi in Turchia e Siria che hanno aderito al processo di pace stanno raggiungendo il PJAK. La Turchia accetta solo cittadini turchi dal PKK, mentre i curdi iraniani, iracheni e siriani vengono integrati nel PJAK».

Farahmand attribuisce un peso maggiore alla politica interna turca. Ritiene che il presidente Erdogan voglia modificare la costituzione e corteggiare i voti curdi per assicurarsi un altro mandato, ed è poco probabile che cerchi un confronto diretto e di ampie proporzioni con l'Iran. Ciò nonostante, Ankara accoglie con favore le pressioni che indeboliscono il suo rivale regionale. «La Turchia vuole spostare il conflitto con i curdi fuori dai propri confini e creare a proprio favore una zona cuscinetto al confine con l'Iran, insediandovi i curdi per ridurre il timore che il nazionalismo curdo ritorni in Turchia».

In questa interpretazione, Ankara cerca di spostare la questione curda verso l'Iran senza permettere che un'entità curda potente emerga ai propri confini. Potrebbe beneficiare della pressione esercitata dal PJAK nel breve termine, pur rimanendo diffidente verso la crescita a lungo termine del gruppo.

Motlagh evidenzia anche il precedente avvertimento del ministro degli Esteri turco Hakan Fidan a Teheran riguardo a un possibile attacco da parte di gruppi curdi. Durante i disordini in Iran di gennaio, la Turchia avrebbe avvertito Teheran di tentativi di attraversamento dal Kurdistan iracheno. Motlagh sostiene che anche se Erdogan cercasse di frenare il PJAK, elementi dell'apparato di sicurezza turco più vicini alla NATO potrebbero adottare un approccio più conflittuale. Gli sviluppi dell'inizio del 2026 hanno dimostrato la disponibilità di Washington a considerare i gruppi armati curdi come uno strumento di pressione contro l'Iran. Durante la guerra statunitense-israeliana contro la Repubblica Islamica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incoraggiato le forze curde iraniane a lanciare attacchi, mentre i partiti curdi iraniani cercavano armi e veicoli corazzati dai funzionari statunitensi. I messaggi di Washington sono poi cambiati e Trump ha successivamente escluso l'invio di tali gruppi in Iran.

Gli attacchi iraniani sulle basi nel Kurdistan iracheno, le divisioni tra i partiti e i segnali contraddittori degli Stati Uniti hanno contribuito a impedire un'incursione coordinata. Un'indagine di Reuters ha rilevato che la pressione militare e le minacce iraniane hanno dissuaso le forze curde su entrambi i lati del confine.

Sheikhi evidenzia la Coalizione delle Forze Politiche del Kurdistan Iraniano, formata da cinque partiti nel febbraio 2026 nonostante vecchie controversie. Interpreta la loro improvvisa cooperazione come prova della pressione statunitense, sebbene nessuna prova pubblica stabilisca che Washington ne abbia ordinato la formazione. La coalizione ha riunito il PJAK, il Partito Democratico del Kurdistan Iraniano (KDPI), il Partito della Libertà del Kurdistan (PAK), l'Organizzazione Khabat e il Komala dei Lavoratori del Kurdistan. Sheikhi afferma che la copertura mediatica israeliana e filostatunitense del PJAK e del PAK durante i disordini invernali indicava anch'essa preparativi per operazioni armate all'interno dell'Iran.

Prima dell'annuncio della coalizione, il PJAK e il KDPI erano rimasti divisi su strategia, ideologia e controllo dello spazio dell'opposizione curda. Il loro accordo non ha cancellato tali differenze. Ha tuttavia creato una piattaforma comune in un momento in cui la guerra e i disordini interni dell'Iran avevano riaperto la discussione a Washington sul valore militare dei partiti curdi con base oltre il confine iracheno.

Motlagh ritiene che Washington sia passata dal cercare un'insurrezione rapida al costruire una guerra d'attrito a più livelli: «In questo modello, il PJAK forma il nucleo armato, i gruppi politici forniscono la copertura diplomatica, i media plasmano la narrazione e i quadri addestrati del PKK e delle SDF trasferiscono la loro esperienza operativa al PJAK. L'obiettivo non è conquistare Teheran, ma creare una perenne insicurezza, costringere l'Iran a disperdere le sue forze di sicurezza e aumentare i costi interni».

Si aspetta che lo stesso approccio possa ripresentarsi insieme alla pressione economica e a nuove proteste. Il leader del Komala, Abdullah Mohtadi, ha dichiarato a marzo che decine di migliaia di giovani sarebbero pronti a prendere le armi se ricevessero il sostegno degli Stati Uniti. Le valutazioni dell'intelligence statunitense citate all'epoca, tuttavia, dubitavano che i gruppi curdi iraniani possedessero il numero o la potenza di fuoco necessari per sostenere una ribellione.

Tale disparità favorisce una strategia di attrito rispetto a un tentativo di conquistare e mantenere vasti territori. Piccole unità armate possono condurre imboscate, spostare armi, sfruttare i disordini e obbligare lo Stato iraniano a rinforzare un'ampia zona di confine. I partiti politici e i media simpatizzanti possono quindi amplificare ogni incidente al di là del suo effetto militare immediato.

La portata del PJAK e i suoi limiti

Il PJAK occupa una posizione peculiare in questa riconfigurazione. Sheikhi stima che disponga di un numero di uomini circa sei volte superiore a quello di altri gruppi curdi anti-iraniani, inclusi il Komala, il PAK, il Khabat e il KDPI. «Gli assassinii degli ultimi due mesi nelle province del Kurdistan e dell'Azerbaigian Occidentale, la scoperta di grandi quantità di armi, specialmente nell'Iran occidentale, l'esecuzione di operazioni di imboscata e così via, sono condotti principalmente dal PJAK. Sostengono di essere pronti a negoziare con i funzionari iraniani, ma nella pratica perseguono obiettivi terroristici».

Tuttavia, il PJAK deve affrontare seri limiti e le sue capacità non dovrebbero essere esagerate, come sottolinea Motlagh: «Questi gruppi non sono affatto ben visti nelle regioni curde dell'Iran e l'assoluta maggioranza del popolo curdo in Iran li odia. Più di 500 persone nella città di Sanandaj, nella provincia iraniana del Kurdistan, sono state martirizzate nella lotta contro i gruppi terroristici curdi come il PJAK all'inizio della vittoria della Rivoluzione Islamica. Hanno sepolto vivi alcuni curdi che si opponevano a loro, hanno violentato donne curde, e i curdi dell'Iran conservano ricordi molto amari di loro. Per questo motivo, il PJAK non potrà mai diventare una forza popolare e amata in Iran».

Motlagh sostiene inoltre che gli Emirati Arabi Uniti abbiano acquistato circa 1.000 veicoli per i gruppi armati curdi iraniani prima della guerra di 12 giorni tra Stati Uniti, Israele e Iran nel giugno 2025, con i veicoli equipaggiati in Siria, Turchia e Iraq.

Durante i disordini iniziati nel dicembre 2025, gruppi armati curdi hanno tentato di attraversare il confine dall'Iraq all'Iran, e le forze iraniane hanno colpito le basi dell'opposizione oltre confine. Motlagh dichiara che i combattenti curdi sono arrivati fino a Karaj e hanno preso parte a uccisioni durante le proteste. Collega inoltre la violenza nell'Azerbaigian Occidentale, nell'Ilam e nel Kermanshah ai gruppi curdi, e afferma che alcuni operativi si sono poi spostati verso Hamedan, Saveh e Teheran con il supporto dei Mojahedin-e Khalq (MeK).

Il PJAK va inteso come un nucleo armato addestrato in grado di creare insicurezza localizzata in condizioni favorevoli e con supporto esterno, piuttosto che come un esercito convenzionale. Il suo ruolo più verosimile sarebbe quello di aprire un fronte d'attrito che costringa Teheran a distogliere risorse di sicurezza dal suo confronto con gli Stati Uniti e Israele.

Farahmand ritiene che l'Iran dovrebbe invece enfatizzare i limiti del processo di pace della Turchia, inclusa l'incertezza sui diritti culturali e sociali dei curdi e la resistenza tra i nazionalisti turchi. A suo avviso, smascherare l'iniziativa come un progetto elettorale progettato per attirare i voti curdi per Erdogan potrebbe ridurne l'appello oltre la Turchia. «Non è chiaro se la Turchia riconoscerà i diritti culturali e sociali dei curdi in questo processo di integrazione sociale. D'altra parte, non c'è abbastanza consenso nella società turca, tra le sue élite e alcuni partiti ultranazionalisti per la pace con i gruppi militanti curdi, e questa spaccatura potrebbe giocare a favore dell'Iran».

Teheran riuscirà a contenere il prossimo fronte?

Motlagh avverte che la pressione economica e le nuove proteste potrebbero coincidere ancora una volta con i tentativi dei gruppi armati curdi di entrare in Iran. Identifica tuttavia ostacoli sostanziali, tra cui i danni alle loro basi, la portata dell'intelligence iraniana in Iraq e la loro dipendenza dalla copertura aerea statunitense per qualsiasi avanzata prolungata. «È possibile che questo autunno si ripeta lo scenario dello scorso inverno: pressione economica, proteste e infiltrazione di gruppi terroristici curdi. Ma ci sono diversi ostacoli: l'Iran ha danneggiato pesantemente le loro basi, possiede una vasta dominanza di intelligence in Iraq, e questi gruppi non possono avanzare senza il supporto della potenza aerea americana. La ragione del loro fallimento finora è stata esattamente questa».

Farahmand solleva anche la possibilità di una cooperazione tattica tra gruppi curdi e pan-turchi nell'Iran nord-occidentale. Le tensioni storiche renderebbero tale alleanza fragile, sebbene la comune ostilità verso Teheran potrebbe produrre un coordinamento temporaneo durante una crisi.

La lotta armata curda in Turchia e Siria sta entrando in una nuova fase nel 2026, con il suo baricentro che si sposta verso l'Iran e il PJAK posizionato per assorbire parte del personale e delle capacità rilasciate dal PKK e dalle SDF.

Questo riallineamento non richiede necessariamente un accordo segreto tra Stati Uniti e Turchia. Una temporanea convergenza di interessi potrebbe essere sufficiente, mentre le potenze regionali e straniere manovrano per posizionarsi e cercare vantaggi attraverso l'erosione del potere iraniano.

Motlagh sostiene che l'Iran debba formulare la propria politica curda a livello nazionale piuttosto che lasciare le decisioni principali agli organi militari locali. «Una forza esecutiva militare locale non dovrebbe svolgere il lavoro di pianificazione e le decisioni principali riguardanti i curdi, perché gruppi e individui pan-turchi simpatizzanti per la Turchia potrebbero fuorviare le politiche dell'Iran. Le decisioni su come risolvere la questione curda devono essere prese a livello nazionale».

Per Teheran, la questione decisiva è come interpreta questo ambiente in evoluzione. Trattare il PJAK unicamente come un problema di sicurezza locale potrebbe lasciare l'Iran impreparato a una campagna più ampia sostenuta dall'estero. Una strategia che combini impegno politico, legami culturali, lavoro di intelligence e deterrenza militare offre le migliori probabilità di impedire che un fronte duraturo prenda forma lungo i suoi confini occidentali.

La domanda è se l'Iran riuscirà a neutralizzare questa possibilità prima che sia matura, o se la pace curda in Turchia e Siria sposterà il centro di un vecchio conflitto verso il territorio iraniano.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Ehsan Movahedian è uno specialista in relazioni internazionali presso l'Università ATU di Teheran, in Iran. Si occupa di ricerca multidisciplinare sulla diplomazia e la politica digitale.