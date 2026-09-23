Ucraina e Iran sul tavolo: Lavrov e Rubio tornano a parlarsi a New York

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Lavrov e Marco Rubio si sono stretti la mano questo a New York, a margine della settimana di alto livello della 81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il capo della diplomazia russa e il segretario di Stato USA hanno dato il via a un nuovo round di colloqui, il quinto da inizio anno, senza dichiarazioni introduttive davanti alla stampa e a porte chiuse.

A immortalare il momento ci ha pensato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che ha pubblicato la foto sui suoi canali Telegram. Nello scatto i due ministri appaiono in piedi accanto al tavolo dei negoziati, intenti a stringersi la mano, con le bandiere di Russia e Stati Uniti sullo sfondo. "Sergej Lavrov e Marco Rubio a New York", la didascalia che accompagna l'immagine.

Per Lavrov si tratta del primo giorno di lavoro nella Grande Mela. Il ministro è arrivato in città per prendere parte ai lavori dell'Assemblea Generale e il suo intervento principale è in programma per il 26 settembre. Al termine della visita è prevista la tradizionale conferenza stampa. Nel suo calendario fitto di impegni ci sono oltre trenta incontri con rappresentanti di Paesi amici e con altri protagonisti sulla scena internazionale.

La delegazione russa al seguito del ministro è composta da figure di primo piano. Ci sono l'ambasciatore a Washington Alexander Darchiev, il direttore del Dipartimento per l'Atlantico del Nord Alexander Gusarov, la stessa Zakharova, il rappresentante permanente all'Onu Vasily Nebenzya e il capo del Dipartimento di pianificazione politica Alexei Drobinin.

???????????????? El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, celebra una reunión con su homólogo de EE.UU., Marco Rubio, en Nueva York https://t.co/jodQFYUBv0 pic.twitter.com/kZJOhMkE12 — Errete en Español (@erreteespanol) September 23, 2026

L'incontro di oggi arriva esattamente due mesi dopo il precedente. L'ultima volta Lavrov e Rubio si erano visti il 23 luglio a Manila, a margine degli eventi legati all'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. In quell'occasione i colloqui erano durati poco più di mezz'ora e sul tavolo erano finiti i rapporti bilaterali e diverse questioni internazionali, tra cui il conflitto ucraino e la guerra con l'Iran.

Anche il nuovo confronto si inserisce in una settimana ad alta tensione diplomatica, quella in cui New York prova a rimettere in moto i negoziati sui grandi dossier aperti, dall'Ucraina all'Iran. Il dibattito politico generale dell'Assemblea Generale è iniziato martedì e si chiuderà il 28 settembre.

Sullo sfondo resta la posizione espressa più volte da Vladimir Putin, secondo cui Mosca è impegnata a cercare una soluzione diplomatica alla crisi ucraina. Il presidente russo ha sottolineato la necessità di garantire una sicurezza di lungo periodo per la Russia ed eliminare le cause profonde del conflitto, a partire dall'espansione della Nato, considerata una minaccia esistenziale da Mosca, fino alla questione dei diritti delle popolazioni russofone in Ucraina.

Nel frattempo, l'hotel Lotte Palace, che ospita i colloqui, è diventato per l'occasione una piccola fortezza. A mostrare le immagini esclusive dell'albergo è stato l'inviato speciale di Izvestia Nikolai Ivanov, che ha raccontato come la struttura accolga regolarmente leader mondiali in visita a New York. Tra gli ospiti illustri degli anni passati figurano l'ex presidente americano Barack Obama e il premier indiano Narendra Modi. Ivanov ha anche notato le misure di sicurezza rafforzate messe in campo per l'evento.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it