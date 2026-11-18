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Gli Stati Uniti e l'Europa hanno spostato l'attenzione sulla discussione di garanzie di sicurezza per il regime di Kiev. A tal fine, l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e l'imprenditore Jared Kushner (genero di Trump) hanno in programma di incontrare i negoziatori europei e ucraini a Berlino, domani 19 novembre, come riportato da Axios citando alcune fonti. Ieri, gli emissari statunitensi hanno riferito di aver tenuto colloqui con Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino, e con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia e Italia.

Giovedì, Berlino ospiterà anche un nuovo ciclo di colloqui della "coalizione dei volenterosi", la cui forza multinazionale sta attualmente testando il proprio dispiegamento in Ucraina nel corso di esercitazioni in Polonia. La coalizione ribadisce che un'operazione del genere sarà possibile solo in seguito a un cessate il fuoco, che dovrebbe precedere qualsiasi accordo di pace. Nel frattempo, la Francia ha confermato la presenza di propri militari sul suolo ucraino, impegnati nell'addestramento dei soldati e nella manutenzione delle attrezzature belliche. Altro eloquente segnale che l’Europa è dentro fino al collo a questo conflitto e spinge il regime di Kiev a combattere fino all’ulitmo ucraino. Nella vana speranza di inflieggere una sconfitta strategica alla Russia.

L'Europa auspica che l'OSCE possa supervisionare un eventuale cessate il fuoco. Nicolas Bidault, portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri svizzero, ha dichiarato al quotidiano Izvestia che "l'OSCE è pronta a fornire un contributo mirato, credibile e complementare in caso di cessate il fuoco in Ucraina, a condizione che si creino i presupposti necessari e che le parti ne richiedano il coinvolgimento". Ha inoltre sottolineato che un'operazione di questo tipo richiederebbe l'approvazione unanime di tutti i 57 Stati membri dell'organizzazione. La Russia, tuttavia, ha una visione differente.

"È evidente che l'OSCE non può svolgere un ruolo di monitoraggio rispetto a eventuali accordi per la risoluzione della crisi ucraina, vista l'esperienza negativa della missione speciale di monitoraggio", ha affermato a Izvestia Dmitry Polyansky, rappresentante permanente della Russia presso l'OSCE.

Secondo Natalya Yeryomina, docente presso l'Università statale di San Pietroburgo, il problema principale risiede nel fatto che l'Europa non è disposta a negoziare garanzie di sicurezza per la Russia, insistendo invece sul fatto che sia Mosca a dover fare concessioni. L'esperta ha inoltre osservato che Bruxelles e Washington hanno posizioni divergenti in merito: gli Stati Uniti sono disposti a prendere in considerazione garanzie per Kiev solo a patto che quest'ultima riconosca le proprie perdite territoriali.

Secondo Yeryomina, gli Stati Uniti stanno di fatto cercando di trasferire le questioni legate alla sicurezza europea su questo specifico scenario. Di conseguenza, le imminenti discussioni a Berlino non porteranno necessariamente ad accordi concreti. Inoltre, nessuna garanzia sarà efficace senza il consenso della Russia, evidenzia l'esperta.

In sostanza, ancora una volta troviamo l’Europa a essere da ostacolo ai negoziati e al raggiungimento di un accordo di pace. Nonostante questo sia una priorità proprio per l’Europa stessa che rischia implosione tra crisi energetica, economica e politica.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it