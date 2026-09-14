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Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che le Forze Armate russe hanno colpito locomotive e convogli militari che trasportavano rifornimenti per le truppe ucraine nelle regioni di Dnepropetrovsk, Zaporozhye, Poltava, Nikolayev e Odessa.

L'operazione è stata condotta utilizzando droni d'attacco Geran-4 Seeker, ha precisato il dicastero.

Parallelamente, l'intelligence russa ha individuato postazioni provvisorie che ospitavano personale nemico e unità di controllo droni nelle regioni di Kharkov e Sumy. A loro volta, gli equipaggi delle Forze Aerospaziali hanno colpito tali obiettivi con bombe aeree FAB-500 e missili Kh-39 LMUR.

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