Ucraina: i Geran-4 russi polverizzano i treni militari e paralizzano la rete ferroviaria
Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che le Forze Armate russe hanno colpito locomotive e convogli militari che trasportavano rifornimenti per le truppe ucraine nelle regioni di Dnepropetrovsk, Zaporozhye, Poltava, Nikolayev e Odessa.
L'operazione è stata condotta utilizzando droni d'attacco Geran-4 Seeker, ha precisato il dicastero.
Parallelamente, l'intelligence russa ha individuato postazioni provvisorie che ospitavano personale nemico e unità di controllo droni nelle regioni di Kharkov e Sumy. A loro volta, gli equipaggi delle Forze Aerospaziali hanno colpito tali obiettivi con bombe aeree FAB-500 e missili Kh-39 LMUR.