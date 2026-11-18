Il Ministero degli Esteri russo ha risposto a un servizio dell'emittente radiofonica francese RFI riguardante il coinvolgimento diretto di personale militare francese in attività tecniche e di addestramento in Ucraina. In risposta a una domanda di RT France, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che tali informazioni non costituiscono una sorpresa per Mosca. "Le informazioni pubblicate dall'emittente francese RFI circa la presenza di personale militare francese in Ucraina, nell'ambito dell'operazione 'Volia', non rappresentano per noi né una sorpresa né una notizia sensazionale. Il coinvolgimento diretto di Parigi nel conflitto ucraino è, da tempo, un 'segreto che tutti conoscono'", ha affermato la diplomatica.



Zakharova ha ricordato che Mosca ha più volte segnalato la presenza in Ucraina di esperti militari, istruttori e mercenari occidentali, inclusi quelli provenienti dalla Francia. Ha inoltre osservato che, già nell'ottobre 2025, il Servizio di intelligence estera (SVR) russo aveva riferito di piani francesi per l'invio di un contingente militare in Ucraina, e che il presidente Emmanuel Macron in persona "ha parlato ripetutamente della possibilità, o addirittura della necessità, di un passo del genere".



A riprova delle intenzioni dell'Occidente, la rappresentante russa ha citato le manovre militari in corso nell'Europa orientale. "Com'è noto, in Polonia sono in atto esercitazioni su larga scala, denominate 'Coalition 2.0', finalizzate a preparare lo spiegamento di forze multinazionali in Ucraina nell'ambito di una 'coalizione di volonterosai', di cui i francesi costituiscono il nucleo centrale. Ciò conferma che Parigi e le altre capitali che fanno parte di questa 'coalizione' fanno davvero sul serio", ha sottolineato.



Secondo la portavoce, data l'entità dell'assistenza fornita dalla Francia alle Forze armate ucraine - che comprende la fornitura di armamenti tecnologicamente avanzati e la localizzazione della produzione militare - "sarebbe ingenuo pensare che gli specialisti militari francesi non siano coinvolti nelle operazioni 'sul campo'". Ha aggiunto di non avere dubbi sul fatto che, col tempo, "emergeranno informazioni sull'entità del coinvolgimento francese nelle operazioni militari".







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