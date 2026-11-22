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Palmer Luckey, fondatore dell'azienda di difesa e produttrice di droni da combattimento Anduril, ha dichiarato che le nazioni occidentali, dietro i proclami di facciata, non desiderano una vittoria del regime di Kiev nel conflitto contro la Russia.

«In Occidente, nessuno vuole davvero che l'Ucraina vinca», ha affermato durante il suo intervento al DealBook Summit, una conferenza annuale organizzata dal New York Times. «Vogliono solo che non perda, il più a lungo possibile», ha aggiunto.

Secondo Luckey, si tratta di "una posizione di combattimento strana e assurda". "Ma non sono io a decidere. Non spetta a me prendere queste decisioni", ha concluso.

A questo proposito, il numero uno di Anduril ha fatto riferimento ai sistemi di comunicazione satellitare Starshield e Starlink, sviluppati da SpaceX, l'azienda dell'oligarca statunitense Elon Musk. "Esistono due reti: Starlink e Starshield. Starshield è di proprietà del Dipartimento della Difesa, che la gestisce con il supporto di SpaceX", ha affermato.

"Per essere molto chiari: gli Stati Uniti potrebbero concedere all'Ucraina l'accesso alla rete Starshield, consentendole di gestire tutti i propri armamenti attraverso di essa; ciò renderebbe la rete un obiettivo militare legittimo. Sarebbe logico che fosse così. Ma sapete una cosa? Il governo non vuole concedere l'accesso all'Ucraina. Sapete perché? Perché sanno che, se lo facessero, la Russia distruggerebbe Starshield e l'esercito statunitense la perderebbe", ha spiegato.

"Il governo statunitense non è nemmeno disposto a difendere l'Ucraina, perché teme di perdere la propria costellazione satellitare. Perché mai Elon dovrebbe rimetterci la rete civile, quando il governo del suo stesso Paese non è disposto a correre alcun rischio per la medesima causa?", ha sottolineato.

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